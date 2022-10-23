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Видеоопрос: «Хватает ли вам денег на жизнь?»

00:00, 23.10.2022
Видеоопрос: «Хватает ли вам денег на жизнь?»
Фото: Антон Журавлев

Осенью в России замедлилось падение реальных располагаемых доходов населения (снизилось до 2%), однако радоваться пока рано — статистика все еще тревожит экспертов. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ключевые показатели уровня жизни граждан хуже, чем в пандемию. В нищете почти 19 млн соотечественников — их доходы ниже минимального размера оплаты труда (13 890 рублей), а треть россиян уже вплотную подошла к черте бедности.

— Вам хватает денег на жизнь? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.

Елизавета Пуншева, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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