Видеоопрос: «Хватает ли вам денег на жизнь?»
Осенью в России замедлилось падение реальных располагаемых доходов населения (снизилось до 2%), однако радоваться пока рано — статистика все еще тревожит экспертов. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), ключевые показатели уровня жизни граждан хуже, чем в пандемию. В нищете почти 19 млн соотечественников — их доходы ниже минимального размера оплаты труда (13 890 рублей), а треть россиян уже вплотную подошла к черте бедности.
— Вам хватает денег на жизнь? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у казанцев и гостей города.
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