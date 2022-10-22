«Новый 1992-й»: требования рабочих, «Волга» за 110 тысяч и первый Ураза-байрам в Кремле

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 45-я

Фото: Михаил Козловский

Экономический кризис 1991 года в СССР сопровождался народным недовольством: население выходило на акции протеста, требуя ликвидировать товарный дефицит, улучшить социальное положение рабочих, сдержать рост цен. Первыми на забастовки вышли шахтеры Донбасса и Кузбасса. Союз трудовых коллективов Татарстана написал обращение с аналогичными требованиями к Верховному Совету СССР. Чтобы обеспечить учащихся школ и ПТУ обедами, Совмин республики установил потолок цен на блюда в столовых. Ветераны Великой Отечественной войны вспоминали о героических подвигах своих сослуживцев-фронтовиков, а для мусульман республики впервые провели праздничное богослужение по случаю Ураза-байрама на территории Казанского кремля. Подробности — в очередном дайджесте «Реального времени» по газетам тех лет.

«Как прокормить себя и семью?»

Экономическое положение в СССР в 1991 году достигло критической точки. Плановая экономика привела к ужасному дефициту, из-за промахов перестройки промышленность и сельское хозяйство разваливались. В начале апреля так называемая «павловская реформа», из-за которой цены за одну ночь взлетели в несколько раз, обрушила население страны в нищету — обстановка в стране накалялась. 9 апреля Союз трудовых коллективов Татарстана, созданный в феврале 1991 года, в который вошли представители крупной промышленности — ЕлАЗа, КАМАЗа, КАИ и других предприятий, выступил с обращением к жителям республики. В нем звучал призыв поддержать требования к Верховному Совету СССР. Авторы обращения требовали от руководства страны выходить из кризиса не за счет повышения цен, а за счет сокращения расходов на содержание госаппарата, временного освобождения от налогов производителей ТНП, отмены 5% НДС.

Обращение к трудовым коллективам Республики Татарстан



Экономическое и социальное положение страны и республики достигло критической отметки. Союзное правительство переложило тяготы экономической реформы и последствия грубых ошибок, допущенных в ходе ее реализации, на плечи трудящихся. После грабительской реформы цен перед каждым из нас уже реально стоит проблема — как прокормить семью?



Совет представителей Союза трудовых коллективов республики (сюда входят представители ЕлАЗа, КАМАЗа, заводов компрессорного и электромеханического, КАИ, ГИПО и др.) призывает трудовые коллективы поддержать следующие требования к Верховным Советам и Советам Министров страны и республики:



— ввести с 1 мая 1991 г. в республике индексацию стоимости жизни и механизм повышения заработной платы в зависимости от роста цен;



— предоставить трудовым коллективам максимально возможную экономическую самостоятельность (вплоть до передачи предприятий в собственность трудовым коллективам) в приемлемой для них форме и снять ограничения на уровень заработной платы*.



Следом за выросшими в цене продуктами стали дорожать автомобили. Фото: wikipedia.org

«Из телетайпного зала «ВК»

После проведенной в апреле реформы розничных цен государство принялось вводить меры социальной поддержки населения, чтобы хоть как-то поддержать граждан. Несмотря на это, в Батуми бастовали портовики и железнодорожники, а правительство Украины просило население республики не участвовать в митингах. Следом за выросшими в цене продуктами стали дорожать автомобили, которые и без того были предметом роскоши, а не средством передвижения. За «Ниву» на «черном рынке» Грузии просили 100 тысяч рублей, хотя год назад она стоила лишь 9 тысяч, шестилетнюю «Волгу 2410» вместо прежних 17 тысяч продавали уже за 110 тысяч рублей. Тем временем Совет министров Татарстана принял документ, который устанавливал в школах и профтехучилищах предельную стоимость питания учащихся.

Президиум Совета Министров Татарстана принял постановление, предусматривающее меры социальной защиты учащихся общеобразовательных школ и профтехучилищ в связи с реформой розничных цен. Установлена предельная стоимость дневного питания в школах в размере до 1 руб., в профтехучилищах — до 2 руб. 70 коп. Исполкомы городских и районных Советов должны незамедлительно выделить дотации на расходы столовых и буфетов школ и училищ, установив при необходимости дополнительные льготы за счет местного бюджета.



Решением исполкома Ленсовета государственные дачи теперь будут сдаваться в аренду. Из них 85 процентов — инвалидам, ветеранам и другим социально незащищенным слоям населения Ленинграда. Аренда одного метра дачного помещения будет стоить от 9 до 12 рублей в год. Для остальных 15 процентов будет установлена договорная арендная плата — от 30 до 85 рублей в год за метр. Расценки зависят от удобства и ценности помещения.



Цены на «черном рынке» в Грузии на автомобили в настоящее время сложились следующим образом: автомобиль «Самара» — 100 тыс. руб., «Волга» ГАЗ 24-10 (6 лет эксплуатации) — 110 тыс. руб., «Нива» — 100 тыс. руб., «Жигули» — 70 тыс. руб., «Жигули» (20 лет эксплуатации) — 13 тыс. руб., «Ниссан» (8 лет эксплуатации) — 70 тыс. руб., «Москвич-412» — 38 тыс. руб. Запасные части: шины для «Нивы» — 550 руб. за 1 шт., для «Волги» — 600 руб. за 1 шт., фара для «Москвича» новой модели — 650 руб. за 1 шт*.

«Как меня учили гражданской самообороне»

Государственная система гражданской обороны в СССР была сформирована в период «холодной войны» в 1960-х годах — в каждом населенном пункте и на промышленных предприятиях Союза действовали штабы ГО. Уроки, на которых обучали, как сделать ватно-марлевую повязку или эвакуироваться в случае ядерного, химического или бактериологического ударов, начинались со 2-го класса.

Тренировочные курсы проводились не только в школах — чаще это была игра «Зарница», но и в вузах, в организациях и на предприятиях. В Казани под их проведение даже было отведено отдельное 4-этажное здание на ул. Кулахметова, 5а. Их участники должны были сдать необходимые нормативы — на скорость надеть противогаз или выполнить определенные команды за 3 секунды при сигнале «вспышка слева (справа)». Ближе к 90-м годам курсы по ГО, на которые отводились 5 дней с освобождением от основной работы, проводились в большей степени для галочки. Лекторы особо не старались донести свои знания до слушателей, которые не столь охотно посещали эти курсы, пользуясь по своему усмотрению свободным от работы временем. Преподаватели сквозь пальцы смотрели на провалы в знаниях при сдаче обязательного зачета выпускника. Пришлось пройти курсы и журналистке «Вечерки».

И вот наступил день, когда мне, точно очень редкому рекруту, вручили направление на 5-дневные курсы гражданской обороны. Признаюсь честно, особой радости не ощутила: мог пострадать выпуск газеты, в которой работаю. Но ничего не поделаешь. И я отправилась на улицу Кулахметова, 5а в прекрасный 4-этажный дом, который полностью занимают курсы.



Сразу предупредив нашего руководителя И. Френцеля, что два дня присутствовать не смогу по производственной необходимости, не встретила неудовольствия. Напротив — полное понимание. Впрочем, как я сама потом убедилась, у многих посещение было самое свободное.



Пошли учебные дни, нудные и тягучие. Лекторы, по-видимому, офицеры в запасе, монотонно излагали материал. Аудитория строчила «радиоактивность», «бэры», «кюри»… Нередко то один слушатель, то другой подавлял зевок. Чувствовалось, лекторам до ораторов, умеющих приковать к себе внимание аудитории, ой как далеко*.

Фото: realnoevremya.ru

«Слово о земляках»

В 1991 году страна праздновала 46-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В боях с фашистскими захватчиками участвовали более 700 тысяч жителей Татарстана — из них не вернулся домой почти каждый второй. Казанец Иван Кузиков попал на фронт в 1944 году. Воевал в составе полковой разведки 254-го минометного полка Сталинградской дивизии на Ленинградском и II-м Украинском фронтах, дошел до Вены, где и узнал о великой Победе. Одним из ярких воспоминаний ветерана стал прорыв блокады Ленинграда. На одном из участков фронтовой линии возле Выборга невозможно было поднять голову — настолько мощным был шквал артиллерийского и минометного огня. Затем были бои в Румынии, Венгрии, в которых молодой Иван Кузиков участвовал вместе с героем Великой Отечественной, капитаном Михаилом Кибардиным, ушедшим на войну из Мензелинского района. По его словам, Кибардин всегда был на передовой, поддерживал боевой дух солдат, сам вставал к минометному орудию. В 1991 году Кибардин был доцентом, имел степень кандидата исторических наук и преподавал в Казанском университете. Рассказал Кузин и о подвиге еще одного своего фронтового товарища и наставника, сержанта Петра Родионова, земляка из села Кадышево Большетархансокого района республики — сегодня это Тетюшский муниципальный район.

Время все больше и больше отделяет нас от грозных военных лет, которые решили судьбу нашего Отечества. Но память о павших товарищах-однополчанах обязывает нас, оставшихся в живых, воздать им должное.



Мне выпала доля быть непосредственным участником многих сражений: воевал на Ленинградском и Втором Украинском фронтах в должности полкового разведчика, познал все трудности, успехи и неудачи жестоких боев и сражений, пережил радость Победы в столице Австрии Вене.



А началось все в 1944 году, когда я попал в артиллерийский учебный полк, где готовили младших командиров. В апреле нас обмундировали в летнюю форму и после короткого митинга проводили с музыкой на вокзал*.

Фото: realnoevremya.ru

«Сегодня Ураза-байрам»

16 апреля 1991 года после завершения Рамадана — месяца строго поста — мусульмане Татарстана отмечали день разговения — Ураза-байрам, который еще называют Ид аль-Фитр, в переводе «взлом поста». В этот день впервые за несколько столетий на территории Казанского кремля возле башни Сююмбике состоялось праздничное богослужение, во время которой с проповедью к мусульманам республики обратился глава мусульман Восточной Европы Талгат-хаджи Таджуддин. С 2010 года после внесенных в республиканский закон изменений Ураза-байрам стал праздничным выходным днем.

Сегодня мусульманский мир отмечает один из своих самых великих праздников — Аит аль Фитр (у тюрков его называют Ураза-байрам).



Он посвящен окончанию ежегодного большого поста мусульман — Уразы в месяц рамазан по лунному календарю Хиджры. Этот день приносит правоверным, выдержавшим суровое испытание на верность Аллаху и Исламу в течение целого месяца, очищение от скверны, радость и умиротворение. Впервые за четыре с лишним столетия, после утраты независимости Казани, праздничное богослужение мусульман состоялось на территории Кремля у старинной башни Сююмбике, где, по преданиям, покоятся останки казанских монархов. После звучного Азана праздничный Вагаз — мусульманскую проповедь — проникновенно читал духовный глава мусульман Восточной Европы и Сибири муфтий Талгат-хаджи Таджутдин. Суры Корана читали гости из Турции имамы Хасан Джейхан и Халил Атчекен, демонстрируя великолепный манкам (мусульманский мелодизм).



Богослужение закончилось Хутбой — специальной праздничной молитвой. Десятки тысяч людей, заполнивших Кремль, получили огромное моральное удовлетворение*.

*«Вечерняя Казань» 16 апреля 1991 года

Ангелина Панченко