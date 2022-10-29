Как Польша выиграла волейбольный чемпионат мира сразу в двух странах

Из истории ЧМ по волейболу: заключительная часть

Волейбольные сборные России не допущены до олимпийской квалификации и уже точно не стартуют на Олимпиаде 2024 года в Париже. На этой грустной ноте журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин завершает цикл статей об истории волейбольных чемпионатов планеты.



Сергей Тетюхин: «Чаще всего детские соревнования брала Украина»

Чемпионат мира 2018 года стал первым, который проводился сразу в двух странах — Болгарии и Италии. Обе страны ранее становились хозяйками, Италия дважды, Болгария один раз. На данном ЧМ дебютировала сборная Словении. Этот дебют позволил сравнять счет в неофициальном противостоянии Югославии (Сербия, Словения, Хорватия) и СССР (Россия, Казахстан, Украина). В СМИ, пишущих на темы волейбола, есть достаточно большое количество статей, посвященных тому, как экс-украинцы, да и украинки, усиливают состав соседской сборной. Это очевидный факт, с которым не поспоришь. Но нельзя и отрицать очевидное, что на Вильной и Незалежной сейчас установилось не самое лучшее отношение к развитию спорта, за исключением, пожалуй, футбола и бокса. Украина далеко ушла в развитии этой отрасли во времена СССР, в том числе и в волейболе. Достаточно вспомнить детские воспоминания тогда еще «узбекистанца» Сергея Тетюхина: «Чаще всего почему-то детские соревнования в то время охотно брала Украина: Луганск, Красный Луч, Киев». Единственно, с чем здесь можно не согласиться, так это с тем, что Тетюхин ездил в Луганск, поскольку этот город с 1970 по 1990 годы носил название Ворошиловград.

Украина еще с советских времен была донором московских и ленинградских команд. Из Николаева сюда приезжали будущий армеец Александр Гордиенко и будущие «автомобилисты» Валерий Полищук и Сергей Федяев, плюс Дмитрий Кувичка из Ворошиловграда. Один только Владислав Агасьянц из Полтавы еще в советские времена подготовил для российских команд Андрея Кузнецова и Александра Смирнова, а уже в российские — Владислава Визовского, Николая Павлова и Максима Пантелеймоненко.

Матч открытия чемпионата мира FIVB среди мужчин 2018. Фото: fivb.org

Два Мигеля

Помимо экс-украинцев в составе сборной России необходимо отметить, что к нам ехали и малоизвестные, но любопытные персонажи. К примеру, темнокожий украинец с кубинскими корнями Рафаэль Мигель перебрался из украинского в то время Донецка в Ярославль, напомнив, что в России уже живет другой Мигель, а именно, Григорий Мигель, ставший директором волейбольной школы в Нижнем Новгороде. Только это украинский испанец из-под Полтавы, у которого в волейбольной школе были воспитаны среди прочих Мария Бородакова и Илья Хитушкин. А насчет темнокожих украинцев, то уже после ухудшения отношений между Украиной и Россией сюда переезжали такие гарные хлопцы, как хоккеист Аким Алиу, баскетболист Джоэль Боломбой, а сейчас еще и футболист «Локомотива» Марк Мампасси.

А все почему? Стоит открыть глаза на политику откровенного русофобства. Изучая жизнь украинской глубинки, довелось, к примеру, обнаружить официальный документ, обозначенный, как «Проект реконструкції пам'ятника воїнам, загиблим під час Першої світової війни (с. Старий Мартинів, Івано-Франківського р-ну, Івано-Франківської області, Україна)» В переводе на русский это проект реконструкции памятника воинам Австро-Венгрии, погибшим на территории современной Украины во время Первой мировой войны, воевавшим, как известно, против российских войск. И в то же время, ежегодно можно видеть и слышать, как безнаказанно рушатся памятники советским военачальникам и солдатам, погибшим во время Второй мировой. И это лицемерие и русофобство уже невозможно скрывать. Причем, началось это не с Крыма, а гораздо раньше. В 1994 году умер первый украинский олимпийский чемпион Яков Пункин. Во время войны он выжил в концлагере, а на победной Олимпиаде в Хельсинки его руку поднимал вверх судья — «земляк» по этому концлагерю. В родном Запорожье олимпийского чемпиона похоронили на окраине местного Первомайского кладбища. Зато через 5 лет президент Кучма раздавал государственные награды футболистам за ничью с Россией, которая не позволила нашей команде выйти на чемпионат Европы 2000 года.

Если же говорить о современной и суверенной Украине, то местные эксперты подсчитали количество городов и команд, в которых умер волейбол. Таких городов оказалось 33, причем в Запорожье, Киеве, Одессе и Симферополе прекращали существование по четыре команды. В Симферополе еще времен Украины, в том числе команда с таким загадочным названием, как «Промоушен Голландия».

В завершении, можно отметить, что спонсором, к примеру, сборной Израиля по волейболу является Коби Рихтер, сын слесаря с Украины, один из богатейших ныне людей в Земле обетованной. В его возможностях было помочь и родине своих предков с Незалежной, средств бы хватило, но... Откровенный крен на бандеровщину оттолкнул современную Украину от того же Израиля.

Фото: italy-bulgaria2018.fivb.com

No! We are russians!

В России заметна новая тенденция, с появлением в командах уроженцев западных стран. Ранее отпрыски волейболистов, игравших за границей, там же и оставались, а сейчас Лоран Алекно из французского Тура, Филипп Шатунов из японской Хиросимы, Ирина Воронкова из турецкого Стамбула вернулись на родину. Может быть дело в том, что в России развивается как сам волейбол, так и Суперлига.

Годом ранее, в 2017-м, в Санкт-Петербурге был основан «Зенит», тем самым возродив волейбол в городе, где волейбол едва не приказал долго жить. Текучка была просто сумасшедшей, достаточно сказать, что в 2015 году снялся «Автомобилист», и тут же его воспитанники разлетелись по стране: Петр Головин, Алексей Кононов, Никита Кухно, Сергей Пирайнен, Денис Черейский.

Главный тренер сборной Сергей Шляпников при выборе состава ориентировался на призеров чемпионата России. Это победители, «Зенит-Казань» (Александр Бутько, Алексей Вербов, Артем Вольвич, Максим Михайлов), вице-чемпион, недавно сформированный питерский «Зенит» (Виктор Полетаев), и бронзовый призер в лице «Динамо» Москва (Юрий Бережко, Илья Власов, Сергей Гранкин). Плюс молодежь — Дмитрий Волков и Егор Клюка из «Факела», Новый Уренгой, Ильяс Куркаев и Алексей Родичев из новосибирского «Локомотива», а также опытнейший Александр Соколов из «Ярославича», родной для Шляпникова команды. Памятуя, что заграница нам поможет, мы усилились Дмитрием Мусэрским из японского клуба «Сантори». И не только им, поскольку в тренерском штабе Шляпникова был итальянец Серджио Бузато (ранее он работал в штабе Владимира Алекно в «Зенит-Казани»), плюс экс-казанец Юрий Булычев.

Шесть городов Италии и три Болгарии

Говоря о том, что ЧМ-2018 проходил в двух странах, все-таки надо уточнять, что Италия взяла на себя две трети турнира. И на первом групповом этапе все сложилось достаточно логично, за исключением того, что Финляндия (с Туомасом Саммелвуо на тренерском мостике и экс-латышом Элвисом Крастиньшем на площадке) в своей группе опередила Кубу, резервы которой оказались не бездонными. Сразу после серебра на чемпионате мира 2010 года сбежали пять ведущих волейболистов, затем еще трое, помимо игроков, страна теряла ведущих тренеров. В 2009 году умерли два выдающихся тренера Фелипе Кальдерон и Антонио Пердомо, в 2014 году ушел из жизни Эухенио Лафита. Орландо Блэквуду, с которым мужская Куба завоевала три награды ОИ и ЧМ, 75 лет. Все эти проблемы вкупе привели к тому, что ресурсов не хватило даже на то, чтобы выйти во второй групповой этап.

Что касается России, то она неидеально стартовала. После ожидаемых побед над Австралией и Тунисом, мы уступили США, а радость от виктории над Камеруном была омрачена горечью поражения в игре с Сербией. Но следующий этап начинался с чистого листа, и россияне вписали в него три победы над Голландией, Италией и Финляндией, заняв в группе 2-е место, после Италии.

В третий этап вышли шесть сборных. И самый извилистый путь туда получился у Польши. По ходу турнира поляки проиграли и Аргентине — 2:3, и Франции — 1:3, из-за чего оказались на грани вылета. Но Сербия, обеспечившая себе место в следующем круге, была не слишком боевита в игре с поляками, проиграв им. За что и поплатилась, поскольку на третьем групповом этапе ей же и проиграла. Это позволило Польше пройти дальше.

Поляки неожиданно выиграли чемпионат, в трех сетах обыграв Бразилию. Фото: fivb.org

Поляки без Леона уже дважды чемпионы мира

Что касается россиян, то они проиграли оба матча на третьем отборочном этапе и выбыли из борьбы за медали, поделив 5-е и 6-е места с Италией. В полуфиналах Бразилия легко обыграла Сербию, а Польша в пятисетовом поединке — США. Американцы в итоге и стали бронзовыми призерами, обыграв Сербию в матче за 3-е место, а поляки неожиданно выиграли чемпионат, в трех сетах обыграв Бразилию. Вторая подряд победа на мировых чемпионатах, и это при том, что на двух чемпионата Европы 2015 и 2017 годов не попадали даже в число призеров. Как и на Олимпиаде в Токио, где они усилились экс-кубинцем Вильфредо Леоном.

Любопытно, что в чемпионском составе поляков выступал Фабьян Джизга (в тот сезон играл за новосибирский «Локомотив»), родившийся во французском Бордо, где доигрывал его отец Войцех Джизга. Ранее в такой ситуации спортсмены из Восточной Европы старались выступать за сборную новоприобретенной родины. Игор Гробелны (Бельгия, сын Дариуша Гробелны), Томаш Ярмок (Канада, сын баскетболиста), Кинга Макулевич (дочь Анджея Немчика) и Анна Рыбачевски (дочь Михала Рыбачевски) выступали за Францию, как и Елена Лозанчич (дочь югослава Слободана Лозанчича), румынки Александра и Сильвана Даскалу (отец Помпилиу Даскалу). А тут зов с родины предков оказался сильнее.

Тем более что польский чемпионат вышел на 2-е место по количеству представителей на чемпионате мира. 50 у Италии, 38 у Польши и 21 у Франции. У России 20 представителей, и впервые среди участников ЧМ представитель чемпионата Беларуси. Сами белорусы уже были ранее в составах сборных России и Хорватии, а вот национальный чемпионат не был представлен до участия финна Сакари Макинена из солигорского «Шахтера».

P. S. Известные волейболисты, которых хотелось бы отметить дополнительно. Василий Фесиков. После развала СССР, он переехал из Казахстана в Обнинск на должность играющего тренера местной команды. В Обнинске пойдет в плавание его сын Сергей Фесиков, который вырастет в одного из сильнейших пловцов мира, его супруга, вице-чемпионка Лондона-2012 Анастасия Фесикова (Зуева).

Валдис Лаускис, уроженец Даугавпилса играл в чемпионате СССР за «Шахтер» из Донецка. Вернувшись на родину, был избран депутатом Сейма Латвии от социал-демократической рабочей партии.

Томаш Хошек, бывший волейболист сборной Швеции, участник Олимпиады 1988 года. В июле 2019 года назначен генеральным секретарем элитного дивизиона Швеции по футболу.

Чемпионат мира, 2014. Италия — Болгария, 24 участника.

Золото Польша, серебро Бразилия, бронза США.

Джаудат Абдуллин