СВО липецкого олигарха против Татарстана

По следам конфликта российской и татарстанской федераций по стендовой стрельбе

Фото: Максим Платонов

Чемпионат мира по спортивной стрельбе в хорватском Осиеке, на котором разыгрывались олимпийские лицензии, прошел без участия российских спортсменов. Чемпионат мира, который должен был состояться в Москве, отдан Азербайджану. В то время когда Международная федерация бокса вернула россиян и белорусов к участию в международных стартах, российские стрелки все больше отдаляются от участия в Олимпиаде-2024. Журналист «Реального времени» Джаудат Абдуллин считает, что все дело в руководстве Международного стрелкового союза.

Как отстраняли российских стрелков

Изначально чемпионат мира 2022 года должен был пройти в России в спортивном комплексе «Лисья нора» в Дмитровском районе Московской области. Решение об этом было принято два года назад, в сентябре 2020-го, когда предполагали разыграть более 70 комплектов наград, из которых 15 — в олимпийских упражнениях, плюс первые лицензии на участие в Олимпиаде в Париже. В декабре того же года Россию лишили права на проведение крупных спортивных турниров, был наложен двухгодичный запрет на выступление российских спортсменов под государственным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Это не помешало россиянам выиграть командный зачет чемпионата Европы 2021 года все в том же хорватском Осиеке.

Представители Татарстана внесли свой вклад в общую победу. Это и золото Екатерины Субботиной («трап») в команде, личное серебро Зили Батыршиной, ее же командная бронза, завоеванная совместно с Алиной Фазылзяновой, плюс командное серебро Сергея Демина-младшего в команде (все отличились в упражнении «скит»). Среди юниоров личное золото выиграл тетюшанин Кирилл Багров, в команде его успех повторили Алина Ахатова и Полина Князева (все — упражнение «трап»). Не чемпионат — именины сердца. Среди юниорок в «ските» золото в командном зачете у Анны Жадновой из Липецка, зафиксируем это событие.

Субботиной и Батыршиной успешная стрельба помогла отобраться на Олимпиаду того же года в Токио. Но уже перед ней, в июне 2021 года, Международный союз стрельбы, сославшись на вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS), принял решение о переносе всех турниров из России с 2022 года на 2023-й. А уже в марте 2022 года исполком ISSF отстранил спортсменов России и Беларуси от международных турниров до дальнейшего уведомления в связи с событиями на Украине. В конечном итоге исполком Международной федерации стрельбы своим решением от начала сентября текущего года лишил Россию права на проведение перенесенного на 2023 год чемпионата мира, выбрав для этого мероприятия столицу Азербайджана Баку.

У российского Стрелкового союза может найтись множество причин «в заначке», объясняющих сдачу позиций. Фото: Максим Платонов

Как потеряли российский чемпионат мира

Воспользовавшись правилами другого вида спорта — шахмат, охарактеризуем нынешнее положение российских стрелков как цугцванг, когда каждое принятое решение и новый шаг ухудшают позицию в целом. Между тем в марте в прессе промелькнула информация о том, что чемпионат мира останется в России. В сообщении говорилось о том, что перенос чемпионата мира из России, выбранной на безальтернативной основе, сложен по причине отсутствия новых хозяев и ограниченности времени для подготовки к проведению. Кроме того, сообщалось о рисках с предъявлением исков, которые мог бы предъявить Стрелковый союз России за нарушение договора, о возмещении ущерба, оцениваемого в 6 млн долларов.

Сложно рассуждать о том, почему все эти риски не учитывались, иски не подавались, безальтернативную Москву-2022 заменили поначалу на безотказный Осиек, а сейчас еще и на Баку-2023, который находится в состоянии перманентного конфликта с Арменией. Спортивная политика — дело сложное, в переплетении ее с внешней политикой рассматривать последствия необходимо по истечении времени, и у российского Стрелкового союза может найтись множество причин «в заначке», объясняющих сдачу позиций. Это президент России Владимир Путин сетует на то, что «российские атлеты лишены возможности представлять свою страну, а голос России в международных профильных организациях намеренно игнорируется — такая ситуация противоречит самим ценностям спорта». Справедливые слова были посвящены открытию в Кемерово X Международного форума «Россия — спортивная держава». Но, по большому счету, как сигнал к действию их восприняли только в Международной федерации бокса, где на прошлой неделе совет директоров федерации проголосовал за отмену предыдущего решения и допустил боксеров России и Беларуси к соревнованиям под своей эгидой с немедленным вступлением в силу.

IBA твердо убеждена, что политика не должна иметь никакого влияния на спорт. Следовательно, всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. С 2020 года президентом международной федерации является россиянин Умар Кремлев. Ему пришлось выдержать немалое давление, сохранив этот пост, несмотря на очевидное недовольство МОК и угрозы исключения бокса из олимпийской программы. Кремлеву пришлось принять непопулярное в настоящее время решение о санкциях против Украинской федерации бокса за вмешательство в спортивные дела. Украинцы обиделись, но достаточно вспомнить чемпионат Европы 2017 года в Харькове, когда не выдавались визы российским спортсменам, чтобы оценивать уровень подобного вмешательства. Российские боксеры, до того посетившие Крым, не были допущены до участия в чемпионате Европы, и это сошло с рук хозяевам турнира, украинцам. В том числе и потому, что Кремлев тогда не был президентом федерации.

А сейчас россиянин возвращает россиян в международный спорт, не опасаясь протестов. Необходимо понимать специфический характер бокса, когда, в отличие от той же стрельбы, невозможно умиротворить соперников, если один из них заявляет о категорическом нежелании соревноваться, и подобные бойкоты могут просто-напросто сорвать проведение турнира. Стрельба в этом плане куда более вариативна, в конце концов, спортсменов из конфликтующих стран можно запросто развести на стрелковых позициях, если, конечно, есть желание.

Спортсменов из конфликтующих стран можно запросто развести на стрелковых позициях. Фото: Максим Платонов

Друзья, ужасен ваш союз

За отнятый у России чемпионат мира по волейболу борются в национальной федерации, вчинив иск на 80 млн долларов. Что касается Стрелкового союза, то подобной операции нет. Но «миролюбивый» характер Стрелкового союза России на внешнем контуре «компенсируется» борьбой на внутреннем. «Реальное время» уже публиковало статью о проблемах татарстанских стрелков, не допущенных к финалу Кубка России и имеющих все риски не попасть в состав сборной страны. Настало время ознакомиться с реакцией, которая последовала, преимущественно от родителей спортсменов.

— Была проведена Спартакиада сильнейших, приравненная к международным стартам, которые пропускали наши стрелки. Там моя Алина взяла серебро в конкуренции с сильнейшими девушками из различных регионов России. И что, Стрелковый союз просто аннулирует его итоги. По какому праву: кто сильнее, тот и главнее? Мы же действовали по закону, у нас не «дикое поле»! — возмущается мама Алины Ахатовой, той самой чемпионки Европы прошлого года среди юниорок.



— Если лисинская федерация не признает результаты проведенных соревнований, то это означает, что они аннулируются? Хотя та же Спартакиада сильнейших проводилась под эгидой президента России. Почему? Ведь они проводились по плану соревнований, выполнялись квалификационные нормативы, вплоть до нормативов мастеров международного класса, — солидарен с ней отец Анны Беляевой, победительницы пятого этапа Кубка страны, признанного теперь нелегитимным.

Судя по тому, что никакой информации об итогах Спартакиады сильнейших на официальном сайте Стрелкового союза не было опубликовано, то да, чемпионат, Кубок страны и Спартакиада сильнейших, все старты нынешнего сезона прошли насмарку. И тут опять выходит на первый план личность президента Международного стрелкового союза Владимира Лисина. Пример федерации бокса, продемонстрировавшей силу общественной организации в случае, если ею руководит реальный патриот страны, такой как Кремлев, показывает, что можно бороться с произволом на международной арене.

К сожалению, критические комментарии Лисина по действиям российского правительства после начала специальной военной операции могут рассматриваться только как личное мнение очередного «испуганного патриота». Хозяина Новолипецкого металлургического завода вполне устраивают общие итоги финала Кубка России, где солировали липчане, где упомянутая Анна Жаднова стала абсолютной (трехкратной) чемпионкой.

Можно порадоваться за вчерашнюю юниорку, не обращая внимания на то, что результат был достигнут на фоне отстранения ее коллег по прошлогоднему составу сборной. Но по какому праву олигарх рулит там, где не должен этого делать ни при каких условиях? Российские спортсмены отстранены, а страна потеряла чемпионат, что, судя по отсутствующей реакции президента международного стрелкового союза, его вполне устраивает. Замена безопасной Москвы на Баку объяснима только для того, кто ничего не слышал о проблемах Нагорного Карабаха, которые постоянно меняются от активной фазы вооруженного конфликта до тлеющей.

В отличие от других видов спорта, отсутствие лицензионных стартов у российских стрелков прямо сейчас говорит о том, что они не будут участвовать в Олимпиаде-2024. Россияне просто не успеют набрать количество очков, необходимое для участия на Играх в Париже. В этих условиях национальный Стрелковый союз ведет борьбу с татарстанскими стрелками, одной из сильнейших школ стрельбы в России.

В отличие от других видов спорта, отсутствие лицензионных стартов у российских стрелков прямо сейчас говорит о том, что они не будут участвовать в Олимпиаде-2024. Фото: Максим Платонов

Все на алтарь победы в выборах?



Когда российские спортсмены ранее не могли участвовать в олимпийских стартах, Министерство спорта проводило альтернативные турниры для олимпийцев Рио-2016, Пхенчхана-2018 и наших паралимпийцев. Стрелковый союз России готов к проведению дополнительных стартов 2024 года или опять это должно лечь на плечи Минспорта РФ, как было со Спартакиадой сильнейших?

Президент Международной федерации фехтования Алишер Усманов приостановил свои полномочия, которые получил на выборах 2021 года, поэтому прямо сейчас из российских граждан оперативным руководством международной спортивной организации в олимпийском виде спорта занимается только Лисин. При этом российские фехтовальщики надеются на свое возвращение на международную арену в ноябре. У стрелков такой надежды нет.

Но шанс им дал президент МОК Томас Бах, предложив спортсменам «дистанцироваться от режима», чтобы иметь возможность вернуться на международную арену. Есть подозрение, что у нас есть не просто отдельные спортсмены, а целая федерация, которая готова «дистанцироваться», в том числе и для того, чтобы 30 ноября Лисина переизбрали на очередных выборах президента Международного стрелкового союза. Голос от «подконтрольной» ему федерации России уже есть, голос делегата от Украины, которой Лисин выделял средства из созданного им фонда развития, можно сказать, тоже в кармане. А там и прикинуть можно будет по составу на Олимпиаду-2024, поскольку есть 24 квоты, которые распределяет специальная трехсторонняя комиссия. Есть потенциал поискать в числе членов сборной России тех, кто готов «дистанцироваться от режима» ради того, чтобы соревноваться в Париже. В этом случае можно сказать точно: татарстанцев среди них точно не будет.



Джаудат Абдуллин