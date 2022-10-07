Московское и южное дерби за зону медалей и последний шанс «Локомотива»

Прогноз на 12-й тур Российской премьер-лиги

Сразу несколько принципиальных противостояний нас ждет в ближайшем туре РПЛ. «Армейцы» будут тестировать «Динамо» на способность конкурировать с лидерами, «Локомотив» в Сочи попытается зацепиться за спасительный круг, а «Ростов» и «Краснодар» будут определять, кто больше достоин места в тройке. Спортивная редакция «Реального времени» приводит традиционный прогноз на 12-й тур Российской премьер-лиги.

ЦСКА — «Динамо»: московское дерби за право конкурировать с Питером

Центральный матч тура пройдет на «ВЭБ-Арене» в субботу, где встретятся московские «Динамо» и ЦСКА.

Обе команды в разные временные отрезки пытались навязать «Зениту» свою кандидатуру в качестве главных конкурентов в борьбе за золотые медали, однако серьезно это сделать никому из них так и не удалось. Но если ЦСКА Владимира Федотова стабильно держится в медальной тройке, то «динамовцы» и вовсе вылетели на шестую позицию в таблице РПЛ.

В предыдущем туре «Армейцы» были сильнее «Химок» (2:1). Однако до того ЦСКА прервал серию из четырех матчей без поражений в РПЛ (три победы, одна мировая) и неожиданно проиграл «Торпедо» (0:1). Думается, что той оплошностью команда Федотова уже исчерпала свой лимит на поражения в первом круге.

«Динамо» проиграло уже трижды в последних турах, благодаря чему команда и пошла к середине турнирной таблицы. «Бело-голубые» проиграли «Ахмату» в своем последнем матче. Ранее было поражение «Зениту» 0:2. Так что для команды Славиши Йокановича сейчас «момент Х», когда нужно либо менять в срочном порядке положение дел, либо отказываться от амбиций на борьбу за золото и даже любые другие медали.

Прогноз «Реального времени»:

Дома ЦСКА забивает два или большее количество голов в шести последних играх. В свою очередь «Динамо» плохо играет на выезде и не побеждало по итогам в семи из предыдущих восьми игр в РПЛ (три мировые, четыре поражения). При этом «динамики» регулярно в гостях забивают и не покидали поле без гола в семи последних играх в лиге. Попробуем поставить на результативную ничью.



2:2 — ничья

ФК «Сочи» — «Локомотив»: продолжат ли «железнодорожники» путь ко дну?

В сочинском противостоянии на черноморском побережье не будет ни одной команды, которая что-то слышала о стабильности в результатах. И сочинцев, и москвичей в нынешнем сезоне штормит, а поражения от аутсайдеров стали обычной практикой для обоих клубов.

«Сочи», например, в прошлом туре умудрились быть разгромленными (4:1) в гостях у невзрачного «Оренбурга». Ранее южане поделили очки в игре с дебютантами Премьер-лиги воронежским «Факелом» (1:1). Они в принципе не могут победить в пяти из последних семи встреч в РПЛ (две ничьи, три поражения). Проблемы в защите команды Александра Точилина очевидны. Южане еще не сохраняли свои ворота «сухими» с начала текущего сезона.

Видео принадлежит YouTube-каналу «Матч ТВ»

Еще хуже дела у «железнодорожников». У этих и вовсе черная полоса из поражений длится уже четыре игры подряд. В предыдущем туре «Локомотив» проиграл «Уралу» на своем поле. Ранее «красно-зеленые» уступили в московском дерби со «Спартаком» — 0:1. Таким образом, это было уже шестое поражение с начала сезона. «Локомотив» занимает 13-е место в таблице РПЛ и уже упал в зону стыковых матчей. Марвин Комппер, похоже, выпустил ситуацию из рук и уже не знает, как ее исправить.

Прогноз «Реального времени»:

Обе команды полны сюрпризов и могут как выдать неплохой матч, так и полностью провалиться. Неожиданный разгром от «Оренбурга» должен заставить южан взбодриться и по-хорошему разозлиться на себя. Плюс фактор домашнего поля для «Сочи». Поставим на победу «пантер».



2:1 — победа ФК «Сочи»

ФК «Ростов» — ФК «Краснодар»: южное медальное дерби

Отлично набранный ход клуба из Ростова-на-Дону (который вылился в неожиданную вторую строчку в таблице Премьер-лиги) неожиданно прервался в октябре. Команда Валерия Карпина сначала уступила «Ахмату» в Кубке России (3:1), а потом и в чемпионате «Зениту» с таким же счетом.

Всего ростовчане одержали 6 побед, 4 ничьи и 1 поражение, при этом забили 20 мячей и пропустили 15 мячей. Даже третье место «Ростова» остается большим откровением и неожиданностью для российской футбольной общественности. Команда выглядит цельно, уверенно и действует очень быстро.

Чего не скажешь о теперь уже экс-гранде «Краснодаре» из соседнего региона. Да, «быки» тоже располагаются в верхней части таблицы, однако пятая строчка — это далеко не те высоты, за которые боролась команда последние годы. «Краснодар» занимает пятое место при шести победах, трех ничьих и двух поражениях. Команда забила 21 и пропустила 14 мячей.

«Краснодар» занимает пятое место при шести победах, трех ничьих и двух поражениях. Фото fckrasnodar.ru

«Краснодар» последнюю игру провел в Самаре, где удержал нулевую ничью против «Крыльев Советов». Да и в целом команда под руководством Александра Сторожука выглядит неплохо. Но чтобы бороться за привычные медали, нужно устранять прямых конкурентов, коим «Ростов» и является.

Прогноз «Реального времени»:

В домашних матчах «Ростов» — это практически непобедимая машина. На родной «Ростов-Арене» команда побеждала «Спартак», «Динамо», «Крылья Советов», играла вничью с «Сочи» и ЦСКА. Так почему бы не «грохнуть» теперь и «Краснодар»?



2:1 — победа «Ростова»