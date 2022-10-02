День в истории: взятие Казани, создание профобразования и электронной почты

Чем примечательна дата 2 октября?

Фото: "Реальное время"

2 октября — Всемирный день без алкоголя, Всемирный день игры, Всемирный день фермерских животных, Всемирный день архитектуры, Международный день социального педагога, Международный день ненасилия. В России — День уролога, в Сингапуре — День детей, День бабушек и дедушек в Италии, ЮАР и Великобритании, Праздник урожая отмечают в Германии, День отца — в Люксембурге, а День разных поколений — в США. 2 октября родились последний представитель Плантагенетов на троне Англии — Ричард III, философ и государственный деятель Индии Махатма Ганди, психолог Петр Гальперин, голос Совинформбюро Юрий Левитан, певец Стинг и актер Евгений Сидихин. В этот день не стало основателя чайной компании Томаса Липтона, актера Романа Карцева. Во время съемок фильма «Они сражались за Родину» скоропостижно скончался режиссер, актер и писатель Василий Шукшин. Об этих и других событиях в истории человечества — в обзоре «Реального времени».

Иван IV завоевал Казань, открытие «конки», а в Петербурге вышла первая газета на татарском

2 октября 1552 года 150-тысячное войско царя Ивана IV после осады и штурма взяло Казань, или, как ее еще называли, Восточный Царьград. Именно после этого события Иоанн Васильевич получил прозвище «Грозный» — на тот момент ему было 22 года. Целью завоевательного похода стало расширение границ Руси. Взятие столицы Казанского ханства прекратило его существование как самостоятельного государства — его территория вошла в состав Русского. До этого русские войска пять раз пытались брать город штурмом, но Казань имела надежное укрепление. В этот раз город решили окружить осадными сооружениями: специально соорудили 13-метровую осадную башню, которая превышала высоту стен крепости, на ней разместили 60 пушек, выстрелы из которых достигали городских улиц. Осада шла 41 день. За день до решающего штурма на мирные переговоры в город был отправлен мурза Камай, но предложение о капитуляции было отвергнуто. Разрушив стены крепости бочками с порохом, войска вошли в Казань. Жители города отчаянно сражались, в боях участвовали даже женщины и дети. Решающее сражение произошло на площади перед ханским дворцом, где на его оборону встали 6 тысяч казанских воинов. Но русским войскам удалось взять хана Ядыгар-Мухаммеда в плен. После он принял крещение, взяв имя Симеон, и получил от царя во владение город Звенигород. После победы Иван IV велел под своим знаменем служить молебен, приказав на этом месте, где стояло знамя во время штурма, возвести церковь во имя нерукотворного образа.

Фото wikipedia.org

2 октября 1875 года в 2 часа дня в Казани было торжественно открыто движение по конно-железной дороге — она стала третьей по счету в России после Петербурга и Москвы. Первую линию так называемой «конки» протянули от Толчка в центре города до Петрушкиного разъезда на волжских пристанях. Проект по созданию в городе нового вида транспорта разработал отставной инженер — штабс-капитан Павел Панаев. Строить дорогу на улицах Казани стали в июне, отправной точкой стала дамба, далее она пролегла по улицам Владимирской, Петропавловской и Большой Проломной. Сначала движение конки шло без расписания и бесплатно. Позже проезд стоил 5 копеек, ходила конка с 7 утра и до 21.30, каждый вагон мог вмещать около 40 пассажиров. За первый год работы дорога перевезла более 1,1 млн пассажиров, собрав выручку почти в 60 тысяч рублей. К концу века в Казани действовали уже 5 линий «конки» общей протяженностью более 18 км, средняя скорость движения по ней была не более 7,5км/час. Движение по этой дороге города было закрыто в декабре 1900 года.

2 октября 1905 года в Петербурге в восточной типографии Ильяса-мурзы Бораганского был напечатан первый номер одной из первых газет на татарском языке — «Нур» («Луч»). Ее издателем и главным редактором стал известный татарский писатель и просветитель Атаулла Баязитов. Это событие имело большое значение для татар, живших в Петербурге. Прошение издавать газету на русском и татарском языках они подавали в течение 17 лет и получили его только после революции 1905 года — последними из народов России. Издавалась газета раз в неделю и выходила в свет в течение 12 лет. В ней печатались новости, связанные с деятельностью известных петербургских татар, рассказывалось о событиях в Казани, свои произведения публиковали просветители, поэты и писатели.

Газета «Нур». Фото tataroved.ru

2 октября 1980 года с главного конвейера КАМАЗа сошла первая опытно-промышленная партия из семи седельных тягачей повышенной грузоподъемности — КАМАЗ-54112. Машины, допускающие нагрузку на ось 8 тонн и более, создали специально для транспортировки особо тяжелых грузов. К тому же тягач дополняли полуприцепом грузоподъемностью 20 тонн. Полноценное серийное производство татарстанский автогигант начал в 1981 году на второй очереди завода. Здесь же стали выпускать и 6‑тонную версию КАМАЗ-4310 с лебедкой для нужд армии, а для сельхозпредприятий — семитонный вариант КАМАЗ-43105. Через восемь лет на заводе изготовили миллионный по счету грузовик. Производство камазовских тягачей шло до 2009 года.

2 октября 1996 года в Татарстане был впервые принят закон «Об охране и использовании культурных и исторических ценностей». В нем была заложена правовая и нормативная база для охраны и использования историко-культурного наследия — порядок учета, охраны и использования культурных и исторических ценностей, независимо от форм собственности. К тому времени большинству памятников истории и культуры республики стали остро необходимы меры по защите и спасению. Тогда же в порядке эксперимента были приватизированы несколько памятников культурного наследия. В республике сформировали специальный Свод, куда вносились ОКН и их описание. Через 20 лет в нем насчитывались данные по почти 1480 объектам федеральной категории государственной охраны, регионального и местного значения, почти треть из них имели статус выявленных объектов культурного наследия. В 2005 году в Татарстане был принят второй закон «Об объектах культурного наследия в Республике Татарстан». Сейчас в реестре республиканского Комитета ОКН — более 1 660 объектов историко-культурного наследия Татарстана.

Фото piqsels.com

2 октября 2021 года «Реальное время» рассказало, какие изменения произойдут в законодательстве начиная с октября. Так, Центробанк приступит к внедрению QR-кодов для оплаты товаров в магазинах, начинающих инвесторов ждет обязательный экзамен на знание механизмов фондового рынка, а электронные кошельки, которыми пользуются онлайн-казино и букмекеры, окажутся под контролем.

Высшее образование для женщин и начало создания трудовых резервов в СССР

2 октября 1878 года в Александровской женской гимназии Петербурга открылся первый женский университет — так называемые Бестужевские курсы. Их инициаторами стали Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов и Андрей Бекетов. Первыми студентками стали почти 800 жительниц Петербурга — постоянных и вольнослушательниц, которых называли «бестужевками» — по фамилии учредителя и первого директора университета, профессора Константина Бестужева-Рюмина. За годы существования Бестужевские курсы провели 32 выпуска, их окончили почти 7000 человек. В разные годы число выпускниц было разным: например, самым многочисленным стал 1915 год — курсы окончили 775 женщин, самым скромным выпуск 1905 года — из стен женского университета вышли всего 11 слушательниц. Больше слушательниц было на истфилфаке, на втором месте по популярности был физико-математический, тройку замыкал юридический. Львиная доля выпускниц курсов становились школьными учителями. Слушательницами женского университета в Петербурге были Любовь Блок, Надежда Крупская, Ольга Ульянова — сестра Ленина, Аполлинария Якубова. В преподавательский состав входили Иннокентий Анненский, Иван Бодуэн де Куртенэ, Александр Бутлеров, Константин Глинка, Дмитрий Менделеев, Иван Сеченов, Лев Щерба.

2 октября считается Днем профессионального технического образования в России — именно в этот день в 1940 году Совнарком подписал документ о создании трудового резерва Союза. С этого момента на обучение железнодорожные и ремесленные училища получили возможность набирать до 1 млн юношей и девушек для обучения. За счет государства их обеспечивали общежитием, питанием, учебниками и формой. При этом основоположником средне-специального образования считается Петр I, который дал возможность учиться любому желающему вне зависимости от его сословия, а также создал первые в России технические училища, где учились даже крестьянские дети. Вторым этапом развития профтехобразования стал период конца XIX — начала XX веков, когда в России шло бурное становление и развитие фабрик и мануфактур.

Фото wikipedia.org

Мир получил подзорную трубу и электронную почту

2 октября 1608 года при дворе Морица Оранского в Гааге изобретатель Ханс Липперсхей представил прототип оптического телескопа. С помощью созданного им прибора он продемонстрировал, как с дворцовой башни можно увидеть время на циферблате церкви на расстоянии в 15 километров. По легенде, Липперсгей увидел своих детей, играющих с выпуклой и вогнутой линзами, и, сложив линзы, они разглядывали башню церкви. Это и подвигло Липперсгея на создание подзорной трубы. После демонстрации изобретения Липперсгей получил 900 гульденов на усовершенствование технологии и подготовку специалистов для армии. Но при этом его запрос на патент был отклонен, поскольку мастера Захарий Янсен из Мидделбурга и Якоб Метиус из Алкмара на тот момент тоже создали свои экземпляры подзорных труб.

2 октября 1888 года художник-постимпрессионист Винсент Ван Гог в письме другу Эжену Бошу отправил набросок картины «Звездная ночь над Роной». На ней он изобразил место у реки недалеко от Желтого дома на площади Ламартен, где жил художник. В письме Ван Гог написал: «Включая небольшой эскиз на холсте — вкратце: звездное небо, разрисованное ночью; и, разумеется, газовые рожки фонарей. Небо — аквамариновое, вода — ярко-синяя, земля — розовато-лиловая. Город — синий и фиолетовый. Сам газ светится желтым, а его отражение — ярко-золотое, плавно переходящее в зелено-бронзовый. На аквамариновом поле неба Большая медведица сверкает зеленым и розовым, чья бледная скромность служит контрастом для грубого золотого фонарей. И две разноцветные фигуры влюбленных на переднем плане». Впервые картину показали общественности через год после создания наброска — на ежегодной выставке Салона независимых художников в Париже вместе с картиной «Ирисы». Сегодня «Звездную ночь над Роной» могут увидеть посетители музея д’Орсе в Париже.

2 октября 1971 года считается днем создания электронной почты. Рэй Томлинсон, инженер одной из американских компаний, до этого написал код программы, которая позволяла обмениваться данными не в пределах одного мейнфрейма, а с пользователем на несвязанной машине. В первое электронное письмо, отправленное в этот день, он включил цитату из речи Линкольна, произнесенную им в 1863 году в городе Геттисберге, написав ее заглавными буквами. Томлинсон также придумал и символ @ для разделения имен компьютера и пользователя. Через 20 лет после создания виртуальной почты первое электронное письмо из космоса на Землю отправил экипаж корабля «Атлантис». Если первое место среди электронных почтовых сервисов в США сегодня занимает Gmail, то в России он на третьем месте. Самым популярным у наших соотечественников является Mail.ru, на 2-м месте — Yandex.