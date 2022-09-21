21 сен 2022

Международный форум Kazan Digital Week – 2022

Международный форум Kazan Digital Week – 2022

С 21 по 24 сентября 2022 года в Казани состоится Международный форум Kazan Digital Week — 2022. Главное ИТ-событие Республики Татарстан объединит свыше сотни секций, круглых столов и панельных дискуссий.

Мероприятие ориентировано на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий и созданных на их основе платформ, сервисов и услуг, а также студентов и преподавателей ИТ-специальностей. Форум пройдет в смешанном (офлайн + онлайн) формате.

Тематические направления деловой программы:

  1. Интеллектуальные транспортные системы;
  2. Цифровые технологии в сфере государственного управления;
  3. Цифровая индустрия 4.0;
  4. Экосистема финтех;
  5. Кибербезопасность нового времени;
  6. Инновации, интегрированные в бизнес;
  7. Цифровые технологии в здравоохранении и медицине;
  8. Цифровые технологии в образовании;
  9. Цифровые технологии в культуре;
  10. Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства.

В рамках KDW традиционно состоится выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, действующих образцов техники и оборудования. Параллельно форуму будут организованы чемпионат DigitalSkills и первый этап киберспортивных дисциплин.

Место проведения: МВЦ «Казань Экспо».

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