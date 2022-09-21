Международный форум Kazan Digital Week – 2022

С 21 по 24 сентября 2022 года в Казани состоится Международный форум Kazan Digital Week — 2022. Главное ИТ-событие Республики Татарстан объединит свыше сотни секций, круглых столов и панельных дискуссий.

Мероприятие ориентировано на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий и созданных на их основе платформ, сервисов и услуг, а также студентов и преподавателей ИТ-специальностей. Форум пройдет в смешанном (офлайн + онлайн) формате.

Тематические направления деловой программы:

Интеллектуальные транспортные системы; Цифровые технологии в сфере государственного управления; Цифровая индустрия 4.0; Экосистема финтех; Кибербезопасность нового времени; Инновации, интегрированные в бизнес; Цифровые технологии в здравоохранении и медицине; Цифровые технологии в образовании; Цифровые технологии в культуре; Цифровые технологии в сфере сельского хозяйства.

В рамках KDW традиционно состоится выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, действующих образцов техники и оборудования. Параллельно форуму будут организованы чемпионат DigitalSkills и первый этап киберспортивных дисциплин.



Место проведения: МВЦ «Казань Экспо».