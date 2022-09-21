С 21 по 24 сентября 2022 года в Казани состоится Международный форум Kazan Digital Week — 2022. Главное ИТ-событие Республики Татарстан объединит свыше сотни секций, круглых столов и панельных дискуссий.
Мероприятие ориентировано на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий и созданных на их основе платформ, сервисов и услуг, а также студентов и преподавателей ИТ-специальностей. Форум пройдет в смешанном (офлайн + онлайн) формате.
Тематические направления деловой программы:
В рамках KDW традиционно состоится выставка высокотехнологичных разработок, программного обеспечения, действующих образцов техники и оборудования. Параллельно форуму будут организованы чемпионат DigitalSkills и первый этап киберспортивных дисциплин.
Место проведения: МВЦ «Казань Экспо».
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