Герои нашего двора: как жители Зеленодольска сами заливают каток и создают муралы

Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов РТ». Часть 1-я.

Фото: Предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Это обычные люди, которых мы ценим за добрые дела и внимание к мелочам. Они выращивают цветы у подъезда, мимо которых мы ходим каждый день, следят за порядком на детской площадке, доносят мусор до урны и хлопочут, если в привычной жизни соседей по дому что-то идет не так. Каждую неделю «Реальное время» совместно с фондом «Институт развития городов РТ» будет рассказывать о таких жителях Татарстана, чье неравнодушие к заботам соседей, добрые поступки и деятельность заслуживают внимания и благодарности. На их примере вместе разберемся, что же такое добрососедские отношения и как их строить сегодня.

«Там, где нам не может помочь город, мы готовы включиться сами»

Один из редких случаев, когда героев двора не один и не два, а целых 364 человека. Именно столько людей объединены в территориальное общественное самоуправление «Загородная» в Зеленодольске.

Председатель ТОС Алексей Викторович — вдохновляющий пример для многих. Благодаря его усилиям улица Загородная зажила новой жизнью. Он поддерживает инициативы активных соседей и делает все, чтобы жители летом собирались на праздник двора, а зимой отмечали Новый год все вместе.



Алексей один из первых в Татарстане, кто решился в статусе ТОС подать на грант президента России Владимира Путина. Грант в размере 500 тысяч рублей удалось выиграть, и на полученные средства в 2017 году запустили экологический проект «Санитары леса», закупили велосипеды, велоприцепы и шлемы.



Летом школьники занимаются очисткой прибрежной зоны Волги и прилегающего Гослесфонда. На велосипедах они патрулируют 30 гектаров леса и собирают мусор в велоприцепы, а потом вывозят из леса к бункеру. Активных ребят, которые участвуют в общественной деятельности Загородной, поощряют — они катаются на водных лыжах, вейкбордах.



Алексей Викторович. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

— Несколько раз побеждали в Республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан», выигрывали средства на закупку спортивного инвентаря и техники для мероприятий, запускали свои социальные проекты. Например, «Дворовый хоккей», «Интернет для бабушки». Так, через участие в проектах с грантовой поддержкой мы транслируем, что там, где нам не может помочь город, мы готовы включиться сами и сделать доброе дело для всех, — рассказывает Алексей Викторович.

Алексей говорит, что летом помогает детям встать на водные лыжи. Зимой на Загородной играют в дворовой хоккей, проводят турниры. Активные жители своими силами ремонтируют хоккейную коробку и заливают лед.



— В 2015 году, как образовалась ТОС, мы уже тогда общались и обсуждали, каким хотим видеть двор в будущем. Со временем у нас сложилось общее представление о том, какой должна быть наша общая территория. Принципиально хотели вынести за пределы двора парковку и детскую площадку, а место оставить для скамеек, цветников и зеленых насаждений. Когда пришла программа «Наш двор», мы целенаправленно рассказали и показали, что хотим и где хотим. Очень рады, что наши предложения реализовали. Например, концертную площадь нам сделали и покрыли брусчаткой, сцену установили, — сказал Алексей.

«Грустно было поначалу, а потом постепенно вместе стали выходить на субботники»

Нина Степановна — председатель контрольно-ревизионной комиссии ТОС «Загородная» с 2020 года. У своего подъезда Нина Степановна разбила пышный зеленый палисадник. Наверное, самый богатый на разновидности растений. В палисаднике у нее есть даже эхеверия, по-другому ее называют каменная роза или молодило.

Нина Степановна. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

— Летом прошлого года объявили конкурс на лучший цветник. Но вдруг поняли, что земли для этого у нас на территории не хватает. Но желающие поучаствовать, а их нашлось 25 семей, стали вспахивать целину вокруг домов, везде, где можно. Конкурс провели — самое главное, — сказала Нина Степановна.

«Летом прошлого года объявили конкурс на лучший цветник. Но вдруг поняли, что земли для этого у нас на территории не хватает». Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

— Я живу на Загородной с 1971 года. В советское время тут было много домов, жили дружно, все друг друга знали. А потом под снос пошло ветхое жилье и всех расселили, осталось вот у нас четыре дома. Грустно было поначалу, а потом постепенно вместе стали выходить на субботники, воскресники, убирались на общей территории, вместе цветы сажали. Так и живем теперь, — сказала Нина Степановна.



«Одна из жительниц, Зульфия, мне предложила разрисовать стену. А я говорю — да запросто»

Валентина Александровна — местная художница. Она переехала жить на Загородную в 2020 году. Как только заехала — разрисовала свой подъезд масляными красками. О том, что на Загородной появилась художница все очень быстро узнали.

Валентина Александровна. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Соседи предложили Валентине нарисовать мурал к 100-летию со дня образования ТАССР, сами обеспечили ее масляными красками и дали простор для творчества. Так на серой стене подвального помещения появилось яркое изображение.

Муралы на входных стенах подвальных помещений.Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Вот что бывает, когда творческий человек чувствует, что его искусство нужно тем, кто рядом. Этим летом Валентина разрисовала стены всех подвальных помещений на Загородной.

— Одна из жительниц, Зульфия, мне предложила разрисовать стену. А я говорю — да запросто. Она рассказала о том, что здесь празднуют Сабантуй — его я и нарисовала. И тогда же нарисовала мурал к 100-летию со дня образования ТАССР. Для того, чтобы много килограммов краски достать, пришлось похлопотать, но в итоге помогли ЖКХ и администрация района, — Валентина Александровна.

Мурал. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

«Мы приучаем к бережному отношению, чтобы ценили то, что есть»

Татьяна Анатольевна — старожительница Загородной. Она живет здесь с 1951 года и помнит, как территория менялась и менялись населяющие ее люди. Татьяна Анатольевна застала то время, когда поселок Загородный был ведомственным поселком комбината. Тогда комбинат содержал всю социальную инфраструктуру, и жизнь поселка сильно отличалась от тех условий, которые мы застали сейчас. А Татьяна, кстати, была дочерью директора комбината. По словам людей, ее отец сделал район, где был поселок Загородный, уникальным.

Татьяна Анатольевна. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

Татьяну здесь называют куратором детского городка.

— У меня окна выходят на детскую игровую площадку, я часто присматриваю за детьми. Знаю каждого ребенка и их родителей, заодно присматриваю, чтобы они не испортили новое игровое оборудование. Мы приучаем к бережному отношению, чтобы ценили то, что есть, — Татьяна Анатольевна.





«У нас есть уникальный день в календаре — праздник двора»

— Мы с Софьей пишем сценарии для мероприятий и вместе их проводим. И для детей, и для взрослых. В этом нам еще помогает библиотекарь Люция, — рассказала член правления ТОС Нина Федоровна. — Это уже стало традицией, ко мне даже повадилась приходить одна девочка: стучит в дверь и говорит, что пришла за стихами, чтобы их выучить. Мы и частушки поем, и танцуем, и соревнуемся. Художница Валентина нам тоже помогает — рисует афиши.

Нина Федоровна и Софья Агзамовна. Фото: предоставлено фондом «Институт развития городов РТ»

— Еще у нас есть уникальный день в календаре — праздник двора. Мы его отмечаем каждую последнюю субботу августа. У нас есть свой диджей, музыкальная аппаратура, сцена — все условия. Мы этому очень рады, — рассказала Нина Федоровна.

Этим летом жители Загородной показали всей республике пример, как можно построить партнерские и добрососедские отношения.

В этом году двор попал в президентскую программу «Наш двор». Все лето шли строительные работы, а завершиться они должны были осенью. Чтобы приблизить окончание работ, жители решили сами помочь ремонтникам. Работники, кто занимался дорогами, привезли 20 кг семян и чернозем. А 50 жителей вышли во двор, где помогали рыхлить землю и сеять траву.

Благодаря таким совместным усилиям жителей и ремонтников сформировалось доброе партнерство, и двор успели завершить к 27 августа — празднику двора.

Чему можно поучиться у героев ТОС «Загородная» — так это добрососедству, поддержке и доверию. Они сами создали условия, в которых их жизнь преобразилась.





Фонда «Институт развития городов РТ»