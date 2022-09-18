Герои нашего двора: как жители Зеленодольска сами заливают каток и создают муралы
Проект «Реального времени» и фонда «Институт развития городов РТ». Часть 1-я.
Это обычные люди, которых мы ценим за добрые дела и внимание к мелочам. Они выращивают цветы у подъезда, мимо которых мы ходим каждый день, следят за порядком на детской площадке, доносят мусор до урны и хлопочут, если в привычной жизни соседей по дому что-то идет не так. Каждую неделю «Реальное время» совместно с фондом «Институт развития городов РТ» будет рассказывать о таких жителях Татарстана, чье неравнодушие к заботам соседей, добрые поступки и деятельность заслуживают внимания и благодарности. На их примере вместе разберемся, что же такое добрососедские отношения и как их строить сегодня.
«Там, где нам не может помочь город, мы готовы включиться сами»
Один из редких случаев, когда героев двора не один и не два, а целых 364 человека. Именно столько людей объединены в территориальное общественное самоуправление «Загородная» в Зеленодольске.
Председатель ТОС Алексей Викторович — вдохновляющий пример для многих. Благодаря его усилиям улица Загородная зажила новой жизнью. Он поддерживает инициативы активных соседей и делает все, чтобы жители летом собирались на праздник двора, а зимой отмечали Новый год все вместе.
Алексей один из первых в Татарстане, кто решился в статусе ТОС подать на грант президента России Владимира Путина. Грант в размере 500 тысяч рублей удалось выиграть, и на полученные средства в 2017 году запустили экологический проект «Санитары леса», закупили велосипеды, велоприцепы и шлемы.
Летом школьники занимаются очисткой прибрежной зоны Волги и прилегающего Гослесфонда. На велосипедах они патрулируют 30 гектаров леса и собирают мусор в велоприцепы, а потом вывозят из леса к бункеру. Активных ребят, которые участвуют в общественной деятельности Загородной, поощряют — они катаются на водных лыжах, вейкбордах.
— Несколько раз побеждали в Республиканском конкурсе «Лучшее территориальное общественное самоуправление года Республики Татарстан», выигрывали средства на закупку спортивного инвентаря и техники для мероприятий, запускали свои социальные проекты. Например, «Дворовый хоккей», «Интернет для бабушки». Так, через участие в проектах с грантовой поддержкой мы транслируем, что там, где нам не может помочь город, мы готовы включиться сами и сделать доброе дело для всех, — рассказывает Алексей Викторович.
Алексей говорит, что летом помогает детям встать на водные лыжи. Зимой на Загородной играют в дворовой хоккей, проводят турниры. Активные жители своими силами ремонтируют хоккейную коробку и заливают лед.
— В 2015 году, как образовалась ТОС, мы уже тогда общались и обсуждали, каким хотим видеть двор в будущем. Со временем у нас сложилось общее представление о том, какой должна быть наша общая территория. Принципиально хотели вынести за пределы двора парковку и детскую площадку, а место оставить для скамеек, цветников и зеленых насаждений. Когда пришла программа «Наш двор», мы целенаправленно рассказали и показали, что хотим и где хотим. Очень рады, что наши предложения реализовали. Например, концертную площадь нам сделали и покрыли брусчаткой, сцену установили, — сказал Алексей.
«Грустно было поначалу, а потом постепенно вместе стали выходить на субботники»
Нина Степановна — председатель контрольно-ревизионной комиссии ТОС «Загородная» с 2020 года. У своего подъезда Нина Степановна разбила пышный зеленый палисадник. Наверное, самый богатый на разновидности растений. В палисаднике у нее есть даже эхеверия, по-другому ее называют каменная роза или молодило.
— Летом прошлого года объявили конкурс на лучший цветник. Но вдруг поняли, что земли для этого у нас на территории не хватает. Но желающие поучаствовать, а их нашлось 25 семей, стали вспахивать целину вокруг домов, везде, где можно. Конкурс провели — самое главное, — сказала Нина Степановна.
— Я живу на Загородной с 1971 года. В советское время тут было много домов, жили дружно, все друг друга знали. А потом под снос пошло ветхое жилье и всех расселили, осталось вот у нас четыре дома. Грустно было поначалу, а потом постепенно вместе стали выходить на субботники, воскресники, убирались на общей территории, вместе цветы сажали. Так и живем теперь, — сказала Нина Степановна.
«Одна из жительниц, Зульфия, мне предложила разрисовать стену. А я говорю — да запросто»
Валентина Александровна — местная художница. Она переехала жить на Загородную в 2020 году. Как только заехала — разрисовала свой подъезд масляными красками. О том, что на Загородной появилась художница все очень быстро узнали.
Соседи предложили Валентине нарисовать мурал к 100-летию со дня образования ТАССР, сами обеспечили ее масляными красками и дали простор для творчества. Так на серой стене подвального помещения появилось яркое изображение.
Вот что бывает, когда творческий человек чувствует, что его искусство нужно тем, кто рядом. Этим летом Валентина разрисовала стены всех подвальных помещений на Загородной.
— Одна из жительниц, Зульфия, мне предложила разрисовать стену. А я говорю — да запросто. Она рассказала о том, что здесь празднуют Сабантуй — его я и нарисовала. И тогда же нарисовала мурал к 100-летию со дня образования ТАССР. Для того, чтобы много килограммов краски достать, пришлось похлопотать, но в итоге помогли ЖКХ и администрация района, — Валентина Александровна.
«Мы приучаем к бережному отношению, чтобы ценили то, что есть»
Татьяна Анатольевна — старожительница Загородной. Она живет здесь с 1951 года и помнит, как территория менялась и менялись населяющие ее люди. Татьяна Анатольевна застала то время, когда поселок Загородный был ведомственным поселком комбината. Тогда комбинат содержал всю социальную инфраструктуру, и жизнь поселка сильно отличалась от тех условий, которые мы застали сейчас. А Татьяна, кстати, была дочерью директора комбината. По словам людей, ее отец сделал район, где был поселок Загородный, уникальным.
Татьяну здесь называют куратором детского городка.
— У меня окна выходят на детскую игровую площадку, я часто присматриваю за детьми. Знаю каждого ребенка и их родителей, заодно присматриваю, чтобы они не испортили новое игровое оборудование. Мы приучаем к бережному отношению, чтобы ценили то, что есть, — Татьяна Анатольевна.
«У нас есть уникальный день в календаре — праздник двора»
— Мы с Софьей пишем сценарии для мероприятий и вместе их проводим. И для детей, и для взрослых. В этом нам еще помогает библиотекарь Люция, — рассказала член правления ТОС Нина Федоровна. — Это уже стало традицией, ко мне даже повадилась приходить одна девочка: стучит в дверь и говорит, что пришла за стихами, чтобы их выучить. Мы и частушки поем, и танцуем, и соревнуемся. Художница Валентина нам тоже помогает — рисует афиши.
— Еще у нас есть уникальный день в календаре — праздник двора. Мы его отмечаем каждую последнюю субботу августа. У нас есть свой диджей, музыкальная аппаратура, сцена — все условия. Мы этому очень рады, — рассказала Нина Федоровна.
Этим летом жители Загородной показали всей республике пример, как можно построить партнерские и добрососедские отношения.
В этом году двор попал в президентскую программу «Наш двор». Все лето шли строительные работы, а завершиться они должны были осенью. Чтобы приблизить окончание работ, жители решили сами помочь ремонтникам. Работники, кто занимался дорогами, привезли 20 кг семян и чернозем. А 50 жителей вышли во двор, где помогали рыхлить землю и сеять траву.
Благодаря таким совместным усилиям жителей и ремонтников сформировалось доброе партнерство, и двор успели завершить к 27 августа — празднику двора.
Чему можно поучиться у героев ТОС «Загородная» — так это добрососедству, поддержке и доверию. Они сами создали условия, в которых их жизнь преобразилась.
Справка
Дворы по ул. Загородной 2, 8, 14 в Зеленодольске благоустроили по президентской программе «Наш двор» в этом году. Здесь появились сцена для проведения праздников, отдельная зона с детским и спортивным оборудованием, а еще свой небольшой сквер. По пожеланию жителей, все парковочные места максимально вынесли из внутренней территории двора.
Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал президент Татарстана Рустам Минниханов. За время ее действия в республике благоустроят около 7 тысяч дворов, около 2 миллионов жителей получат обновленные дворовые территории. Программа реализуется под кураторством Фонда «Институт развития городов РТ».
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