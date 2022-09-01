Картинки с TatOilExpo 2022: вузы, зарубежные гости и диковинная техника

Атмосфера выставки, реплики экспонентов, черная стена «Татнефти» и болотоход на сжиженном газе

Фото: Максим Платонов

Выставка TatOilExpo 2022, которая проходит сейчас на полях Татарстанского нефтегазохимического форума, собрала в просторном павильоне Международного выставочного центра Kazan Expo 160 российских компаний из 25 регионов страны. Есть и зарубежные участники разной степени отдаленности — от соседей-белорусов до гостей из Китая. Все намерены развивать сотрудничество, все ищут новые рынки сбыта. Атмосфера выставки и реплики экспонентов — в репортаже «Реального времени».

«Не старайтесь. Сделайте!»

Выставка TatOilExpo 2022, раскинувшаяся на площади в 10 тысяч квадратных метров, стала одним из центральных событий Татарстанского нефтегазохимического форума. Рустам Минниханов, президент Татарстана, открывая форум, упомянул, что на ней собрались 160 компаний из 25 регионов России. Международный статус выставке обеспечили экспоненты из четырех стран мира.

В светлом и просторном многофункциональном павильоне Kazan Expo постоянно людно. При входе сразу обращает на себя внимание черная сверкающая стена, на которой периодически возникает видеоинсталляция: например, вот по ней крадется гигантский барс, а вот развевается флаг Татарстана. Так презентует себя «Татнефть». Неподалеку — внушительный по объему стенд «СИБУРа», объемно представлены и «Газпром», и многие другие ведущие производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия.

Внушителен по объему стенд «СИБУРа», объемно представлены и «Газпром», и многие другие ведущие производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия

Большинство компаний представляют новые разработки: инструментальные, цифровые решения, инновационные продукты, технологические проекты. Конечно же, от выставки многие из них ждут подписания новых контрактов. Отраслевые вузы показывают и наработки по обучению студентов, и интересные научно-технические разработки, созданные для нефтяников и нефтехимиков. Здесь как в Эрмитаже: если задерживаться рядом с каждым стендом, уйдет несколько недель.

Поэтому Рустам Минниханов, президент Татарстана, этого делать не стал. Но все-таки, обходя выставку, уделил особое внимание нескольким стендам. Например, на стенде КНИТУ внимательно выслушал рассказ об инновационной цифровой разработке, позволяющей более эффективно, чем раньше, учить специалистов, и о последних научных разработках вуза. По своему обыкновению надолго задержался рядом с большой техникой: с любопытством заглянул в кабину болотохода, работающего на сжиженном газе.

Болотоход, работающий на сжиженном газе

А проходя мимо небольших стендов, вдруг заинтересовался тем, что предлагает компания «Татлифт»: выслушал описание новых лифтов, задал несколько вопросов и, услышав ответ «Стараемся», отрезал:

— Не старайтесь. Сделайте!

Из лаборатории — на производство

Традиционно плотно представлены на выставке вузы, причем не только татарстанские. Они демонстрируют новейшие разработки, созданные для предприятий, для которых являются опорными. Многие из этих разработок не только направлены на решение задач импортозамещения, но и используют принципиально новые подходы к технологиям. Так, например, Томский политехнический университет, один из опорных вузов «Газпрома», привез на выставку образец самоходного дефектоскопического комплекса для магистральных газопроводов. Его разработали специалисты Инженерной школы неразрушающего контроля и безопасности по заказу одной из структур «Газпрома».

Томский политехнический университет, один из опорных вузов «Газпрома», привез на выставку образец самоходного дефектоскопического комплекса для магистральных газопроводов. Фото: Людмила Губаева

Артем Инжуков, инженер школы, рассказал «Реальному времени»:

— Этот кроулер создан для диагностики сварных швов при строительстве магистральных газопроводов и нефтепроводов. Зарубежные аналоги такому оборудованию есть, но мы сделали упор на работу с цифровыми приемниками, а это уже шаг вперед по сравнению с ними. Решили показать его и на этой выставке, ведь транспортировка углеводородов ведется по всей стране, трубопроводы нужно постоянно обследовать и ремонтировать.

КНИТУ-КХТИ представил свои новые разработки: например, инженерная школа вуза развивает разнообразные направления совместно с технологическими партнерами. Базовая кафедра и две лаборатории созданы совместно с «Газпромом», две магистерские программы открыты в вузе с компанией «СИБУР». В лабораториях университета идет работа над самыми разнообразными разработками: от химического волокна до новых удобрений.

Владислав Судаков: «То, что здесь представлено, уже используется в реальных проектах». Фото: Людмила Губаева

Традиционно плотно работает на выставке и КФУ: его химики, геологи, экологи и программисты показывают свои разработки в нефтегазохимической области. Владислав Судаков, заместитель директора Института геологии по инновационным технологиям, объяснил нашему изданию:

— Мы демонстрируем тут новейшие наши разработки, созданные в этом году. Например, среди них химические ПАВ-полимеры и биологические системы для повышения нефтеотдачи. Кроме того, это цифровые решения, направленные на поиск нефтяных месторождений и на автоматизацию рутинных процессов. Еще — беспилотные технологии геологоразведки и спутниковые технологии, а это интересно представителям геологоразведки. Они позволяют с высокой точностью находить нефтяные и газовые месторождения. Интересную работу ведут наши экологи: они занимаются селекцией микроорганизмов из нефтяных пластов и усиливают их влияние на окружающую среду. Например, чтобы с их помощью снижать вязкость нефти под землей. То, что здесь представлено, уже используется в реальных проектах — например, их используют и в «Татнефти», и в малых нефтяных компаниях Татарстана. Например, на Ромашкинском месторождении с помощью этих технологий уже идут исследования и пробурены скважины.

Зарубежье разной степени дальности

Среди четырех стран, представители которых приехали на татарстанскую выставку, первой в фокусе нашего корреспондента оказалась Беларусь.

Евгений Аверкин: «Мы в составе концерна «Белнефтехим» каждый год приезжаем на эту выставку». Фото: Людмила Губаева

Евгений Аверкин, заместитель гендиректора завода «Могилевхимволокно», объяснил:

— С Татарстаном наше предприятие работает со дня своего основания. Дело в том, что основное сырье для нашего производства — моноэтиленгликоль — мы закупаем в Нижнекамске, на «Нижнекамскнефтехиме». 30% нашего полиэфирного волокна для различных сфер промышленности производится именно из татарстанского сырья. В свою очередь, нашу полиэфирную продукцию мы поставляем местным предприятиям. Так что в Татарстане у нас есть не только поставщики, но и конечные потребители. Мы в составе концерна «Белнефтехим» каждый год приезжаем на эту выставку. Сейчас это особенно важно для нас всех: запущена масштабная программа импортозамещения, впереди строительство Союзного государства, поэтому мы активно работаем. На эту выставку мы привезли образцы своего волокна, чтобы коллеги знакомились с нашей продукцией. Надеемся, что результатом и выставки, и форума станет заключение новых контрактов.

Несколько китайских компаний представили в основном промышленное оборудование для нефтедобычи и нефтепереработки. Так, Чжиань Цуй, генеральный директор «Суаньцзя Технолоджис», объяснил нашему корреспонденту:

— Наша компания занимается производством клапанов и трубопроводов для нефтегазовой продукции. Сюда приехали, потому что Татарстан и сам богат нефтью, да еще и на выставке собрались крупнейшие представители отрасли со всей России. А поскольку мы занимаемся оборудованием для этой отрасли, то хотели бы обсудить сотрудничество.

Показательно, что прежде чем беседовать с представителем китайской компании, приходится довольно долго ждать: его и его переводчица постоянно заняты, отвечая на разнообразные вопросы посетителей выставки. Может быть, потому что весь стенд оформлен на китайском и у несведущего в иероглифах человека нет ни единого шанса понять, чем занимается компания?

Соседи из Узбекистана — машиностроительный завод «Чирчик Маш». Фото: Людмила Губаева

А вот соседи из Узбекистана — машиностроительный завод «Чирчик Маш». Регина Абдульменова, ведущий менеджер завода, объясняет:

— Мы прибыли сюда для расширения нашей базы клиентов, хотим работать не только внутри своей страны, но и на экспорт. Мы занимаемся нефтегазовым и химическим машиностроением. У нас уже есть заказчики из России — например, это АО «Аммоний», ООО «Щекиноазот», «МК Промо» и, конечно же, ПАО «Нижнекамскнефтехим». Мы надеемся предложить альтернативные варианты для импортозамещения по ряду нефтегазохимических проектов.

Выставка на Kazan Expo продолжается. Инновационные технологии, импортозамещение всех мастей, проекты по цифровизации и, конечно, постоянный нетворкинг — вот главное, что здесь можно выделить. Представители экспонентов, работающие на стендах, постоянно объясняют посетителям выставки особенности своих разработок — и интерес не снижается. А тот факт, что TatOilExpo в этом году заняла вдвое большую площадь, чем в 2021-м, говорит об одном: актуальность ее растет.