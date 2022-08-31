TatOilExpo-2022 - международная выставка нефтегазохимической отрасли

С 31 августа по 2 сентября 2022 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии примут участие топовые спикеры, а также руководители министерств и ведомств РТ и РФ.

В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа. Форум откроет пленарное заседание на тему «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя», которая станет логичным продолжением пленарного заседания “Методы декарбонизации компаний нефтегазового сектора” 2021 года. Также в рамках форума запланировано проведение Дня поставщика ключевых предприятий отрасли, анонсирующих основной порядок проведения конкурентных закупок, требования к участникам, выбору контрагентов основных направлений импортозамещения.

Важнейшим событием форума станет Международная выставка «TatOilExpo-2022».

Мероприятие объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Среди экспонентов выставки — производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ:

Высокая концентрация экспертов индустрии из всех нефтегазодобывающих регионов России и зарубежных стран

Конструктивный диалог специалистов нефтегазохимической отрасли и государственных структур

Демонстрация новейших технологий и оборудования для решения актуальных задач

Эффективная площадка для заключения контрактов и соглашений о сотрудничестве

Насыщенная деловая программа с международными экспертами и признанными учеными

ДЛЯ ЧЕГО СТОИТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ «TATOILEXPO-2022»?

За 3 дня проведения Международной выставки вы сможете:

Пообщаться напрямую с ведущими игроками отрасли России и ближайшего зарубежья. Встретиться со старыми партнерами и найти новых среди крупнейших мировых и отечественных представителей отрасли. Узнать одними из первых о новейших разработках от специализированных научно-исследовательских и проектных институтов. Ознакомиться с трендами рынка и получить актуальную информацию, посещая мероприятия в рамках деловой программы.

Дополнительная информация и сервисы:

Экспонируемые продукты:

Геология и геофизика нефти и газа

Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин

Добыча нефти и газа

Оборудование, инструмент для бурения и капитального ремонта скважин

Оборудование и переработка попутного нефтяного газа

Технологии и техника для нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии

Сбор и подготовка нефти и газа

Строительство объектов нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности

Транспортировка нефтепродуктов и сбыт нефти, газа

Оборудование для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей

Химия. Нефтехимия

Трубопроводная арматура, запорно-регулирующая арматура и компоненты

Насосы, компрессорная техника, гидравлика, пневматика, приводы, двигатели

Передовые технологии автоматизации

Трубная продукция. Металлоизделия Станки. Сварочное оборудование

Взрывозащищенное оборудование. Пожаробезопасные решения, противоаварийная защита

Автозаправочный комплекс

Теплообменное оборудование

Контрольно-измерительные приборы

Электротехническое оборудование

Спецтранспорт

Лабораторное оборудование. Диагностическое оборудование

Мобильные и стационарные здания

Инжиниринговые услуги

Охрана труда. Спецодежда

Охрана окружающей среды

Банковские услуги. Лизинг. Страхование.

Организатор: АНО «Казань Экспо»

Актуальная информация о выставке и условия участия — на сайте организатора.