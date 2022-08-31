TatOilExpo-2022 - международная выставка нефтегазохимической отрасли

С 31 августа по 2 сентября 2022 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии примут участие топовые спикеры, а также руководители министерств и ведомств РТ и РФ.
В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа. Форум откроет пленарное заседание на тему «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя», которая станет логичным продолжением пленарного заседания “Методы декарбонизации компаний нефтегазового сектора” 2021 года. Также в рамках форума запланировано проведение Дня поставщика ключевых предприятий отрасли, анонсирующих основной порядок проведения конкурентных закупок, требования к участникам, выбору контрагентов основных направлений импортозамещения.
Важнейшим событием форума станет Международная выставка «TatOilExpo-2022».
Мероприятие объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Среди экспонентов выставки — производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.
За 3 дня проведения Международной выставки вы сможете:
Экспонируемые продукты:
Организатор: АНО «Казань Экспо»
Актуальная информация о выставке и условия участия — на сайте организатора.
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