31 авг 2022

TatOilExpo-2022 - международная выставка нефтегазохимической отрасли

TatOilExpo-2022 - международная выставка нефтегазохимической отрасли

С 31 августа по 2 сентября 2022 года в Международном выставочном центре «Казань Экспо» состоится одно из крупнейших международных мероприятий нефтегазовой отрасли России — Татарстанский нефтегазохимический форум. В мероприятии примут участие топовые спикеры, а также руководители министерств и ведомств РТ и РФ.

В рамках форума запланирована насыщенная деловая программа. Форум откроет пленарное заседание на тему «Решение Европейского союза о декарбонизации. Год спустя», которая станет логичным продолжением пленарного заседания “Методы декарбонизации компаний нефтегазового сектора” 2021 года. Также в рамках форума запланировано проведение Дня поставщика ключевых предприятий отрасли, анонсирующих основной порядок проведения конкурентных закупок, требования к участникам, выбору контрагентов основных направлений импортозамещения.

Важнейшим событием форума станет Международная выставка «TatOilExpo-2022».

Мероприятие объединит экспозиции ведущих специалистов нефтегазовой отрасли России и Центральной Азии. Организаторами выступают Министерство промышленности и торговли Республики Татарстан и АНО «Казань Экспо». Среди экспонентов выставки — производители и поставщики газового и нефтяного оборудования, нефтяные корпорации и холдинги, нефтегазодобывающие и перерабатывающие предприятия, нефтесервисные и геологоразведочные компании.

ПРЕИМУЩЕСТВА ВЫСТАВКИ:

  • Высокая концентрация экспертов индустрии из всех нефтегазодобывающих регионов России и зарубежных стран
  • Конструктивный диалог специалистов нефтегазохимической отрасли и государственных структур
  • Демонстрация новейших технологий и оборудования для решения актуальных задач
  • Эффективная площадка для заключения контрактов и соглашений о сотрудничестве
  • Насыщенная деловая программа с международными экспертами и признанными учеными

ДЛЯ ЧЕГО СТОИТ ПОСЕТИТЬ ВЫСТАВКУ «TATOILEXPO-2022»?

За 3 дня проведения Международной выставки вы сможете:

  1. Пообщаться напрямую с ведущими игроками отрасли России и ближайшего зарубежья.
  2. Встретиться со старыми партнерами и найти новых среди крупнейших мировых и отечественных представителей отрасли.
  3. Узнать одними из первых о новейших разработках от специализированных научно-исследовательских и проектных институтов.
  4. Ознакомиться с трендами рынка и получить актуальную информацию, посещая мероприятия в рамках деловой программы.

Дополнительная информация и сервисы:

Экспонируемые продукты:

  • Геология и геофизика нефти и газа
  • Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых скважин
  • Добыча нефти и газа
  • Оборудование, инструмент для бурения и капитального ремонта скважин
  • Оборудование и переработка попутного нефтяного газа
  • Технологии и техника для нефтедобычи, нефтепереработки и нефтехимии
  • Сбор и подготовка нефти и газа
  • Строительство объектов нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
  • Транспортировка нефтепродуктов и сбыт нефти, газа
  • Оборудование для газовой, нефтяной и нефтехимической отраслей
  • Химия. Нефтехимия
  • Трубопроводная арматура, запорно-регулирующая арматура и компоненты
  • Насосы, компрессорная техника, гидравлика, пневматика, приводы, двигатели
  • Передовые технологии автоматизации
  • Трубная продукция. Металлоизделия Станки. Сварочное оборудование
  • Взрывозащищенное оборудование. Пожаробезопасные решения, противоаварийная защита
  • Автозаправочный комплекс
  • Теплообменное оборудование
  • Контрольно-измерительные приборы
  • Электротехническое оборудование
  • Спецтранспорт
  • Лабораторное оборудование. Диагностическое оборудование
  • Мобильные и стационарные здания
  • Инжиниринговые услуги
  • Охрана труда. Спецодежда
  • Охрана окружающей среды
  • Банковские услуги. Лизинг. Страхование.

Организатор: АНО «Казань Экспо»

Актуальная информация о выставке и условия участия — на сайте организатора.

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