Адель Муллахметов: «Не все ТЦ отвечают критериям для электрокартинга, но желание развивать проект есть»

Основатель первого клуба электрокартинга в Татарстане — о новом бизнес-проекте в масштабах России, дефиците трасс и кадров

Фото: Максим Платонов

Сегодня в России одновременно развиваются профессиональный спортивный картинг и любительский электрокартинг. Основатель первого клуба электрокартинга в Татарстане Адель Муллахметов, знакомый с обоими видами спорта не понаслышке, на онлайн-конференции газеты «Реальное время» рассказал, как устроен бизнес у профессиональных команд, какие компании помогают отыскивать в регионах «самородки» для развития талантливых гонщиков с детства, а также о своем новом бизнес-проекте по созданию масштабной сети электрокартинга на базе российских торговых центров. Эксперт также пояснил, в чем отличия между гонками на топливных картах и батареях, почему не стоит приучать к спорту всех детей с раннего возраста и что мешает развитию картинга в Татарстане.



В России лишь 20—30 команд с топовой техникой



«Бывших картингистов не бывает! — рассказал Адель Муллахметов на онлайн-конференции газеты «Реальное время». — В этом спорте для каждого возраста что-то найдется». Занимаясь профессиональным картингом и в последнее время развивая проект прокатного электрокартинга, основатель первого клуба в Татарстане отметил, что больным вопросом остается спонсорство. На начальном этапе занятий помощь ребенку оказывают клуб и родители.

— Дойти до того момента, когда ты окажешься под чьим-то крылом — это возможно, — признает Адель Муллахметов. — Но не каждому на самом деле по силам. Поэтому мы знаем единицы тех, кто смогли пробиться. Если говорить про бизнес и его поддержку команд, то таких команд сегодня тоже — единицы.

Бизнес профессионального картинга «не такой, какой всем кажется», отмечает Муллахметов, хотя он тоже дорогостоящий. Основная часть расходов идет на технику (шасси, моторы, шины), но включает в себя и проживание в гостиницах, питание и бензин. Поэтому ребят в профессиональном картинге, которые могут зарабатывать деньги, — мало, как мало и команд.

— Сегодня существует 20—30 команд по всей России, которые могут позволить себе самую топовую технику от заводского производителя.

Как помогают развивать детский картинг, чтобы найти «самородки»

Сегодня в России есть картинговая профессиональная программа LADA Sport Junior от компании «Роснефть». По итогам результатов чемпионата России пилоты, занимающие «топовые позиции», могут рассчитывать на некую спонсорскую поддержку. Их следующий этап — кольцевые гонки, трассы, российская серия кольцевых гонок.

— Если было бы больше таких программ — было бы здорово. Есть, к примеру, программа развития автоспорта SMP Racing «Газпром детям» для непрофессионалов. В этом году мы реализовывали такую программу, это был третий Всероссийский турнир, который проходит на 16 картодромах в пяти турах в трех возрастных категориях: 9—11 лет, 12—13 лет и 14—16 лет. От каждого картодрома требуется провести месячный отбор, по итогу отбора выявляются «самородки». Обязательно участие детей, которые не имели отношения к автоспорту, у кого не было лицензий. И если они показывали на отборах хороший результат, то мы их приглашали. И как раз-таки за счет программы SMP Racing «Газпром детям» они получали возможность бесплатных тренировок, бесплатной практики у нас.

В этом году в Татарстане отобрали из 980 участников 18 пилотов, включая девочку, — и целый месяц они тренировались. Им все вопросы по финансированию закрывал «Газпром». Дети, победившие в турнире, смогли тренироваться три раза в неделю по полтора часа.

Чем отличается профессиональный картинг и электрокартинг в ТЦ

По словам Аделя Муллахметова, и в Татарстане, к счастью, существуют трассы средней категории, в тех же Набережных Челнах, где обычные дети без профессиональной подготовки могут принимать участие в заездах. Это важно потому, что не у всех родителей достаточно возможностей, чтобы везти ребенка в клуб, расположенный в других городах и регионах. Электрокартинг же — новое направление, и клубы, предоставляющие подобные услуги, ориентируются на аудиторию, отличную от той, что целенаправленно занимаются профессиональным картингом.

— Поэтому мы, кстати, для своего клуба выбрали место в торговом центре. В электрокартинге основная проблема — это зарядные станции. А карты, работающие на бензинах, не могут находиться в ТЦ в принципе, из-за требований техники безопасности. В плане доступности же прокатный картинг и профессиональный — это абсолютно разные категории, — объяснил Муллахметов. — Можно увидеть это по соотношению веса и мощности машин. Гоночная — это, к примеру, 50 лошадиных сил на 100 кг, а прокатная машина — условно, 13—15 л.с. на 200 кг.

При этом, если ребенку понравился электрокартинг в ТЦ, он вполне может заняться картингом и профессионально или участвовать в любительских соревнованиях. Однако сложность в том, что помимо больших финансовых вложений, нужна еще и физическая подготовка пилота, предупреждает Адель Муллахметов. И привел в пример недавние соревнования в Богатых Сабах в жару: четыре гонки подряд при такой погоде без какого-либо дождя.

— Дети должны в эту погоду надеть комбинезон, находясь в палатке, без кондиционеров. Каждый час — тренировка. И такое изо дня в день. Дети так худеют, родители могут и не узнать.

«Раньше проблемы с топливом были, приходилось иностранное привозить»

Чтобы на хорошем уровне участвовать в профессиональном картинге и получать хорошие результаты на гонках, необходимы мощная машина, время, уделяемое тренировкам, хорошие шины, которые смогли бы вынести большие нагрузки, отметил Адель Муллахметов. Что же касается топлива, то минимальная планка — «100-й бензин», который чаще всего сегодня используется в картинге.

— Раньше у нас проблемы с топливом были, и приходилось какое-то иностранное топливо привозить, чтобы двигатель мог работать в полную силу, — вспоминает он, и, комментируя сложность поддержки необходимого качественного состояния карта в новых санкционных условиях, добавляет: — Если говорить про спорт и профессиональные соревнования — то это забота промоутеров. Если говорить про прокатный картинг, то, может быть, нам повезло, но когда вся эта ситуация началась в марте этого года, у нас уже шли переговоры о поставках нужных нам шин, и мы заключили договор до конца 2023 года.

При этом сегодня в Татарстане отсутствует производство качественных батарей, необходимых для электрокартинга. Для первого клуба электрокартинга в Татарстане команда Муллахметова выбирала батареи «производителя номер №1 в мире» — SODIKART. Что интересно, впервые в РФ компания SODIKART зашла именно благодаря казанскому проекту.

— Наш проект, конечно же, «про бизнес». Альтруистов нет, которые захотели бы просто так этим заниматься. Но мы уже успели за 1,5 года провести пять чемпионатов по электрокартингу, реализовывая проект компании SODIKART и получив лицензию на проведение отборочных заездов на ЧМ по прокатному картингу. В прошлом году от России было четыре пилота, но из-за сложившейся геополитической ситуации никто из нас уехать на проведение SWS Finals, которые прошли 6—8 июля 2022 года в Париже, не смог. Сами же мы проводим два раза в месяц любительские соревнования, куда принципиально не допускаем спортсменов, — рассказал Адель Муллахметов.



Чтобы прокатный электрокартинг составил конкуренцию профессиональному, необходимо создание соответствующей инфраструктуры, техники и, главное, команды людей, готовых активно развивать дело профессионального электрокартинга. В пример Муллахметов привел свой проект, который смог реализоваться лишь благодаря наличию в РТ зарядных станций.

Почему не стоит прививать любовь к картингу с раннего возраста всем подряд

Сам начав заниматься профессиональным картингом в 11 лет, Адель Муллахметов, тем не менее, всевозможными способами «оттягивает процесс прививания любви» к этому виду спорта своим детям 5 и 7 лет. Причина в частом «перегорании» и потере интереса ребенка к тому или иному виду деятельности, хобби и спорта.

— Существуют три типа родителей. Одни, скажем, дали все возможное и невозможное для занятий картингом, а ребенок через год «перегорел» к этому. Другое дело: ребенок где-то услышал, привел родителей, те его поддержали — тут более вероятно, что ребенок и дальше будет активно заниматься картингом. И нужны, в-третьих, немалые возможности, чтобы именно дальше развиваться. Опять же, у кого таких возможностей больше, у кого — меньше. В переходном возрасте могут измениться ценности, картинг может перестать интересовать. Сейчас мои дети занимаются футболом и плаванием. Картинг никуда не денется.

Оптимальным для физического развития в профессиональном картинга при этом он считает плавание, так как во многих других видах спорта, в том же футболе, есть немалая вероятность получения травм.

Картинговых площадок недостаточно

В то же время, признается основатель первого клуба электрокартинга в Татарстане, самих площадок для занятий картингом сегодня в Татарстане, как и в России, недостаточно в сравнении с теми же европейскими странами, где культура картинга зародилась давно. В республике пока всего шесть картодромов, причем как профессиональных, так и любительских площадок: в Больших Сабах (две площадки), в Набережных Челнах, в Камских Полянах, Казани, в Альметьевске.

— Если говорить про картинг-клубы, то в Казани они, конечно, есть, но не того уровня, как хотелось бы. Где-то такие клубы существуют до сих пор в подвальных помещениях, например. В плане популяризации этого вида спорта такие клубы вообще должны быть в каждом городе. Как в каждом городе должна быть и какая-никакая, а трасса. У нас существует и проблема нехватки кадров, тренеров. Раньше у нас была программа по открытию 100 картинг-клубов на всю республику. Но кадров не было, возможности и техника были. В Казани — нет вообще нормального картодрома! Самый близкий — находится в Богатых Сабах, в 100 км от столицы Татарстана! — с сожалением отметил Адель Муллахметов.

По его словам, сегодня для развития картинга в Татарстане на профессиональном или любительском уровне нужны пробивной человек и система, «которая бы работала иначе, чем сейчас».



Так как это в принципе проекты затратные (и затраты на открытие картодромов или клубов могут не окупиться), то такие проекты должны развиваться либо на основе частно-государственного партнерства, либо на основе «доверительного управления», считает Муллахметов. У него самого есть проект по созданию большой сети электрокартинга по всей России.

— У меня в мыслях есть создание большой сети электрокартинга. Но за два года объехал 61 ТЦ — проект может существовать только в формате торгового центра, но далеко не все ТЦ в России отвечают необходимым критериям для окупаемости проекта электрокартинга, хотя желание развивать проект за пределами Татарстана есть.

— У многих ТЦ в Казани сегодня трафик упал. У нас вырос — потому что у нас не было больших якорей вроде «Зары» и других ушедших брендов. Мы ведем переговоры с представителями пяти городов. У них есть большое желание, но пока не все получается. Большое влияние оказывает даже курс евро, — признался гонщик.

Официальный партнер:



