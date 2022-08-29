29 авг 2022

Online-конференция с Аделем Муллахметовым, генеральным директором автодрома Kazan Ring

Online-конференция с Аделем Муллахметовым, генеральным директором автодрома Kazan Ring

29 августа в 13:00 в прямом эфире на вопросы интернет-газеты «Реальное время» ответит Адель Муллахметов, генеральный директор автодрома Kazan Ring.

Вопросы к обсуждению:

  • Насколько сегодня активно развивается автомобильный спорт в Татарстане, в частности картинг? Что для этого делается в республике?
  • Как в республике сегодня выстроена цепочка по воспитанию будущих чемпионов?
  • С какими результатами завершился сезон-2021 по картингу в Татарстане? Как вы сами оцениваете прошедший сезон?
  • Спортивные автомобили и спортивная манера езды — это еще и повод задуматься о заливке высококачественного топлива. Какое топливо подходит для спорткаров? И как осуществляется подготовка автомобиля к гонкам?
  • Какие события в мире автомотоспорта нас ждут в ближайшее время? И каковы планы на будущий сезон?

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