День в истории: рождение республики

Чем примечательна дата 30 августа?

Фото: Михаил Козловский (подписание договора о суверенитете Татарстана, 1990)

Сегодня, 30 августа, в Татарстане отмечают День Республики и День города Казани. 30 августа произошло первое наводнение в Петербурге, открыли станцию метро «Дубравная», на Эйфелеву башню поднялся 150 миллионный посетитель. Родились: скрипач Вали Апанаев, писатель Ибрагим Салахов, художник Исаак Левитан, литературная мать Франкенштейна Мэри Шелли, физик Эрнест Резерфорд. Ушли из жизни: автор «Конька-Горбунка» Петр Ершов, революционер Моисей Урицкий, певец Иосиф Кобзон. Подробнее — в материале «Реального времени».

День Республики Татарстан

30 августа 1889 года родился Вали Апанаев, скрипач, в 1907 году организовавший в «Восточном клубе» (светском клубе, созданном татарами) ансамбль народных инструментов и драматический кружок. Апанаев был солистом ансамбля, исполняя композиции на русском и татарском языках, произведения европейских композиторов. Также публиковался под псевдонимами Вали Фараби и Вали Апанай.

Фото: ural.tatar

30 августа 1911 года в Казахстане родился поэт и писатель Ибрагим Салахов. Учась в институте, он едет лечиться по путевке от Союза писателей в Ялту, где встречается с Галимжаном Ибрагимовым, которого вскоре объявляют «врагом народа», а Салахов будет осужден на 10 лет тюрьмы. Он выйдет из заключения без ноги, со сломанной рукой и ухудшенным зрением. Свою историю он описал в повести «Черная Колыма».

30 августа 1990 года была подписана декларация о государственном суверенитете Татарстана. Несмотря на то, что референдум и образование Республики Татарстан состоялись позже — в 1992-м, именно 30 августа празднуют День Республики. В 1990-е, после распада СССР, в республике бродили самые разнообразные настроения, в том числе и сепаратистские. Были и те, кто высказывались за отделение Татарстана от России, но руководство республики сумело утихомирить смутьянов. И сегодня, через 32 года, республика — один из локомотивов экономического и социального развития в Российской Федерации.

30 августа 2018 года в Казани открыли станцию метро «Дубравная». Она стала 11-й по счету станцией подземки столицы Татарстана. Проходка тоннеля, который соединил станцию метро «Дубравная» со станцией «Проспект Победы», стартовала в марте 2015 года. На строительство участка линии метро между этими двумя станциями потратили 5,2 млрд рублей.



30 августа 2021 года «Реальное время» писало про страсти вокруг экопоселения Аминовка в 140 километрах от Москвы. Здесь на 83 гектарах продавали участки, на которых предлагалось поселиться единомышленникам, готовым соблюдать общие правила: не пить, не курить, не держать свиней, пристойно одеваться. Все очень похоже на жизнь в «халяльных» тонах. Жители окрестных деревень забили тревогу: рядом строят джамаат! Колумнист «Реального времени» Карим Гайнуллин рассказал, что такое джамаат.



Фото: instagram.com*/poselenie_aminovka (* запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской)

Затопило Петербург

30 августа 1703 года всего через 3 месяца после закладки Санкт-Петербурга произошло наводнение. Оно стало первым в северной столице. За считанные часы вода поднялась на 2 метра: вроде бы немного, но это стало прелюдией к тем катастрофическим наводнениям, которые город на Неве переживет потом. За всю свою историю Санкт-Петербург около трехсот раз становился жертвой наводнений, которые происходили практически ежегодно. В большинстве случаев удар стихии обрушивался на северную столицу в конце осени. Власти разработали специальную систему оповещения населения в случае наводнения: из Подзорного дома звучали пушечные выстрелы, на шпилях вывешивались красные флаги днем и фонари ночью, звенели колокола.

30 августа 1860 года близ железнодорожной станции Кибарты в Литве родился Исаак Левитан, один из величайших русских пейзажистов. В поисках лучшей жизни его семья переехала в Москву, но особых успехов они не добились. После смерти родителей дети жили фактически в нищете. Но Левитан поступил в училище живописи, ваяния и зодчества — в это время он создал пейзажи «Вечер», «Осень. Дорога в деревне». В 1879 году картину Левитана «Осенний день. Сокольники» купил для своей коллекции известный московский собиратель картин Павел Третьяков, да и потом он приглядывал за ним. В художественной школе бедного еврейского мальчика старались поддерживать преподаватели: выдавали ему кисти, краски, деньги. В школе ходили рассказы о его таланте и о его великой нужде. Кстати, закончить училище в звании классного художника ему так и не удалось: в один прекрасный момент, уже став признанным талантом, он просто перестал ходить на учебу. Звание академика живописи он получил только в 1898 году, но до этого, в 1892-м, был вынужден покинуть Москву (когда оттуда массово выселяли евреев) и жить по окрестным губерниям. Вернувшись и став академиком, Левитан начал преподавать в том же училище, где и начал свою дорогу в живописи. Но к тому моменту у него уже было очень слабое сердце — художник в принципе не был здоровым человеком. Он умер в Москве 4 августа (22 июля по старому стилю) 1900 года, не дожив даже до 40 лет. А в его мастерской осталось около четырех десятков недописанных полотен и несколько сотен набросков...

Портрет И.И. Левитана, Валентин Серов, 1893. Фото: wikipedia.org

Юбилей у Эйфелевой башни

30 августа 1871 года в Новой Зеландии родился английский физик, «отец» ядерной физики Эрнест Резерфорд. Он кончил Кентерберийский колледж и к 23 годам получил уже несколько ученых степеней: бакалавра гуманитарных и естественных наук, магистра гуманитарных наук. А через год уехал учиться в Кембридж. Там, в одном из величайших университетов мира, он 3 года учился и работал под руководством Джозефа Томсона, будущего нобелиата, одного из авторитетнейших ученых своего времени. В 1898 году Резерфорд открыл альфа- и бета-частицы. Таким образом он доказал наличие в атоме положительного заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. Именно Резерфорду принадлежит создание планетарной модели атома, которую мы все изучали в школе. С лета 1898 года ученый начинает исследовать только что открытое явление радиоактивности урана и тория. В 1908 году он получил Нобелевскую премию по химии «за проведенные им исследования в области распада элементов в химии радиоактивных веществ». Резерфорд собрал все мыслимые и немыслимые научные регалии того времени, он и по сей день считается одним из величайших физиков всех времен. В 1914 году британский король посвятил его в рыцари и пожаловал дворянский титул: на гербе пэра Англии, барона Резерфорда Нельсона красовалась... птица киви, символ Новой Зеландии. Ведь новоявленный барон никогда не забывал, откуда он родом: четвертый ребенок из двенадцати в семье мелкого фермера, эмигрировавшего когда-то из Шотландии на край света в поисках лучшей жизни...

30 августа 1993 года на Эйфелеву башню поднялся 150-миллионный посетитель. Башня была построена в 1889 году как временное сооружение — это была входная арка на территорию Всемирной выставки, состоявшейся в том же году и приуроченную к столетнему юбилею Великой французской революции. Ее возводили два года, два месяца и пять дней силами 300 рабочих, которые собрали 18 038 металлических деталей.