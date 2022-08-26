В Иннополис слетелись бизнес-ангелы
Крупнейшие в России сообщества венчурных инвесторов приехали на Invest Regatta Innopolis, чтобы познакомиться с десятками стартапов
Сегодня началась Invest Regatta Innopolis, которая собрала представителей нескольких десятков стартапов, представленных в ОЭЗ «Иннополис», и инвесторов. Генеральные партнеры мероприятия — крупнейшие в России клубы венчурных инвесторов Angelsdeck, «Синдикат» и «Разведка». Все они собрались на одной площадке не только для того, чтобы хорошо провести выходные: их цель — познакомиться друг с другом. Техностартапы смогут здесь найти инвесторов под свои проекты, а бизнес-ангелы, в свою очередь, ищут проекты, достойные того, чтобы «осенить их своим крылом». Первый день регаты проходит в технопарке им. Попова — сегодня здесь питч-сессия и активный нетворкинг. На мероприятии работает выездная редакция «Реального времени».
Ренат Халимов, генеральный директор АО «ОЭЗ «Иннополис»
Олег Протопопов, заместитель генерального директора ОЭЗ «Иннополис»
Вячеслав Турпанов, бизнес-ангел, основатель www.razvedka-boem
Вячеслав Шуленин, СЕО закрытого клуба инвесторов «Синдикат»
Алексей Таранов, «ИТ-парк» (Казань), глава департамента развития технологического предпринимательства
Адель Гилазиев, заместитель директора НКО «ИВФ РТ»
Валерий Маюшкин, сооснователь стартапа UR-LI, победитель питч-шоу
Анна Морозова, сооснователь клуба венчурных инвесторов «Синдикат»
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым