Invest Regatta Innopolis

С 26 по 28 августа на территории ОЭЗ «Иннополис» и в акватории Волги пройдет Invest Regatta Innopolis.

На нем встретятся представители технологических стартапов и инвесторы — более сотни участников рынка ИТ со всей России. Запланированы различные активности: питч-шоу, нетворкинг для стартапов и инвесторов, дискуссии без галстуков, менторские сессии, открытые бизнес-обсуждения, и все это органично вписывается в парусную регату на Волге.

Миссия мероприятия — помочь бизнес-ангелам и представителям стартапов найти друг друга, устроить глобальный нетворкинг для обмена опытом, во время которого каждый может почерпнуть новые идеи или взять информацию к размышлению.

Первый день встречи — 26 августа, Business Day — пройдет в технопарке имени А.С. Попова. Здесь пройдет питч-шоу, во время которого стартапер за минуту должен объяснить собравшимся, почему именно в его проект надо инвестировать. Вторым мероприятием этого дня станет нетворкинг для участников — Business speed dating.

27 и 28 августа, во время парусной регаты, участники встречи будут соревноваться под парусом на спортивных яхтах, а на суше поучаствуют в открытых обсуждениях на разнообразные темы. Среди них — например, мастер-класс о том, как строить диалог с инвестором, дискуссия о будущем венчурного рынка в России, беседы о перспективных рынках для технологических компаний и многие другие.



Среди экспертов и партнеров мероприятия — представители клуба венчурных инвесторов AngelsDeck, венчурный клуб «Синдикат», инвестиционная платформа «Разведка». Подробнее о программе регаты и условиях участия вы можете узнать по ссылке.

