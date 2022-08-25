Олег Леонтьев, «Нефтехимик»: «Из Европы в КХЛ никто не едет, более-менее остался заокеанский рынок»

Нижнекамский клуб с потерями в основном составе, но с оптимизмом готов к чемпионату КХЛ с количеством в 68 матчей и почти без пауз

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Новый сезон КХЛ обещает быть непростым для каждой из команд лиги. Во-первых, их ждет почти непрерывная серия из 68 матчей, которые предстоит сыграть в «канадской коробке». Также почти все клубы лишились большинства своих легионеров, столкнулись с проблемой обеспечения игроков экипировкой, а на хоккейном рынке возник дефицит хороших вратарей. Тем временем основной состав «Нефтехимика» сформирован, уже известно, что в команде будут играть три иностранца, идет поиск еще одного легионера. Об этом, а также о том, с какими изменениями ХК «Нефтехимик» и две его команды подошли к началу нового сезона КХЛ, с какими трудностями клуб столкнулся из-за санкций и как их преодолевает, кто пришел на смену прежним западным игрокам и что ждет болельщиков «волчьей стаи» из Нижнекамска, рассказали на традиционной предсезонной пресс-конференции директор клуба и главные тренеры «Нефтехимика» и молодежной команды «Реактор».

«Соответствовать высоким требованиям и стандартам СИБУРа»

Нынешний чемпионат Континентальной лиги обещает стать довольно насыщенным, а оттого интересным — сообщил в начале диалога с журналистами главный тренер команды «Нефтехимик» Олег Леонтьев. Он отметил, что клубам предстоит почти без пауз (будет только один небольшой перерыв в серии матчей) провести 68 игр. В предыдущие сезоны их было порядка 56. «Без взлетов и падений не обойдется ни одна команда, я уверен. Поэтому главная задача — восстановление и подготовка к каждому поединку», — отметил главный тренер.

— В целом атмосфера в команде царит позитивная и дружелюбная, с рабочим настроем проходят все тренировки. Ребята с пониманием относятся к тому, что их ждет впереди тяжелый сезон, все стараются.

Несмотря на возникшие сложности с легионерами — о них ниже, руководство клуба и его тренерский штаб уверены, что команда полностью готова вступить в ледовые баталии очередного сезона Континентальной хоккейной лиги. Адаптация к игре в небольшой по масштабам «канадской коробке», на которую перешла КХЛ, тоже прошла успешно, заметил главный тренер. «Нефтехимик» начнет сезон с серии выездных матчей. Первым соперником нижнекамского клуба 3 сентября станет ЦСКА, там же, в Москве, команда встретится с «Динамо», затем в Ярославле с «Локомотивом». Первая игра на домашней арене состоится только 10 сентября — в гости ждут минский клуб «Динамо». Перед этим 29 августа, в День болельщика, в парке «Нефтехимик» клуб представит весь состав команды и расскажет о новичках.

Олег Леонтьев: «Команда готова вступить в ледовые баталии нового сезона». Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Сейчас «Нефтехимик» завершает учебно-тренировочные сборы — они уже не первый год проходят в Нижнекамске. По словам директора нижнекамского клуба Игоря Ларионова, здесь есть все условия для тренировки, отдыха и восстановления игроков. Осталось провести еще две игры из серии предсезонных матчей. Прошедшие же в рамках предсезонной подготовки матчи, по его мнению, можно назвать успешными. Каждая встреча с соперниками, по словам Леонтьева, — это проверка сыгранности и боеспособности разного сочетания звеньев, они помогают вычислить их оптимальные составы, проверить навыки новичков.

За время сборов и на прошедших товарищеских встречах тренерский штаб уже смог оценить игру двух защитников — Евгения Кашникова и Богдана Конюшкова. С первым клуб подписал контракт на два года.

С осени прошлого года нижнекамский хоккейный клуб является дочерним предприятием холдинга СИБУР, напомнил Игорь Ларионов, подчеркнув, что, войдя в его структуру, клуб почувствовал уверенность и стабильность в развитии. Задачи, которые ставит совет директоров нижнекамского клуба и его новый председатель Сергей Быков на предстоящий игровой сезон, — «самые высокие — это повышение эффективности игры, по сравнению с прошлым годом, выход в плей-офф и двигаться дальше», сообщил Ларионов:

— Это мощная социально ориентированная компания и та политика, которую СИБУР проводит в области спорта, в том числе и хоккее, позволяет смотреть вперед с оптимизмом и поступательно двигаться дальше. У СИБУРа очень высокий уровень культуры и организации всех процессов, и мы — хоккейный клуб — должны и будем соответствовать этим высоким требованиям и стандартам.

Оценивая статус «Нефтехимика» в КХЛ, директор клуба отметил, что хотя у команды пока и нет медалей чемпионата, но есть победы в различных турнирах, которые демонстрируют, что у Нижнекамска конкурентоспособная команда. В стратегии клуба до 2030 года предполагается реализация ряда мероприятий, которые направлены на создание высоких условий, материально-технической базы и базы игроков, чтобы выйти на более высокий уровень и бороться за медали КХЛ.

Игорь Ларионов: «Политика, которую СИБУР проводит в области спорта, в том числе и хоккее, позволяет смотреть вперед с оптимизмом». Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

По эффективности работы в прошедшем сезоне «Нефтехимик» вышел на второе место восточной конференции лиги с учетом вложенных средств, потенциала и мастерства игроков и тренеров, бюджет клуба составил 315 млн рублей. К примеру, затраты «Автомобилиста» — 800 млн рублей, «Барыса» — 480 млн. Самые большие бюджетные вложения у четырех клубов: «Салават Юлаев», «Авангард», ЦСКА и «Локомотив» — за прошлый сезон каждый потратили по 900 млн рублей. Что касается этого года, то бюджет «Нефтехимика» будет не ниже предыдущего.

«Не так-то просто подписывать легионеров»

«После сезона 2022-23 ХК «Нефтехимик» потерпел существенные потери. Команду покинул нападающий Марат Хайруллин — теперь он выступает за питерский СКА, и еще два ключевых хоккеиста — защитники Лукаш Клок и Рональд Кнот. Они подписали контракты с клубом НХЛ «Аризона», но ослабили нашу оборону. Но мы не теряем оптимизма», — с сожалением сообщил Олег Леонтьев.

Им на смену клуб уже подписал новых игроков, которые, по мнению Леонтьева, укрепят состав команды — это легионеры Йоанн Овитю из Франции и из Канады — Энтони Камара, а также игрок из Словакии Самуэль Бучек. «По настроению, как они приехали, как мы с ними общаемся, даже по их глазам, видно, что они приехали к нам с желанием играть, работать и не на один день» — рассказал директор ХК «Нефтехимик» Игорь Ларионов. Но селекционная работа пока не завершена — «Нефтехимик» в поисках еще одного защитника-легионера.

Новые игроки прибыли в команду с рабочим настроением и желанием играть. Фото: hcnh.ru

— В этом деле существуют сейчас самые невообразимые преграды, не так-то просто подписывать их оттуда, из-за рубежа: из Европы никто не едет, более-менее остался заокеанский рынок, но даже с учетом этого приехать сюда — это большая проблема. Один заявил, что Нижнекамск — это не Москва, второй — что у него жена в Калифорнии работает, третий попросил ответить на 25 вопросов, и тогда он подумает. Но мы ежедневно и еженощно продолжаем в этом плане работать, ищем», — поделился одной из главных сегодня проблем, характерной для каждого российского клуба КХЛ, наставник нижнекамских хоккеистов.

При этом вариант вхождения в предстоящий чемпионат совсем без легионеров «Нефтехимик» вообще не рассматривал, хотя руководство клуба понимало, что проблем с селекцией в межсезонье не избежать. «Такое могло быть только в том случае, — отметил директор клуба Игорь Ларионов, — если бы на них ввели какие-то ограничения в силу закона или нормативных актов». По его мнению, приезд легионеров в Россию перед новым игровым сезоном носит индивидуальный характер: «Кто-то выдерживает давление на него, кто-то не выдерживает, в зависимости от страны. Одни страны могут относиться к этому нейтрально, с пониманием, а некоторые, напротив, ужесточают требования вплоть до уголовной ответственности за приезд в КХЛ. Сегодня сложности с селекцией есть у всех — всего лишь одна или две команды укомплектованы пятью легионерами, остальные, как и мы, находятся в процессе, в поиске».

Немало сложностей у «Нефтехимика», как, впрочем, и других российских хоккейных команд, возникло с экипировкой игроков. Раньше 60-70% элементов амуниции клуб закупал у американской компании Bauer, но после ее ухода с российского рынка и закрытия поставок в страну пришлось искать новых, отечественных производителей. Так клюшки «Нефтехимик» стал закупать у компании Даниса Зарипова «Заряд». Но пока российские промышленники не достигли того уровня в производстве, как западные компании, отметил Игорь Ларионов: «Вопрос мы решаем через индивидуальные контакты игроков, тренеров, которые имеют возможность привезти клюшки или другие элементы экипировки из-за рубежа. Каналы поставок через Казахстан или другие страны пока ограничены или вообще недоступны».

В этом году российских хоккей столкнулся с проблемой дефицита голкиперов. Фото: hcnh.ru

Еще одна проблема, с которой столкнулся российский хоккей в этом году, — отсутствие на рынке голкиперов. «Вратарей на рынке вообще нет. Вы представляете, что в некоторых командах творится — они их просто найти не могут. Сейчас 10 лучших вратарей России играют в НХЛ, а после прошедшего сезона вратари-легионеры просто уехали. Где теперь искать им замену? В любой сфере деятельности есть профессионалы — и они штучный товар», — поделился Олег Леонтьев.

Благо таких проблем «Нефтехимику» удалось избежать. Изменений в составе вратарской бригады не предполагается — защищать ворота нижнекамской дружины в этом сезоне, как и в прошлом, будет Александр Судницин, к нему в межсезонье добавился опытный Алексей Мурыгин, которому из-за травмы пришлось пропустить предсезонные турниры. Если он не восстановится к началу сезонных игр, то ему на смену поставят Ярослава Озолина, сообщил Леонтьев.

Состав «Реактора» — к концу августа, возврат к практике доковидного периода и сюрпризы для болельщиков

Что касается команды клуба, выступающей в МХЛ, то «Реактор» перед началом сезона не испытывает такого клубка проблем, как старшая команда. « У нас нет вопросов с легионерами», — отметил его главный тренер Игорь Федоров. На предсезонный просмотр команда пригласила 12 игроков, а основной упор, по его словам, был сделан на спортсменов из команды, выступающей в первенстве ЮХЛ, перспективных молодых игроков из Уфы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга.

Основной упор в подборе легионеров «Реактор» делает на спортсменов из команды, выступающей в первенстве ЮХЛ. Фото: hcnh.ru

В рамках предсезонной подготовки «Реактор» провел уже 13 матчей: «То, что радует, в команде все друг за друга, все выходят, сражаются. Мы сменили тактику сборов, по подсказке первой команды подключили баллоны, железки, парашюты — такого мы еще ни разу не делали на предсезонных сборах». 31 августа после контрольного матча с командой «Ирбис» станет ясно, кто на 100% войдет в состав «Реактора» — «с кем пойдем, как говорится, на войну»:

— Задача поставлена высокая — попадание в плей-офф, возврат в «золотой дивизион», для этого надо работать, работать и еще раз работать,- подытожил Федоров.

Перед началом нового сезона КХЛ не забыли и о болельщиках нижнекамской хоккейной дружины. Для них руководство клуба помимо интересной игры пообещало массу сюрпризов. Правда, каких именно, секретов на пресс-конференции Игорь Ларионов раскрывать не стал, отметив лишь, что все можно будет увидеть своими глазами, придя на «Нефтехим-Арену» и что активности будут происходить и на кубе, и в зале, и на льду в течение всего сезона.

Игорь Ларионов: «Чемпионат возвращается к практике проведения игр доковидного периода». Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

Еще одна радостная новость — чемпионат возвращается к практике проведения игр доковидного периода. Пока никаких ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, вводить не планируется.

Что касается стоимости абонементов, то с учетом увеличения количества игр их цену клуб повысил всего на 10%, а стоимость билета на один матч и вовсе осталась неизменной. До 25 августа действовала акция, по которой покупка абонемента в центральный сектор арены на весь сезон обходилась на 40% дешевле — в 9,5 тыс. рублей. Абонементы купили порядка 1 тысячи постоянных зрителей и поклонников нижнекамского хоккея. Также действует и семейный абонемент — по данным Игоря Ларионова их приобрели пока лишь четыре семьи. С этого года в ледовом дворце для детей будет действовать игровая комната.