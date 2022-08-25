«Будущее, которое наступает»: будет ли в России работать исламский банкинг?

Пока «халяльным» финансам мешают юридические барьеры, но это временно

В России готовятся узаконить исламский банкинг. Тестировать новинку на первых порах будут в Дагестане и Чечне. Однако Татарстан тоже выразил желание включиться в этот эксперимент. Эксперт по исламским финансам, инвестор Зокир Ибрагимов в авторской колонке «Реального времени» объясняет, чем исламский банкинг отличается от традиционного и как он будет внедрен в нашей стране.



Исламский банкинг в России — не эксперимент, а неизбежность



В августе Центральный банк РФ объявил о запуске эксперимента по внедрению исламского банкинга в стране. Пилотными регионами были выбраны Чечня и Дагестан.

«В качестве субъектов этого проекта Минфином России предложены и закреплены в поручении Президента Чеченская Республика и Республика Дагестан. Проработка вопроса ведется Минфином России при участии Банка России, в том числе подготовка изменений в законодательство. Непосредственное пилотирование на территории субъектов Российской Федерации — участников эксперимента предполагается в 2023 году», — сказано в сообщении ЦБ РФ.

Выбор двух северокавказских регионов мало кого удивил. Больше вопросов у людей вызвало то, что Татарстан и Башкортостан, которые тоже планировались как площадки по обкатке системы, в итоге не были включены регулятором. Однако должен отметить, что внедрение исламского банкинга в экономику России — не столько эксперимент, сколько неизбежность, это будущее, которое наступает. Исламские финансы, на мой взгляд, будут внедрены по всему миру, поскольку у человечества на сегодняшний день просто нет другой альтернативы.

Татарстан и Башкортостан тоже планировались как площадки по обкатке системы, но в итоге не были включены регулятором. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Современная (традиционная) финансовая система, основанная фактически на ростовщичестве, по объективным причинам начинает себя изживать, и человечество заходит в тупик. У мировых центральных банков и финансовых регуляторов по всему миру остается все меньше инструментов для контроля за ситуацией. В итоге мы видим множество перекосов в экономике, высокую инфляцию в различных уголках мира, многие страны в попытках «заткнуть дыры» начинают печатать все больше денег.



Когда пузырь лопнет

По сути, Федеральная резервная система США занимается так называемым soft defolt — мягким дефолтом, то есть проводит не жесткий дефолт, при котором объявляется неплатежеспособность государства, а мягкий, когда из года в год наращиваются долги перед всем миром и снижается стоимость этого долга путем печатания еще большего количества денег. Безусловно, это супернесправедливо, такое положение дел не может продолжаться вечно. Многие понимают, что все когда-то окончательно зайдет в тупик. Да, этот процесс может быть растянут во времени, но бесконечно это продолжаться не может.

Исламские финансы — это тот самый путь, который есть у человечества. Внедрение исламских финансов, следование принципам, на основе которых они функционируют, уберегло бы людей от большого количества финансовых проблем. Финансовые рынки, как мы видим, раздуты, как мыльные пузыри. Финансовые системы «перегреты», товары и услуги значительно дорожают, поскольку в экономику вбрасывается все больше денег.



Федеральная резервная система США занимается так называемым soft defolt — мягким дефолтом. Фото: ru.wikipedia.org

ФРС и центробанки стран печатают много денег для «тушения пожаров». Люди и институты начинают выкупать различные финансовые инструменты, потому что у них нет других альтернатив для инвестиций в связи с тем, что процентные ставки очень низкие, и люди начинают инвестировать во все подряд из-за повышения риска. Аппетиты людей растут, существующая финансовая система мотивирует их на то, чтобы раздувать цены на всевозможные активы. Когда эти процессы становятся трудноуправляемыми, регуляторы вводят новые меры, например, повышая процентные ставки, снижая количество денег в экономике, что в конечном итоге приводит к падению экономики и потере населением немалых капиталов. Нельзя забывать, что эти механизмы сопровождаются некоторым азартом у людей, поскольку появляется возможность как быстро и много заработать, так и вмиг все потерять.



Исламские финансы станут превалирующими и в России

С исламскими финансами все эти вещи уходят в небытие. Распределение ресурсов происходит более справедливо. С точки зрения разделения рисков и ответственности кредиторы выступают как единый объект — именно так должно быть в системе исламских финансов, основанной на справедливости. Сейчас же происходит совсем иначе: кредиторы снимают с себя все риски, максимально перекладывая их на заемщика. Однако эта проблема решается — достаточно внедрить исламские финансы. В исламских финансах деньги выступают средством обмена, а не в качестве актива или товара, как это происходит во многих экономиках современного мире.

В исламских финансах деньги выступают средством обмена, а не в качестве актива или товара. Фото: Максим Платонов/ realnoevremya.ru

Соответственно, пилотное внедрение и дальнейшее развитие исламских финансов в России и в целом в мире будет постепенно приводить к понимаю того, что существует реальная альтернатива существующей системе: экономика может быть выстроена более справедливо, гармонично и честно по отношению ко всем участникам финансового рынка.

Поэтому очень надеюсь, что, несмотря на все трудности, а их довольно много, несмотря на множество юридических и законодательных нюансов, Центральный банк России, соответствующие организации и правительство РФ смогут найти решение этих вопросов и благополучно внедрить исламские финансы в стране. И не исключено, что в будущем исламские финансы станут превалирующими и в России, и в большинстве стран (с Божественного на то благословения).



Зокир Ибрагимов