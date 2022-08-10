В Татарстане выразили готовность стать пилотным регионом по внедрению исламского банкинга

Вице-премьер — министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов заявил, что республика готова стать пилотным регионом, в котором реализуют эксперимент по внедрению исламского банкинга.



По его словам, в Татарстане на протяжении многих лет уделяют большое внимание развитию исламского финансирования, в этом вопросе уже достигли практических результатов. В республике реализуют проекты, связанные с предоставлением финансовых услуг и с привлечением средств на принципах партнерских финансов.

Среди названных Шагиахметовым проектов — покупка автомобилей, оборудования и недвижимости, а еще инвестирование средств на развитие бизнеса, сообщает «РИА Новости».

— Татарстан готов делиться накопленным опытом и стать пилотным регионом по реализации исламского банкинга, — министр экономики республики.

Фото: realnoevremya.ru

О том, что в России могут в скором времени узаконить исламский банкинг, СМИ сообщили в июле. Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — Организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их деятельность будет ЦБ.



В мае заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев сообщал, что в республике есть потребность в развитии исламского банкинга — в этом заинтересованы в том числе власти региона. Тогда он отметил, что развитию исламского банкинга в России мешает отсутствие разрешительных инструментов на уровне Центробанка. Условия, на которых работают исламские банки, «не проходят», и поэтому такой банкинг не входит на российский рынок.

В следующем году Банк России планирует начать пилотирование проекта по исламскому банкингу в Чечне и Дагестане.



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Маргарита Головатенко