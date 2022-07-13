В России могут узаконить исламский банкинг

В России в скором времени могут узаконить исламский банкинг. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на законопроект «О деятельности по партнерскому финансированию».

Заниматься им смогут некредитные финансовые организации нового вида — организации партнерского финансирования (ОПФ). Регулировать их деятельность будет ЦБ. Банк России будет вести реестр таких компаний и осуществлять надзор над ними. ОПФ смогут привлекать средства от граждан и юрлиц и вкладывать их в соответствующие нормам исламского права проекты на партнерских началах.

Также ОПФ смогут предоставлять денежные займы без последующего вознаграждения, финансировать торговую и производственную деятельность компании, участвуя в ее уставном капитале, а также давать поручительства.

В мае заместитель премьер-министра Татарстана Василь Шайхразиев сообщил, что в республике есть потребность в развитии исламского банкинга — в этом заинтересованы в том числе власти региона. Тогда он отметил, что развитию исламского банкинга в России мешает отсутствие разрешительных инструментов на уровне Центробанка. Условия, на которых работают исламские банки, «не проходят», и поэтому такой банкинг не входит на российский рынок.



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Татьяна Леухина