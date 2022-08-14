«Белый Кремль»: не только памятник архитектуры в Казани

Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 18-я

Фото: предоставлено пресс-службой АО «Татспиртпром»

Белокаменный кремль — одна из главных туристических достопримечательностей Казани и Татарстана, стройный силуэт Спасской башни можно увидеть на бесчисленных открытках. Но есть в республике еще один «Белый Кремль» — так называется завод АО «Татспиртпром» в Чистополе и одноименная марка безалкогольного пива. И это сегодня один из популярных татарстанских брендов. Он очень молодой — производство открылось чуть больше 4 лет назад, 8 августа 2018 года. Но с тех пор его продукция прочно «угнездилась» в торговых сетях по всему родному Татарстану, его хорошо знают и в других регионах России. Как здесь преодолевают сложные санкционные условия, что делает немецкий рыцарь в чистопольском музее, как попасть на экскурсию на производство и как устроен процесс закрытой дегустации — рассказываем в нашем проекте.

Прогулка по музею

Что общего между немецким рыцарем начала XVI века, Данисом Зариповым и суровым байкером? Все эти господа так или иначе присутствуют в музее завода «Белый Кремль» в Чистополе.

Музей находится прямо на территории завода. Экспозиция небольшая, но равнодушным она не оставляет никого, ведь главное здесь — рассказ экскурсовода. А рассказывает он о многом: например, об истории завода и пивоварения в Казанском крае (мы уже касались этого вопроса в нашей обзорной статье), о том, как связаны немецкие рыцари и Чистополь (на удивление, довольно тесно), о том, как организовано современное производство безалкогольного пива и из чего его делают.

Музей находится прямо на территории завода

У завода «Белый Кремль» множество друзей. Например, байкерское сообщество России, которое вот уже второй год организует фестиваль «Два Кремля» в России и посещает чистопольский завод (фотоотчет о прошлогоднем визите в музее есть). Есть и знаменитые друзья — например, прославленный хоккеист Данис Зарипов. Его улыбающаяся фигура приветствует гостей на входе в музей и, как правило, вызывает непреодолимое желание с ней сфотографироваться. Непреодолимых желаний здесь вообще возникает немало. Как не попробовать безалкогольное пиво трех сортов, которые здесь производят? Как не примерить железный шлем в «рыцарском зале»? Как не перебрать в пальцах ароматные гранулы хмеля, представленные в промышленной зоне музея?

Стоп, а при чем тут вообще рыцари? Очень просто. Германия традиционно считается страной, в которой рецепты пивоварения (в том числе и безалкогольного) были идеально выверены. Здесь складывается климат, благодаря которому вызревает сортовой хмель. И корни этой «рецептурной» истории уходят в далекое средневековье. Так что закованные в латы ребята, представленные в виде манекенов в «Замке Кальтенберг», лет 700 назад были одними из первых потребителей продукции, улучшенный потомок которой производился до недавнего времени на заводе «Белый Кремль».

Так что закованные в латы ребята, представленные в виде манекенов в «Замке Кальтенберг», лет 700 назад были одними из первых потребителей продукции, улучшенный потомок которой производился до недавнего времени на заводе «Белый Кремль»

А как они связаны с Чистополем? Тоже очень просто. В 2018 году завод открывался, оснащенный исключительно немецким оборудованием. Со дня запуска здесь производили лицензионную продукцию в сотрудничестве с представителем баварского королевского дома Виттельсбахов, дальним потомком немецких рыцарей — принцем Луитпольдом Баварским. Он охотно делился опытом с чистопольскими пивоварами и отвечал за качество лицензионного продукта. Дело в том, что принц по нашим временам — профессия неденежная. Так что он еще и успешный предприниматель: в числе прочего владеет пивоварней замка Кальтенберг и организует ежегодный рыцарский турнир в своем же замке. Кстати, это его пращурам надо говорить спасибо за Октоберфест. По лицензии принца и по рецептам его предков на заводе «Белый Кремль» до мая нынешнего года варился продукт премиальных торговых марок. Сегодня сотрудничество с принцем Луитпольдом приостановлено, но технологи завода уже изучили рецептуру и секреты немецких пивоваров и продолжают готовить в этом стиле продукцию локальных брендов.

Перемерив все шлемы, попробовав свежего безалкогольного пива и сфотографировавшись в живописной фотозоне, гости отправляются на экскурсию по заводу.

«Оборудование мы и дальше будем покупать у производителей с именем»

Здесь, на самом молодом и самом современном в России подобном заводе, производятся десятки сортов продукции. Несмотря на то, что заводу 8 августа исполнилось всего 4 года, безалкогольное пиво «Белый Кремль» уже не раз завоевывало награды на профессиональных конкурсах федерального уровня.

Профессиональное оборудование произвела и установила компания Krones AG (Германия). Полностью автоматизированное, высокоточное оборудование максимально защищает процесс производства от вмешательства человеческого фактора.

Гости смотрят на все через панорамное остекление со специальных площадок — производство не терпит посторонней микрофлоры

Директор завода Ильдар Залаков развеивает опасения насчет того, как сегодня происходит обслуживание импортного оборудования и поставки комплектующих:

— Для начала, если что-то выходит из строя, наши механики и инженеры работают сами — у них достаточно компетенций для этого. Контракт с Krones AG у нас действовал до января. Теперь у нас заключен договор с другой компанией — в конце августа они должны поставить нам комплектующие. Но надо понимать: мы всегда закупали запчасти впрок, чтобы при любой поломке оборудования у нас был запас для ремонта. Особенно это касается тех комплектующих, которые быстро выходят из строя. Крупные агрегаты мы тоже уже заказали — купить мы по-прежнему можем все. Вот только логистика удлиняется. Я думаю, оборудование и комплектующие мы и впредь будем покупать у производителей с именем, которые уже много лет на рынке. Никто из европейских поставщиков не отказывается с нами работать, вопрос остается только в логистике — как привезти, как оформить, как провести платежи.

Ильдар Залаков объясняет: вопрос замены деталей и оборудования на отечественное или, например, на китайское — не такой простой, как может показаться. Ведь производство на «Белом Кремле» — скоростное и высокоточное, погрешность в исполнении детали на доли миллиметра может привести к прекращению розлива и остановке линии. Поэтому очень важно для сохранения качества продукта и безупречности работы линий работать на оборудовании, которое себя зарекомендовало и точно не подведет.

«Испортить свое имя можно только один раз!»

Во время экскурсии по заводу гостям показывают стадии производства: отделение водоподготовки, цех варки, бродильное отделение, цех розлива. В помещениях царит стерильная чистота, гости смотрят на все через панорамное остекление со специальных площадок — производство не терпит посторонней микрофлоры.

Разнообразие ингредиентов в этом производстве не предполагается: разнятся только рецепты и технология (их всего четыре: солод, хмель, дрожжи и артезианская вода). Продукция завода «Белый Кремль» варится в основном с использованием импортного, немецкого хмеля. И здесь завод тоже мог бы столкнуться с задержками поставок из-за границы из-за удлинившихся транспортных цепочек, но директор завода успокаивает: все в порядке и с этим!

— В нашем деле надо контрактоваться заранее, ведь высокий сезон у нас начинается в апреле и продолжается до сентября. Поэтому все контракты мы заключили еще в январе, чтобы к высокому сезону у нас все уже было в наличии. В феврале мы поняли, что нужно еще и впрок закупиться — да и поставщики, которые везли нам ингредиенты из Германии, уже были к этому готовы, у них на складах было все в наличии. По ситуации на сегодня: у нас хватит немецкого хмеля до конца года. Дальше будем смотреть по логистике.

«Удешевляться и брать некачественные ингредиенты — это не про нашу компанию!»

Важная ремарка, которую отмечает Залаков: поскольку «Белый Кремль» не относится к транснациональным гигантам, объемы производства позволяют делать долговременные запасы. Так что временные проблемы с логистикой и закупками пока прошли стороной.

Заводу предлагают и ингредиенты из Китая, и от отечественных производителей. В лабораториях проводятся испытания, и по их результатам используется незначительное количество хмеля из соседней Чувашии. Но большая часть собственных марок все-таки варится на немецком сырье.

— Мы тщательно проверяем все образцы (разумеется, если они снабжены документами, подтверждающими заявленные показатели). Если найдутся еще аналоги, которые будут соответствовать немецкому хмелю, — мы готовы работать и с другими поставщиками. Но если качество нас не устраивает — по вкусовым характеристикам, по аромату — мы отказываемся. Мы не хотим производить некачественный товар, должны остаться на том же уровне, который сейчас обеспечиваем. Ведь испортить свое имя можно только один раз, а вернуть его потом будет очень тяжело. Удешевляться и брать некачественные ингредиенты — это не про нашу компанию! — эмоционально рассказывает Залаков.

Высокий сезон: работа 24/7

Сейчас, в высокий сезон, завод работает нон-стоп. Розлив идет и в выходные дни, в режиме 24/7, как говорит Ильдар Залаков. В 2021 году «Белый Кремль» выдал на-гора 12,5 млн дал продукции, в 2022 году планируется незначительно увеличить производство — до 12,7 млн дал.

— Надеемся на хорошие результаты высокого сезона, — объясняет Ильдар Залаков. — Думаю, что мы выполним план и к концу года поднимем ту штангу, которую себе запланировали. Уверенно идем по плану к отметке 12,7 млн дал.

Продукция завода представлена по всей России. После родного Татарстана второе место по поставкам уверенно удерживают Москва и Московская область — просто благодаря количеству своего населения. Есть и импорт — например, в Китай и Казахстан. Но его доля в общей массе продаж очень невелика.

Безалкогольное пиво «Белый Кремль» уже не раз завоевывало награды на профессиональных конкурсах федерального уровня

На заводе постоянно разрабатывают новые линейки брендов. В мае был прекращен выпуск премиальной продукции, выпускавшейся по лицензии немецкого завода, но свято место пусто не бывает, и сегодня «Белый Кремль» предлагает новинки. Любители безалкогольного пива уже могут их попробовать. Но с выпуском новых брендов нужно быть осторожным, замечает Ильдар Залаков:

— Мы работаем постепенно. Можно ведь выпустить десяток новых брендов и не получить от них толку. А можно вдумчиво проработать один новый продукт, отточить рецептуру, выстроить грамотный маркетинг — и тогда он «выстрелит». Мы пока выбираем такой путь — расти на основе уже имеющегося у нас ассортиментного портфеля.

«В своей нише мы уверенно развиваемся!»

Поговорив с Ильдаром Залаковым, мы отправляемся на закрытую дегустацию. Ее называют самым интересным мероприятием всей экскурсии, и немудрено. Гостям предлагаются «обезличенные» образцы продукции, помеченной номерами. Их нужно попробовать и оценить, расставив оценки в специальной таблице по разным характеристикам. Потом собирается общее мнение всех, присутствующих на дегустации, и «карты вскрываются». Под разными номерами прячутся импортные бренды, продукция других российских заводов и, конечно, «Белый Кремль». Важное примечание: сроки выпуска у всех представленных продуктов должны быть одинаковыми.

Образцы продукции нужно оценить по нескольким характеристикам

Результаты закрытой дегустации удивляют неподготовленного посетителя: часто местный продукт оценивается куда выше, чем даже импортный бельгийский или немецкий. Но все без обмана, здесь вы действительно ориентируетесь только на свои вкусовые и обонятельные ощущения.

На просьбу оценить результат работы завода за прошедшие четыре года Ильдар Залаков без ложной скромности отвечает:

— В Татарстане мы свою нишу заняли. И в сетях наша продукция занимает очень хорошую долю. Транснациональным компаниям мы не конкурент — у них другие объемы. А в своей нише мы уверенно развиваемся!



Партнерский материал. Подготовила Людмила Губаева