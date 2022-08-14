«Белый Кремль»: не только памятник архитектуры в Казани
Знаменитые «бренды» Татарстана, часть 18-я
Белокаменный кремль — одна из главных туристических достопримечательностей Казани и Татарстана, стройный силуэт Спасской башни можно увидеть на бесчисленных открытках. Но есть в республике еще один «Белый Кремль» — так называется завод АО «Татспиртпром» в Чистополе и одноименная марка безалкогольного пива. И это сегодня один из популярных татарстанских брендов. Он очень молодой — производство открылось чуть больше 4 лет назад, 8 августа 2018 года. Но с тех пор его продукция прочно «угнездилась» в торговых сетях по всему родному Татарстану, его хорошо знают и в других регионах России. Как здесь преодолевают сложные санкционные условия, что делает немецкий рыцарь в чистопольском музее, как попасть на экскурсию на производство и как устроен процесс закрытой дегустации — рассказываем в нашем проекте.
Прогулка по музею
Что общего между немецким рыцарем начала XVI века, Данисом Зариповым и суровым байкером? Все эти господа так или иначе присутствуют в музее завода «Белый Кремль» в Чистополе.
Музей находится прямо на территории завода. Экспозиция небольшая, но равнодушным она не оставляет никого, ведь главное здесь — рассказ экскурсовода. А рассказывает он о многом: например, об истории завода и пивоварения в Казанском крае (мы уже касались этого вопроса в нашей обзорной статье), о том, как связаны немецкие рыцари и Чистополь (на удивление, довольно тесно), о том, как организовано современное производство безалкогольного пива и из чего его делают.
У завода «Белый Кремль» множество друзей. Например, байкерское сообщество России, которое вот уже второй год организует фестиваль «Два Кремля» в России и посещает чистопольский завод (фотоотчет о прошлогоднем визите в музее есть). Есть и знаменитые друзья — например, прославленный хоккеист Данис Зарипов. Его улыбающаяся фигура приветствует гостей на входе в музей и, как правило, вызывает непреодолимое желание с ней сфотографироваться. Непреодолимых желаний здесь вообще возникает немало. Как не попробовать безалкогольное пиво трех сортов, которые здесь производят? Как не примерить железный шлем в «рыцарском зале»? Как не перебрать в пальцах ароматные гранулы хмеля, представленные в промышленной зоне музея?
Стоп, а при чем тут вообще рыцари? Очень просто. Германия традиционно считается страной, в которой рецепты пивоварения (в том числе и безалкогольного) были идеально выверены. Здесь складывается климат, благодаря которому вызревает сортовой хмель. И корни этой «рецептурной» истории уходят в далекое средневековье. Так что закованные в латы ребята, представленные в виде манекенов в «Замке Кальтенберг», лет 700 назад были одними из первых потребителей продукции, улучшенный потомок которой производился до недавнего времени на заводе «Белый Кремль».
А как они связаны с Чистополем? Тоже очень просто. В 2018 году завод открывался, оснащенный исключительно немецким оборудованием. Со дня запуска здесь производили лицензионную продукцию в сотрудничестве с представителем баварского королевского дома Виттельсбахов, дальним потомком немецких рыцарей — принцем Луитпольдом Баварским. Он охотно делился опытом с чистопольскими пивоварами и отвечал за качество лицензионного продукта. Дело в том, что принц по нашим временам — профессия неденежная. Так что он еще и успешный предприниматель: в числе прочего владеет пивоварней замка Кальтенберг и организует ежегодный рыцарский турнир в своем же замке. Кстати, это его пращурам надо говорить спасибо за Октоберфест. По лицензии принца и по рецептам его предков на заводе «Белый Кремль» до мая нынешнего года варился продукт премиальных торговых марок. Сегодня сотрудничество с принцем Луитпольдом приостановлено, но технологи завода уже изучили рецептуру и секреты немецких пивоваров и продолжают готовить в этом стиле продукцию локальных брендов.
Перемерив все шлемы, попробовав свежего безалкогольного пива и сфотографировавшись в живописной фотозоне, гости отправляются на экскурсию по заводу.
«Оборудование мы и дальше будем покупать у производителей с именем»
Здесь, на самом молодом и самом современном в России подобном заводе, производятся десятки сортов продукции. Несмотря на то, что заводу 8 августа исполнилось всего 4 года, безалкогольное пиво «Белый Кремль» уже не раз завоевывало награды на профессиональных конкурсах федерального уровня.
Профессиональное оборудование произвела и установила компания Krones AG (Германия). Полностью автоматизированное, высокоточное оборудование максимально защищает процесс производства от вмешательства человеческого фактора.
Директор завода Ильдар Залаков развеивает опасения насчет того, как сегодня происходит обслуживание импортного оборудования и поставки комплектующих:
— Для начала, если что-то выходит из строя, наши механики и инженеры работают сами — у них достаточно компетенций для этого. Контракт с Krones AG у нас действовал до января. Теперь у нас заключен договор с другой компанией — в конце августа они должны поставить нам комплектующие. Но надо понимать: мы всегда закупали запчасти впрок, чтобы при любой поломке оборудования у нас был запас для ремонта. Особенно это касается тех комплектующих, которые быстро выходят из строя. Крупные агрегаты мы тоже уже заказали — купить мы по-прежнему можем все. Вот только логистика удлиняется. Я думаю, оборудование и комплектующие мы и впредь будем покупать у производителей с именем, которые уже много лет на рынке. Никто из европейских поставщиков не отказывается с нами работать, вопрос остается только в логистике — как привезти, как оформить, как провести платежи.
Ильдар Залаков объясняет: вопрос замены деталей и оборудования на отечественное или, например, на китайское — не такой простой, как может показаться. Ведь производство на «Белом Кремле» — скоростное и высокоточное, погрешность в исполнении детали на доли миллиметра может привести к прекращению розлива и остановке линии. Поэтому очень важно для сохранения качества продукта и безупречности работы линий работать на оборудовании, которое себя зарекомендовало и точно не подведет.
«Испортить свое имя можно только один раз!»
Во время экскурсии по заводу гостям показывают стадии производства: отделение водоподготовки, цех варки, бродильное отделение, цех розлива. В помещениях царит стерильная чистота, гости смотрят на все через панорамное остекление со специальных площадок — производство не терпит посторонней микрофлоры.
Разнообразие ингредиентов в этом производстве не предполагается: разнятся только рецепты и технология (их всего четыре: солод, хмель, дрожжи и артезианская вода). Продукция завода «Белый Кремль» варится в основном с использованием импортного, немецкого хмеля. И здесь завод тоже мог бы столкнуться с задержками поставок из-за границы из-за удлинившихся транспортных цепочек, но директор завода успокаивает: все в порядке и с этим!
— В нашем деле надо контрактоваться заранее, ведь высокий сезон у нас начинается в апреле и продолжается до сентября. Поэтому все контракты мы заключили еще в январе, чтобы к высокому сезону у нас все уже было в наличии. В феврале мы поняли, что нужно еще и впрок закупиться — да и поставщики, которые везли нам ингредиенты из Германии, уже были к этому готовы, у них на складах было все в наличии. По ситуации на сегодня: у нас хватит немецкого хмеля до конца года. Дальше будем смотреть по логистике.
Важная ремарка, которую отмечает Залаков: поскольку «Белый Кремль» не относится к транснациональным гигантам, объемы производства позволяют делать долговременные запасы. Так что временные проблемы с логистикой и закупками пока прошли стороной.
Заводу предлагают и ингредиенты из Китая, и от отечественных производителей. В лабораториях проводятся испытания, и по их результатам используется незначительное количество хмеля из соседней Чувашии. Но большая часть собственных марок все-таки варится на немецком сырье.
— Мы тщательно проверяем все образцы (разумеется, если они снабжены документами, подтверждающими заявленные показатели). Если найдутся еще аналоги, которые будут соответствовать немецкому хмелю, — мы готовы работать и с другими поставщиками. Но если качество нас не устраивает — по вкусовым характеристикам, по аромату — мы отказываемся. Мы не хотим производить некачественный товар, должны остаться на том же уровне, который сейчас обеспечиваем. Ведь испортить свое имя можно только один раз, а вернуть его потом будет очень тяжело. Удешевляться и брать некачественные ингредиенты — это не про нашу компанию! — эмоционально рассказывает Залаков.
Высокий сезон: работа 24/7
Сейчас, в высокий сезон, завод работает нон-стоп. Розлив идет и в выходные дни, в режиме 24/7, как говорит Ильдар Залаков. В 2021 году «Белый Кремль» выдал на-гора 12,5 млн дал продукции, в 2022 году планируется незначительно увеличить производство — до 12,7 млн дал.
— Надеемся на хорошие результаты высокого сезона, — объясняет Ильдар Залаков. — Думаю, что мы выполним план и к концу года поднимем ту штангу, которую себе запланировали. Уверенно идем по плану к отметке 12,7 млн дал.
Продукция завода представлена по всей России. После родного Татарстана второе место по поставкам уверенно удерживают Москва и Московская область — просто благодаря количеству своего населения. Есть и импорт — например, в Китай и Казахстан. Но его доля в общей массе продаж очень невелика.
На заводе постоянно разрабатывают новые линейки брендов. В мае был прекращен выпуск премиальной продукции, выпускавшейся по лицензии немецкого завода, но свято место пусто не бывает, и сегодня «Белый Кремль» предлагает новинки. Любители безалкогольного пива уже могут их попробовать. Но с выпуском новых брендов нужно быть осторожным, замечает Ильдар Залаков:
— Мы работаем постепенно. Можно ведь выпустить десяток новых брендов и не получить от них толку. А можно вдумчиво проработать один новый продукт, отточить рецептуру, выстроить грамотный маркетинг — и тогда он «выстрелит». Мы пока выбираем такой путь — расти на основе уже имеющегося у нас ассортиментного портфеля.
«В своей нише мы уверенно развиваемся!»
Поговорив с Ильдаром Залаковым, мы отправляемся на закрытую дегустацию. Ее называют самым интересным мероприятием всей экскурсии, и немудрено. Гостям предлагаются «обезличенные» образцы продукции, помеченной номерами. Их нужно попробовать и оценить, расставив оценки в специальной таблице по разным характеристикам. Потом собирается общее мнение всех, присутствующих на дегустации, и «карты вскрываются». Под разными номерами прячутся импортные бренды, продукция других российских заводов и, конечно, «Белый Кремль». Важное примечание: сроки выпуска у всех представленных продуктов должны быть одинаковыми.
Результаты закрытой дегустации удивляют неподготовленного посетителя: часто местный продукт оценивается куда выше, чем даже импортный бельгийский или немецкий. Но все без обмана, здесь вы действительно ориентируетесь только на свои вкусовые и обонятельные ощущения.
На просьбу оценить результат работы завода за прошедшие четыре года Ильдар Залаков без ложной скромности отвечает:
— В Татарстане мы свою нишу заняли. И в сетях наша продукция занимает очень хорошую долю. Транснациональным компаниям мы не конкурент — у них другие объемы. А в своей нише мы уверенно развиваемся!
Справка
Адрес:
индустриальный парк «Чистополь» (1,2 километра от города Чистополя в сторону поселка Юлдуз), Чистополь, ул. Промышленная, 16.
Телефон для заказа экскурсий:
+7 (84342) 5-67-67, +7 (927) 496-76-91.
Время работы:
будние дни с 9.00 до 18.00, в выходные дни — по предварительной договоренности.
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