Татарстан отказался отменить маркировку пива в угоду «Честному знаку»

Производителям пенного напитка в республике придется дважды платить за систему контроля за оборотом продукции

Власти Татарстана не намерены сворачивать эксперимент по региональной маркировке пивной продукции в кегах, несмотря на предстоящее введение федеральной маркировки пива «Честный знак». Об этом «Реальному времени» заявил заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов. Чтобы избежать дублирования данных в области контроля за оборотом пива, федеральный оператор попробовал уговорить республику отменить региональную систему маркировки, но согласия не получил. Нежелание республики связано с риском падения акцизных сборов, так как российская маркировка не обеспечивает прослеживаемости алкогольной продукции, пояснили в инспекции. Сами пивовары в шоке — им придется раскошелиться дважды: и на татарстанскую, и на федеральную маркировки.

Боливар вынесет двоих?

Алкогольный рынок Татарстана замер в ожидании потрясений от введения федеральной маркировки пива системой «Честный знак». С 1 апреля 2023 года оператор системы «Центр развития перспективных технологий» готовится запустить цифровую маркировку сначала пивных кегов емкостью от 30 до 50 литров, затем — с 1 октября 2023 года перейти на маркировку стеклянной и ПЭТ-тары от 0,5 до 1,5 литра. И завершить эту компанию планируется оцифровкой «самых маленьких» — пива в алюминиевых банках емкостью 0,25 литра. Соглашение о поэтапном введении маркировки пива были достигнуто Минпромторгом РФ, Центром развития перспективных технологий и тремя крупнейшими пивоваренными компаниями России Heineken, AB InBev Efes и «Балтика». Иначе говоря, с 1 апреля 2023 года она, скорее всего, станет обязательной для всех участников пивного рынка.

Федеральная новация взбудоражила татарстанский рынок не из-за страха усиления контроля за оборотом пива. Все как раз наоборот: на территории республики уже действует эксперимент по добровольной маркировке пивной продукции в больших емкостях (кегах). Он был введен еще два года назад по распоряжению премьер-министра республики Алексея Песошина. Маркировка пивных кегов осуществляется при помощи специальных марок, которые выпускает Гознак. А сами данные заносятся в систему ЕГАИС. Эта схема контроля охватывает всю цепочку дистрибуции от производства до торговой точки в Татарстане. В настоящее время в эксперименте участвует более 69 крупных предприятий, подписавших соглашения об участии в эксперименте.

Именно татарстанская добровольная маркировка оказалась, мягко говоря, препятствием для внедрения федеральной системы «Честный знак». Ведь с ее введением пивоваров в республике ждут двойные поборы: с одной стороны, производитель должен наклеивать татарстанскую бумажную марку, с другой — федеральную цифровую марку. Иначе как «ужиться» в одном регионе?

Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

Причем сроки перехода на цифровую маркировку «Честного знака» установлены окончательно, и, похоже, отката назад не будет. По словам участников рынка, федеральный оператор уже не раз откладывал ее введение по разным причинам: маркировку пива могли ввести уже в этом году, но отложили. Так что приход «Честного знака» станет прологом к беспрецедентной двойной маркировке — региональной и федеральной.

«Брожения» по этому поводу не утихают вторую неделю, так как двойной контроль автоматически приведет к дополнительным затратам по всей цепочке реализации пива, утверждают участники рынка. Некоторые предполагают, что в итоге оставят федерального оператора, которого поддержали крупные транснациональные корпорации, а республиканский эксперимент добровольной маркировки прикроют.

— Если уж турецкий производитель AB InBev (на него приходится почти 30% пивного рынка Татарстана) поддержал «Честный знак», тогда, может, татарстанская маркировка улетит в тартары, — предполагают пивовары. — Так под чьи «знамена» вставать — за «красных» или за «белых»? Ведь Боливар двоих не вынесет. К какой системе маркировки присоединяться?

Татарстан не уступит

Сомнения развеял заместитель руководителя Госалкогольинспекции Татарстана Рустем Арсланов. «Реальному времени» он заявил, что Татарстан сохранит региональный эксперимент по маркировке пивных кегов, несмотря на введение системы «Честный знак».

— Мы настояли на том, чтобы республиканская система маркировки продолжалась. И наш президент нас поддержал. Поэтому мы продолжаем эксперимент, — сообщил Арсланов.

Главный аргумент в пользу татарстанского эксперимента заключается в его результативности по обелению внутреннего рынка пива. По словам Рустема Арсланова, в течение двух лет реализации проекта ежегодный объем легального акцизного пива прирастает на 6—7% в год, что приводит к росту акцизных поступлений в бюджет:

— За 2020 год объем реализации увеличился на 7% к уровню 2019 года, продано 21 млн дал пива. По итогам 2021 года продажи увеличились еще на 6% к уровню 2020 года — это 22,3 млн дал пива. В первом полугодии 2022 года реализовано уже на 10% больше, чем в 2021 году, — сообщил он. — Таким образом, республиканская система маркировки доказала свою эффективность.

Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

Во-вторых, республиканский эксперимент поддерживают транснациональные и российские компании: «Хотя эксперимент проходит лишь на территории Татарстана, в нем принимают участие все добросовестные производители, — отметил Рустем Арсланов. — В нем участвуют AB InBev Efes, «Балтика Эфес», Heineken, «Жигулевское пиво». Всего в эксперименте участвуют 69 зарубежных и российских производителей пива из более чем 20 регионов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга». Правда, акцизы на пиво в республике в этом году все равно упали. По данным Минфина РТ, в первом полугодии удалось собрать 5,788 млрд рублей, что на 355 млн рублей меньше, чем за аналогичный период 2021 года (6,143 млрд рублей, — прим. ред.).

«По-честному»: зачем Татарстан попросили отменить свой эксперимент

Оказалось, что в ходе подготовки введения федеральной маркировки оператор «Честного знака» предложил властям Татарстана отменить свой эксперимент. Но не получил согласия. Президент республики высказался за сохранение региональной системы контроля.

— К Татарстану обратились с тем, чтобы мы отменили маркировку, чтобы якобы не дублировать. Но мы пока выступаем категорически против отмены, — заявил замруководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов.

Жесткость позиции Татарстана по удержанию рынка он объяснил тем, что ослабление контроля приведет к бюджетным потерям. «На самом деле, мы бы согласились [отменить] республиканский эксперимент, если бы увидели эффект от этой [российской] маркировки», — пояснил собеседник издания.

Главный недостаток федеральной маркировки, по словам Арсланова, заключается в том, что нанесение цифрового кода не обеспечивает прослеживаемости пивной продукции при ее реализации, то есть не оставляет цифрового следа от производителя до точки сбыта: «Это чисто статистическая маркировка. В их системе нет прослеживаемости, она ничего не дает для контроля», — пояснил он. В этом смысле, по его словам, федеральная система не может дублировать татарстанскую, так как функциональные возможности у них абсолютно разные.

Фото: Олег Тихонов, realnoevremya.ru

«DataMatrix-код не обеспечивает прослеживаемости в реализации пива»

— Мы ответили, что не против их системы, согласны не дублировать друг друга, но только когда увидим, что это работает в полном объеме и сохраняется прослеживаемость алкогольной продукции через DataMatrix-код, — объяснил Рустам Арсланов. — Тогда мы готовы рассматривать вопрос отмены нашей маркировки. Но пока на сегодня до этого все еще далеко. Важно, чтобы сохранялся контроль за оборотом алкогольной продукции. Необязательно это делать через ЕГАИС, но важно это делать. Конечно, если через ЕГАИС, это лучше и надежнее. Но факт остается фактом: марку наклеили, и все тут — кому продали бутылку, неясно. Неизвестен ни дистрибутор, ни оптовик, ни розница».

Впрочем, собеседник издания допускает, что в будущем оператор исправит недостатки: «Дублировать — это, конечно, неправильно. Но пока ничего нет». По его словам, переговоры с федеральным оператором по доработке системы ведутся, но конкретных сроков нет: «Мы обсуждали сроки возврата к теме. Написали письмо о том, что как только скажут, что система готова к полной прослеживаемости, мы готовы будем ее рассмотреть. Для нас важно обеспечивать контроль за реализацией продукции, а дальше неважно — по вашей линии или по нашей системе. Нам главное, чтобы порядок был», — заверил Рустам Арсланов.

«Оцифровать» всех участников рынка без допзатрат

«Реальное время» направило запрос в адрес оператора системы «Честный знак», Центр развития перспективных технологий, с просьбой высказать свою позицию по вопросу двойной маркировки пива в Татарстане, однако оператор сообщил, что воздержится от комментариев. Ответ Минпромторга России пока не поступил в редакцию.

Между тем нелегальный оборот пива в России достиг 16,6%, приводят данные в АНО «Национальный научный центр компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции» (ННЦК).

— Маркировка позволит в автоматическом режиме контролировать полный объем производства и фиксировать реализацию потребителям на кассе. Таким образом, внедрение маркировки позволит без дополнительных затрат «оцифровать» всех участников рынка и контролировать объемы производства, что является необходимым условием уплаты акцизов в полном объеме, — говорится в сообщении центра.



Фото: Олег Тихонов, realnoevremya.ru

Сейчас счетчиками оснащены предприятия, которые производят пиво и слабоалкогольные напитки в объемах менее 300 тыс. дал в год, а остальные, а это 90% рынка от числа производителей, самостоятельно вносят сведения о своем производстве в ЕГАИС.

«Белый Кремль» — под двойным колпаком

Если у российских производителей пива остается право выбора маркировки, то главному татарстанскому пивовару — пивному заводу «Белый Кремль» — светит двойной контроль. Директор проектного офиса «Татспиртпрома» Константин Ефимов подтвердил «Реальному времени», что компания поддержала предложение о начале обязательной маркировки пива с 1 апреля 2023 года и планирует к ней присоединиться.

— Наша компания считает обоснованными сроки внедрения маркировки пива и разделение их на этапы, к вступлению в силу закона планирует быть полностью подготовленной и технически оснащенной, — пояснил Ефимов.

В результате ТСП останется в региональной системе маркировки и параллельно станет участвовать в эксперименте «Честного знака» по отработке технологии нанесения DataMatrix-кода на упаковку.

В компании уверяют, что одновременная маркировка российскими и татарстанскими знаками не влечет затрат. Но рассчитывают, что технологическое оборудование для нанесения DataMatrix-кодов смогут приобрести на льготных условиях.

Директор проектного офиса «Татспиртпрома» Константин Ефимов подтвердил, что компания поддержала предложение о маркировке пива с 1 апреля 2023 года. Фото: Максим Платонов, realnoevremya.ru

Узнать позицию второго крупного производителя пива в республике, компании «Булгарпиво» (собственник — чувашские бизнесмены), не удалось. Ранее компанию упрекали в росте задолженности перед бюджетом республики на 131 млн рублей. Источники, близкие к предприятию, сообщили, что на следующий день долги были погашены.

«Бавария как-то обходится без маркировки, выпуская качественное пиво»

Сами пивовары в шоке — им придется маркироваться «дважды». «Я считаю, что эксперименты, которые вводятся сейчас, это лишняя нагрузка для бизнеса, — заявил глава Пивной ассоциации РТ Ринат Акчурин. — Сейчас нужно поддержать своего производителя и освободить его от лишнего. Это только на первом этапе цифровая маркировка может быть бесплатной, а потом это все обернется расходами. Бесплатный сыр — только в мышеловке».

Большинство игроков считает, что маркировка вообще не нужна производителям, а в ней заинтересованы контролирующие органы, которым нужны дополнительные функции отслеживания продаж. «Бавария производит качественное пиво и как-то без них обходится», — отметил совладелец пивоварни Craft Brew Riot Юрий Катурин.

— Те, кто работает на пивном рынке, не занимаются нелегальной продукцией. Мы работаем честно и не соприкасаемся с поставщиками нелегальной продукции. Есть система ЕГАИС, которая позволяет полностью отслеживать все от и до, — считает пивовар Алексей Шафлер.

Он уверен, что достаточно ограничиться контролем над производителями, а не брать под колпак миллионы субъектов рынка. По словам владельца известной сети пива, рост продаж напитка в республике происходит только по одной причине — в Казань приезжает все больше и больше гостей и туристов: «Если бы их не было, то я не уверен, что вообще пиво имело сбыт».



— Теперь всем, кто захочет вернуться, придется платить за маркировку вдвойне, — считают некоторые участники пивного рынка. — Производителям придется платить 50 копеек за каждую емкость. В результате маркировка каждого кега обойдется вдвое дороже, чем у остальных производителей. Кроме того, им придется закупать оборудование стоимостью от 10 млн рублей. Расходы зависят от масштабов бизнеса — для кого-то обойдется в миллионы, а для более крупных — в десятки миллионов рублей. Но это разовые затраты. Некоторые думают, что можно один раз вложить 30 млн рублей — ну и ладно. Но есть еще постоянные затраты, которые пока не оценивались.