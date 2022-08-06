Новая реальность «Том Сойер Феста», или долгое эхо программы «ветхое жилье»

«Дежурный по наследию»: авторская колонка помощника президента РТ, члена совета Общества охраны памятников Олеси Балтусовой

Фото: Дебаркадер. Фотографии предоставлены Олесей Балтусовой

Завтра, 7 августа, начнется фестиваль «Том Сойер Фест — Свияжск». Означает это, что на острове-граде будут восстанавливать волжский дебаркадер 1969 года постройки, который в прошлом году спасли от списания в утиль и перевезли сюда с «Локомотива». Предполагается, что он станет музейным пространством. Член совета Общества охраны памятников Олеся Балтусова в авторской колонке специально для «Реального времени» рассказывает, чем примечателен этот кейс для градозащитного движения Татарстана.

«За годы многое изменилось, если не сказать всё»

Однажды, 7 лет назад, в Казани родилось братство любителей ремонтировать своими руками историческое наследие. Неравнодушные горожане приходили после работы и красили, обновляли фасады старых домов. Не своих, где жили сами, а совершенно незнакомых людей. Дома расцветали, у них появлялась новая жизнь, а у участников — новое вдохновение, чтобы сохранять наследие. За годы братство окрепло и обрело множество сторонников. 16 отремонтированных домов в центре города грели их сердца — 15 жилых домов и один маленький музей. «Наши дома», говорили они о подопечных домах. Из них два были объектами культурного наследия, настоящими памятниками деревянного модерна. Отремонтировать эти жилые дома, применяя реставрационные технологии, с участием реставраторов высшей категории и под их надзором, стало особенным вызовом.

Братство образовалось в татарстанском Обществе охраны памятников, как и многие инициативы про наследие. Именно ВООПИИК своими акциями защиты остановил тотальный снос памятников архитектуры и породил другие инициативы вокруг себя. Одной из них стало движение «Том Сойер Фест» в Казани, волонтеры и координаторы которого существенно обновили общество. Яркое, героическое, самоотверженное и очень радостное было время: потому, что помогать людям приятно и потому, что вместе с жителями исторических домов можно проникнуть в суть жизни в центре города, когда счищаешь старую краску с орнамента вместе и вместе с ними решаешь, какой цвет фасада лучше. Когда пьешь чай у них в саду под столетними липами. Когда вступаешься за них перед городской администрацией, призывая помочь с инженерными сетями, чтобы люди в центре мегаполиса не на колонку за водой ходили. Когда прорастаешь в город всем существом, отдавая ему свое время и силы.

За годы многое изменилось, если не сказать все. Само движение, зародившись в Самаре, охватило своим позитивным пожаром всю страну, более 70 городов. Но Казань, второй город, где возникло такое братство, отличается от других городов. Оказалось, что мы за 7 лет отремонтировали в центре Казани уже все жилые исторические дома.

«Жилых домов, которые нуждаются в ремонте, в центре города больше нет»

Жилых домов, которые нуждаются в ремонте, в центре города больше нет. Ни одной заявки к нам в чаты или почту не пришло за последние 2 года. А ведь мы два раза в году по старым домам ходим прицельно и письма кладем в почтовые ящики. «Письма счастья» — называем мы их. Там написано «Уважаемые жители, ваш дом является ценным историческим домом и нуждается в заботе. Мы готовы отремонтировать фасады и орнаменты дома по вашей заявке. Все работы для вас будут бесплатными, главный ваш вклад это личное участие и содействие волонтерам». В заявке надо указать возраст дома и рассказать о нем немного истории, его и своей биографии, связанной с домом.

Так вот, никто нам более не пишет. Нет больше таких домов в центре Казани. Главный вопрос седьмого сезона звучит пафосно и страшно: и это — все? Ни одного жилого дома из 565 объектов культурного наследия. Ни одного из 431 ценного градоформирующего объекта. Из примерно 80 одно- и двухэтажных домов в центре Казани ни один дом более не населен жителями, желающими своему дому добра и обновления.

В это трудно поверить. Нам приходилось отвечать на вопросы о том, кто такие волонтеры, зачем они ремонтируют чужие дома, почему выбрали имя Тома Сойера для движения, на самом ли деле это безвозмездно для жителей… Но на вопрос — неужели это все? — нам отвечать еще не приходилось.

Как за один сезон фестиваля победить научно-проектную документацию, историко-культурную экспертизу и провести реставрационные работы сразу на двух домах, да с заменой окон, с установкой в кровле резных элементов? За таким советом обращаются соратники из других городов к партнерам и координаторам казанского фестиваля. Как организовать всех жителей дома помогать и участвовать в работах? Об этом хорошо знают в Самаре, в Саратове, Томске, во многих городах движения, с которыми мы обмениваемся в чате координаторов технологиями покраски и обработки кирпича. А теперь мы в Казани перешли к новым объектам — музейным, средовым, оригинальным, объектным. Целый деревянный дебаркадер взялись ремонтировать, слава нашим строительным партнерам. Это случилось по ряду причин.

Факты надо уметь констатировать, иначе возникают домыслы. Итак, факт 1. Все дома, что мы отремонтировали в центре Казани, находятся в так называемом «верхнем городе»: на улицах Волкова (девять домов) и Калинина (два дома), один на Достоевского, один на Ульянова, и всего три — в Старо-Татарской слободе, что символично, она пострадала от переселения и сноса почти так же, как Суконная. Факт 2: в центре Казани более нечего ремонтировать из жилых исторических домов. После сноса ветхого жилья в 2000-е годы выжили немногие, только те, что рьяно сопротивлялись переселению, объединялись и судились с городом. Из десяти деревянных объектов культурного наследия всего в пяти живут настоящие живые люди. В других уже давно музеи или офисы. Из списка ценной среды — те жители, что сами справляются и поддерживают свои дома в красивом виде, нам не пишут, и их порядка трех десятков. Собственники тех, где располагаются разные учреждения, тоже не пишут заявок, и их осталось в центре пара десятков. Ну и есть еще 20—30 столетних и 150-летних домов, не отнесенных к наследию, до сих пор в списке ценной среды.

«Пустых ЦГФО с неясной судьбой в центре Казани — с десяток»

Ценная среда потому и считается ценной, что окружает наследие, формирует облик исторического города. К сожалению, состояние таких домов аварийное, жители во многих уже и не живут, но собственность свою держат, продать готовы только за очень дорого, а на наши предложения о ремонте только руками машут — «из-за вас нас девелоперы не расселяют, потому что дом из списка среды нельзя будет снести под застройку». На улицах Хади Атласи, Калинина, Волкова и на Третьей горе, например, стоят такие дома.

Здесь нельзя не вспомнить самый старый дом в Кировском районе — на улице 1 Мая, 16. Он давно полностью расселен по аварийности, принадлежит пороховому заводу, стоит пустой и аварийный. Ни заявок на ремонт, ни проекта на музей пороха никто не делает на этот дом — он федеральная собственность. И он тоже в списке ценных градоформирующих объектов. Таких пустых ЦГФО с неясной судьбой в центре Казани также с десяток. Девелоперам они не интересны из-за отсутствия земельного участка. И на этом все.

В Казани огромный опыт разных практик вокруг наследия, к нам едут за опытом из других городов. Мы имеем грабли, которые не надо изобретать, чтобы на них наступать. С нас во многом можно брать пример, а во многом нельзя.

Расселяя из центра по программе аварийности жителей, исторические города, идущие по нашему пути, получат с течением времени, лет через 20, нежилой центр, где после шести вечера нет пешеходов и не играют на улице дети, офисные центры закрылись, все ушли домой в спальные районы. Об этом я рассказываю на российских форумах, ведь это очень важно донести до руководства исторических городов: расселяя, дома надо сразу ставить на ремонт, не ждать вандалов, которые превращают наследие в руины, вынимая всю фурнитуру, печные дверцы, окна и двери. Нижний Новгород, к примеру, именно так и поступил: после выезда жителей недвижимость передали в руки защитников наследия, и они 3 года охраняют дома, проводят в них выставки, фестивали, параллельно создавая проекты реставрации и приспособления для передачи инвесторам.

«Двигаемся дальше. На остров-град Свияжск»

Наше же братство ценителей наследия в этом сезоне двинулось ремонтировать музейную деревянную беседку в усадьбе Боратынского и старый волжский дебаркадер, спасенный нами же от списания в утиль. Единственная сохранившаяся в Казани деревянная усадьба на Горького весь июль переживала наше нашествие — мы покрасили, подремонтировали и обновили веранду посреди цветущего сада. И двигаемся дальше. На остров-град Свияжск.

Открытие фестиваля «Том Сойер Фест — Свияжск» в Свияжске будет 7 августа прямо на перевезенном из Казани дебаркадере 1969 года постройки. Весь август мы будем его ремонтировать, бережно и любовно, с особенной радостью встречая новых сторонников нашего братства. И не переставая ждать ответа на «письма счастья», конечно!

Олеся Балтусова