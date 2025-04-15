В Казани задержан курьер мошенников, обманувших пенсионерку на 200 тысяч рублей

Фото: Реальное время

Сотрудники полиции Казани задержали дроп-курьера, подозреваемого в мошенничестве. По данным следствия, злоумышленники позвонили 73-летней женщине и, представляясь сотрудниками банка, убедили ее передать крупную сумму денег под предлогом избежания уголовной ответственности за якобы оформленные кредиты.

Пенсионерка отдала неизвестному курьеру более 200 тысяч рублей наличными. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность 26-летнего жителя Зеленодольска, который был задержан по месту проживания. Подозреваемый признал свою причастность к преступлению.

Реальное время / realnoevremya.ru

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Суд арестовал подозреваемого до завершения следствия. Полиция продолжает работу по установлению других участников организованной группы.

Пресс-служба Управления МВД России по г.Казани предостерегает граждан от подобных мошеннических схем и рекомендует проявлять бдительность при звонках от неизвестных лиц.

Напомним, что житель Серпухова, выступавший в роли дроппера, был признан судом обязанным вернуть свыше 762 тысяч рублей жительнице Верхнеуслонского района Татарстана.



Матвей Гавриков