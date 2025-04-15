«Яндекс» представил умную колонку и обновил голосового помощника
Компания «Яндекс» анонсировала выпуск первой портативной умной колонки. Устройство отличается автономностью до 12 часов работы без подзарядки. Особенностью гаджета стала возможность голосового управления музыкой даже при отсутствии интернет-соединения.
Параллельно разработчики существенно модернизировали голосового помощника «Алису». Теперь виртуальный ассистент одинаково качественно работает как на русском, так и на английском языках. Среди новых функций появилась возможность распознавать объекты через камеру смартфона и режим рассуждения для более сложных запросов пользователей.
Эти технические нововведения расширяют возможности взаимодействия человека с искусственным интеллектом, делая его более доступным в повседневной жизни.
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