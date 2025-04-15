«Яндекс» представил умную колонку и обновил голосового помощника

Фото: Людмила Губаева

Компания «Яндекс» анонсировала выпуск первой портативной умной колонки. Устройство отличается автономностью до 12 часов работы без подзарядки. Особенностью гаджета стала возможность голосового управления музыкой даже при отсутствии интернет-соединения.

Параллельно разработчики существенно модернизировали голосового помощника «Алису». Теперь виртуальный ассистент одинаково качественно работает как на русском, так и на английском языках. Среди новых функций появилась возможность распознавать объекты через камеру смартфона и режим рассуждения для более сложных запросов пользователей.

Эти технические нововведения расширяют возможности взаимодействия человека с искусственным интеллектом, делая его более доступным в повседневной жизни.

Матвей Гавриков