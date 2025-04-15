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В Казани с 16 апреля откроются 1506 новых платных парковочных мест

14:25, 15.04.2025
В Казани с 16 апреля откроются 1506 новых платных парковочных мест
Фото: Динар Фатыхов

В Казани расширяется система платных муниципальных парковок. С 16 апреля в городе появится 1506 новых парковочных мест, что увеличит их общее количество до 10 227.

Новые парковочные места будут расположены в пяти районах города.

Советский район:

  • пр. Победы (местный проезд от пр. Сахарова до ул. Глушко),
  • ул. Глушко (от пр. Победы до ул. Х. Бигичева),
  • ул. Пионерская (от ул. Сибирский тракт до ул. Академика Кирпичникова и до ул. Заря),
  • ул. Н. Ершова (четная сторона от ул. Искра до ул. Космонавтов),
  • ул. Сибирский тракт (от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова).

[и другие адреса]


Вахитовский район:

  • ул. Островского (участки четной и нечетной сторон),
  • ул. Спартаковская (от ул. Суконная до ул. Н. Назарбаева),
  • ул. Суконная (четная сторона от ул. Островского до ул. Петербургская).

[и другие адреса]


Приволжский район:

  • ул. Рихарда Зорге (участки четной и нечетной сторон),
  • пр. Победы (местные проезды и заездные карманы),
  • ул. Гарифьянова (от ул. Х. Мавлютова до ул. Сыртлановой).

[и другие адреса]

Ново-Савиновский район:

  • пр. Ямашева (участки четной стороны),
  • ул. Козина (от пр. Амирхана до конца дома №2),
  • ул. Чистопольская (несколько участков нечетной стороны).

[и другие адреса]

Московский район:

  • ул. Волгоградская (четная сторона от ул. Тунакова до ул. Декабристов),
  • ул. Декабристов (четная сторона, заездной карман),
  • ул. Ш. Усманова (нечетная сторона от ул. Декабристов до ул. Энергетиков).

Введение новых платных парковочных мест направлено на снижение хаотичной парковки, повышение доступности мест в центре и деловых районах, а также на создание более комфортных условий для всех участников движения.

С апреля в Казани время бесплатной стоянки на парковках, расположенных у социальных объектов здравоохранения и образования, планируют увеличить с 15 минут до 30.

Матвей Гавриков

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