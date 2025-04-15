В Казани с 16 апреля откроются 1506 новых платных парковочных мест

Фото: Динар Фатыхов

В Казани расширяется система платных муниципальных парковок. С 16 апреля в городе появится 1506 новых парковочных мест, что увеличит их общее количество до 10 227.

Новые парковочные места будут расположены в пяти районах города.

Советский район:

пр. Победы (местный проезд от пр. Сахарова до ул. Глушко),

ул. Глушко (от пр. Победы до ул. Х. Бигичева),

ул. Пионерская (от ул. Сибирский тракт до ул. Академика Кирпичникова и до ул. Заря),

ул. Н. Ершова (четная сторона от ул. Искра до ул. Космонавтов),

ул. Сибирский тракт (от ул. Космонавтов до ул. Академика Арбузова).

[и другие адреса]





Вахитовский район:

ул. Островского (участки четной и нечетной сторон),

ул. Спартаковская (от ул. Суконная до ул. Н. Назарбаева),

ул. Суконная (четная сторона от ул. Островского до ул. Петербургская).

[и другие адреса]





Приволжский район:

ул. Рихарда Зорге (участки четной и нечетной сторон),

пр. Победы (местные проезды и заездные карманы),

ул. Гарифьянова (от ул. Х. Мавлютова до ул. Сыртлановой).

[и другие адреса]

Ново-Савиновский район:

пр. Ямашева (участки четной стороны),

ул. Козина (от пр. Амирхана до конца дома №2),

ул. Чистопольская (несколько участков нечетной стороны).

[и другие адреса]

Московский район:

ул. Волгоградская (четная сторона от ул. Тунакова до ул. Декабристов),

ул. Декабристов (четная сторона, заездной карман),

ул. Ш. Усманова (нечетная сторона от ул. Декабристов до ул. Энергетиков).

Введение новых платных парковочных мест направлено на снижение хаотичной парковки, повышение доступности мест в центре и деловых районах, а также на создание более комфортных условий для всех участников движения.

С апреля в Казани время бесплатной стоянки на парковках, расположенных у социальных объектов здравоохранения и образования, планируют увеличить с 15 минут до 30.



Матвей Гавриков