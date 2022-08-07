«Ахата-абыя задержали уже при въезде в деревню...»

Дневник мальчика из татарской деревни в первые годы после революции: истории о раскулачивании, жертвах «вилочников» и голоде в Поволжье

Фото: Ахат Иштиряков (1901—1920). Фото из архива Наиля Иштирякова

Разгром богатых домов, присвоение чужого имущества (или экспроприация), эпидемия тифа и других заболеваний, карусель из разных управленцев, а потом физическое уничтожение адептов новой власти, в том числе учителей советской школы (это о «Вилочном восстании»), а еще голод в Поволжье и другие испытания. Хрестоматийные факты 17—21-х годов ХХ столетия, пережитые одиннадцатилетним мальчиком татарской деревни и записанные им много лет спустя, публикует доктор исторических наук, главный научный сотрудник Института истории им. Ш. Марджани Академии наук РТ Лилия Габдрафикова. «Реальное время» предлагает ознакомиться с интересным фрагментом из дневника советского учителя Габсаляма Иштирякова (1906—1992).

Разгром помещичьих усадеб

«Осенью 1917 года, в год Октябрьской революции, мне уже исполнилось одиннадцать лет. В это время бедные крестьяне, изнемогавшие от лишений, прогнали местных богатеев-помещиков и захватывали принадлежащее им имущество: зерно, шкуры, скотину, сельскохозяйственный инвентарь, часто поджигали барские усадьбы. Люди из нашей деревни (д. Анаково, Сармановский район РТ, — прим. ред.) разграбили каменный амбар у мельницы, принадлежавшей Гильфану Мусину. Но дом их не тронули.

...Практически все усадьбы и амбары в 15—20 километрах от нас были разграблены, а большая часть из них сожжена. В том числе нападениям подверглись Петровский спиртовой завод, принадлежавший российским купцам Стахеевым, и расположенные неподалеку от селений Кутемели и Каширово имения барыни. Имения подожгли, и пламя от пожара темной ночью было хорошо видно из нашей деревни. Были разграблены амбары Гильфана Мусина в деревне Яхшибаево. Хлеб и заготовленные кожи крестьяне растащили по своим хозяйствам, а амбары поджечь побоялись, опасаясь большого пожара по той причине, что они находились посреди селения...

Окрестности деревни Анаково. Фото: Л. Габдрафикова

Спустя некоторое время я с другом Мухамметом в сопровождении нашей собаки по кличке Карабай отправились за деревню погонять тетеревов. Неподалеку от Анаково была гора с названием Караульная, вот мы и направились в ее сторону. Карабай бежал впереди нас, вдруг он что-то нашел и стал яростно копать лапами снег. Когда мы подошли поближе, то увидели под снегом несколько хороших бычьих и овечьих шкур. По всей видимости, эти шкуры были из имений помещиков, разграбленных ранее крестьянами. Позже среди людей разнеслись слухи о том, что скоро баи вернуться и строго накажут грабителей. Тогда некоторые люди, побоявшись наказания, постарались избавиться от криминального имущества. Этим и объясняется появление таких брошенных шкур. Мы найденные шкуры принесли домой, но как только об этом стало известно маме, то она заставила меня избавиться от них...

Начиная с 1918 года, по мере возможности, в деревнях стали открываться советские школы. В деревне Яхшибаево от богатеев Мусиных осталось большое новое двухэтажное здание, в котором тогда смогли открыть школу. В этой школе больше года работал учителем наш старший брат Ахат-абый. Я тоже третий класс оканчивал в этой школе...»

«Вилочное восстание»

«В конце 1919 года (кажется, в декабре) на нашу волость напали «вилочники» (так называли восстание против советской власти, организованное сельскими баями). Они были вооружены топорами, вилами, косами и ножами. Восставшие появлялись в селениях, выявляли людей из сторонников советской власти и уводили с собой. Кто сопротивлялся, тех били и даже убивали. Если попадались считавшиеся коммунистами, работавшие в волости (волостном правлении, — прим. ред.) или учителя советской школы и подобные им, отправляли в штаб (располагался в Заинске, — прим. ред.).

В это время Ахат-абый работал учителем в школе деревни Яхшибаево, а Фаяз-абый работал в волости...

«В этой школе больше года работал учителем наш старший брат Ахат-абый». Фото из архива Наиля Иштирякова

Из окон нашего дома можно было видеть, что восставшие направились в сторону волостного правления в селение Старое Каширово. Охрана правления, состоящая из вооруженных милиционеров, смогла оказать сопротивление нападавшим, и они были оттеснены в сторону деревни Кутемели, расположенной всего в четырех километрах от нас. Однако, учитывая силу и размах восстания, волостное правление приняло решение эвакуироваться в селение Карамалы, тоже волостной центр. При эвакуации они проходили через нашу деревню, и отец смог разглядеть среди уходивших своего сына Фаяза, вышел к нему навстречу, обругал его и забрал домой.

А уже после полуночи запряг лошадь и отправил Фаяза и Ахата-абыя в волость, в деревню Карамалы. Дело в том, что сосед Асгат ночью зашел к нам и сообщил, что «вилочники» направляются в Анаково. Отец очень сильно испугался, думал, они уведут с собой Фаяза и Ахата-абыя.

Братья мои в эту буранную ночь сбились с дороги и до Карамалов они добрались только на второй день. А там никого уже не было, работники волостного правления, испугавшись приближения восставших со стороны Бугульмы, уехали в Мензелинск. Из Карамалов братья направились в Мензелинск.

Из-за стечения обстоятельств (нужно было накормить лошадь) братья Фаяз и Ахат заезжают в деревню Табын (там проживал их родственник), а потом расходятся: член волостного правления Фаяз отправляется пешком в Мензелинск, а учитель Ахат вместе с голодной лошадью — в Верхние Чершилы, и снова к родственнику. Именно там его арестовали участники «Вилочного восстания».

Ахата-абыя задержали уже при въезде в деревню и поместили под вооруженный караул в усадьбе Фатыха-абыя (их родственника, — прим. ред.). Несмотря на это, возможности скрыться у Ахата-абыя не было. Поутру его отправили в штаб восставших — город Заинск, и заперли в холодном помещении в студеный январский день, где он замерз почти насмерть. Вскоре Ахата-абыя закололи вилами, а тело сбросили в старую большую яму для отжига кирпичей. В этой яме оказалось много погибших сторонников советской власти.

Окрестности Заинска. Фото: diary-culture.ru

Уже в феврале силами прибывших со стороны Уфы армейских частей «Вилочное восстание» было подавлено. Когда из Чершилов пришло известие о гибели Ахата-абыя, отец отправился на его поиски, помню, как он горевал тогда. Только после смерти отца мне рассказали о том, как он опознал тело моего брата по волосам, достал из той ямы и похоронил. Лицо Ахата-абыя было обезображено палачами-«вилочниками».

Старший сын младшей сестры моего отца, это была Дорлебанат-апа, работал тогда милиционером в Нуркеевской волости. В качестве мести за гибель Ахата-абыя этих чершилинских кулаков потом посадили в тюрьму...»

Тиф

«В 1920 году, мне тогда уже пошел четырнадцатый год, вскоре после окончания весеннего сева, умерла от тифа моя мама Хуснепакиза. В том же году, в конце лета, когда наступила пора жатвы, скончался и мой отец Габдельхак. Последний месяц своей жизни он провел в Карамалинской волостной больнице, но поправиться так и не смог. Мне вспоминается наш последний визит к нему в больницу. Мы пришли туда с бабушкой Ханифой, которую еще называли Мулла-эбекэй, и моим старшим братом Фаязом-абыем. Отец немного поговорил с нами и умер, держа в своей руке мою руку. Этот момент до сих пор стоит перед моими глазами. В это время отцу было 54 года, а маме всего 49 лет. Для нас это была тяжелейшая утрата...

...Еще во время нахождения в детском доме (1922 год, — прим. ред.), видимо, это было в июле, я сильно заболел. Деревня Карамалы тогда было волостным центром, и там была больница с врачом. Поэтому мне смогли оказать помощь, вылечили, сказали, что это был какой-то тиф».

Голод

«...После смерти Ахата-абыя и последующих смертей отца и матери, в 1921 году, разразился страшный голод. На полях и в огородах практически все культуры высохли, только в некоторых местах смогла сохраниться трава лебеды. Наша семья осталась на содержании Фаяза-абыя и сильно бедствовала. Запаса зерна не было, а семья большая, состояла из шести человек. Молодая советская власть каким-то образом устраивала детские дома (тогда их называли приюты) даже в деревнях. Фаяз-абый устроил в такой приют в Яхшибаево, открывшийся в бывшем доме Мусиных, наших младших — Хадию и Самата. В это же время Сайда-апа уехала в Мензелинск, где устроилась на работу. Мензелинск в то время был уездным городом, там были различные советские учреждения, в том числе и управление образования.

В июле 1921 года Фаяз-абый запряг в тарантас нашу лошадку и повез меня в Мензелинск. Расстояние — чуть больше 60 километров, но мы ехали целый день из-за того, что нечем было кормить лошадь. Помню, по пути мы несколько раз останавливались и давали лошади покормиться травой.

Сайда-апа работала в Мензелинске в распреде (месте, куда собирали сирот и распределяли по детдомам). Там меня Фаяз-абый и оставил. В распреде детей кормили два раза в день, давали жидкую болтушку и маленький кусочек ржаного хлеба. Мы спали без подушек и матрасов, прямо на полу, постоянно донимали вши и мухи. В распреде я пробыл целую неделю. Пару раз нас выводили за город, на берег реки Ик, в устье реки Мензели, где мы ночевали среди кустарников. Особенно запомнилось, как мы около огня чистили свою одежду от вшей. А через неделю меня распределили в приют, расположенный в деревне Буралы Карамалинской волости.

Мензелинск в советское время. Фото: Краеведческий музей г. Мензелинска

В Мензелинске встретился Имаметдин-абый, который на лошади привез меня в родную деревню. Дома я провел целых два дня, а потом меня отправили пешком в приют, объяснив, как добраться до Буралов. Я прошел около 25 километров через селения Лешев Тамак, Дусюмово, Мензелябаш, а к вечеру я уже был в приюте. Запомнилось, как после дороги вымыли, переодели, накормили и уложили спать.

К жизни в приюте я привык быстро. Очень помогло, что я был приучен к труду, и выполнение разных поручений было мне не в тягость. Воспитатели приюта отзывались обо мне хорошо. Мне было уже 15 лет. (...) Мне кажется, что в Буралах, в приюте, я прожил всего 3—4 месяца.

Из-за пожара осенью 1921 года приют в д. Буралы сгорел почти полностью. Уцелел только каменный амбар. Дети провели два дня там, потом они целый месяц ночевали в разных домах деревни, в основном их распределяли в зажиточные хозяйства, а потом сирот отправили в приют в селе Карамалы.

Селение Карамалы состояло из двух частей, русской и татарской. На правом берегу речушки разместилось село Русская Карамала, по другому ее называли еще Александровкой. В ней была церковь и русская земская школа. Рядом со школой было двухэтажное деревянное здание, состоящее из трех комнат. В ней разместились дети и канцелярия. Пищу для детей готовили в одном из помещений каменной школы.

В тот год, а это 1921/1922 учебный год, в школах занятий не проводилось. В детских домах много детей погибло от голода и болезней. К нехватке продуктов присоединялась ненастная погода, в буранный день выехать за продуктами за 60—70 километров в Мензелинск или Челны на ослабленных лошадях не было никакой возможности. Бывало и так, туда проедут, а на обратном пути настигает буран — и возвратиться уже нельзя. В приюте мы сильно оголодали, ковырялись в помойках в поисках картофельных очистков, которые потом поджаривали на железных печурках. Было за радость, если удавалось отыскать птичью тушку, вороны или галки. Их варили и с радостью ели, считая такой день удачным.

Фрагмент тетради с воспоминаниями Габсаляма Иштирякова. Фото: Л. Габдрафиковой

Если в детском доме весной 1922 года было около 20 детей, то к новому году их осталось всего около 10. Мне помогли остаться в живых, по моему разумению, три обстоятельства:

1. В 1922 год я вошел уже довольно взрослым и сильным парнем, мне было уже 16 лет.

2. Помогло хорошее знание арабской графики. По этой причине завхоз Ярулла-абый доверял мне переписывать «набело» отчеты по материалам и продуктам. К тому же доверял контролировать нарезку хлеба для воспитанников, в награду за это я получал чуть побольше хлеба.

3. С приближением весны, в ясную погоду, меня пару раз отпускали в родную деревню. Там жила Музаяна-апа, она жила одна, питалась говядиной — корову зарезали еще в начале осени. А Фаяз-абый продал лошадь, деньги забрал себе. В последний приезд к Музаяне-апе, это было уже весной 1922 года, она накормила меня супом-болтушкой из муки, сделанной из семян лебеды, на второе блюдо были кусочки поджаренной шкурки с опаленной шерстью.

Весной детдомовских детей стали подкармливать американскими молочными консервами, а еще кукурузой и бобами. Деревенские люди тоже очень мучались из-за голода. В поисках еды люди покидали свои дома, случалось, что умирали целыми семьями прямо в доме. Весной, когда сходил снег, встречались останки людей, замерзших в пути между деревнями.

Какы үләне, или свербига восточная (дикая редька). Эта трава, как и лебеда, спасла многих в 1921 году. Фото: Л. Габдрафикова

...Начиная с мая, когда просохли дороги, начала приходить помощь от государства не только для детей в детских домах, но и для других оставшихся в живых людей. Такая помощь хоть немного уменьшила количество смертей. Как я понял, за эту помощь Америка обогатилась золотом полуострова Аляска и вконец превратила его в свою колонию.

Летом 1922 года уже прошли дожди, и по крайней мере удалось получить урожай не менее количества посеянных семян. И хотя людям хлеба все равно не хватало, но удавалось найти пригоршню муки, чтобы дважды в день съесть жиденькую болтушку. Хорошим подспорьем были тогда травы. Варили суп из крапивы, дикой редьки и других трав.

К концу лета я покинул детский дом и вернулся в родную деревню. Тогда около одного года я прожил в Анаково рядом с Музаяной-апой в отцовском доме. Иногда нас навещал Фаяз-абый. Он приезжал не с пустыми руками, привозил с собой небольшой мешочек, килограмма на 4—5, это была то гречка, то зерно ржи. Можно сказать, что это время было для нас уже не таким голодным, чему мы были очень рады».