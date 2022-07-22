Алексей Калачев: «Положение производителей удобрений выглядит надежным»

Аналитик ФГ «Финам» о происходящем на рынке подкормки в России и мире

Мировой рынок удобрений имеет долгосрочную тенденцию к росту. Спрос на них продолжает расти уже в силу увеличения численности народонаселения планеты при ограниченном пространстве посевных площадей. А интенсификация сельскохозяйственного производства и повышение урожайности требуют все большего количества удобрений, говорит аналитик ФГ «Финам» Алексей Калачев. В авторской колонке для «Реального времени» эксперт рассуждает о месте России на рынке удобрений и о возможном повышении цен на них.

На мировом рынке удобрений отмечается ценовая коррекция

Рост цен никогда не происходит равномерно, испытывая взлеты и падения. Но в последние 2 года наблюдался феноменальный подъем цен на удобрения. С 2020 года они взлетели в 2,5—3 раза, что стало следствием глобального дефицита, вызванного целым рядом причин.

Резкий рост цен на природный газ, особенно в Европе, привел к сокращению производства аммиака, который является основным исходным компонентом для производства азотных удобрений. Кроме того, Китай, крупнейший поставщик фосфатов, ограничил их экспорт для обеспечения внутреннего рынка и продовольственной безопасности. Рынок хлористого калия испытал большой удар из-за введения санкций против Белоруссии после жесткого подавления народных волнений в республике в 2020 году. До этого на Белоруссию приходилось около 16% мирового производства и более 18% мирового экспорта калийных удобрений.

На фоне роста цен и в целях обеспечения потребностей отечественного АПК в России также ввели квоты на экспорт азотных и азотсодержащих удобрений, ограничивающие объем поставок за рубеж на уровне предыдущих лет. Кроме того, со второй половины года производители удобрений заморозили цены для российских потребителей.

Начало украинских событий и волна санкций, введенных против России, также отразились на экспорте удобрений. Хотя санкции не были направлены напрямую против отрасли, проблемы с логистикой поставок и расчетами в иностранной валюте повлияли на объемы экспорта. Так, по данным Института проблем естественных монополий (ИПЕМ), за 5 месяцев 2022 года отгрузка производителями химических и минеральных удобрений на внутренний рынок увеличилась г/г на 20,1%, а на внешний — снизилась на 21,8%.

В последние 2 года наблюдался феноменальный подъем цен на удобрения. Фото: Любовь Шебалова

Несмотря на сохраняющийся дефицит, в последние месяцы на мировом рынке удобрений, как и на других сырьевых рынках, отмечается ценовая коррекция. Цены на карбамид с апрельских пиков за 3 месяца спустились на 30%, а цены на DAP (диаммонийфосфат) откатились на 20%.

Устойчивость сохраняют цены на хлористый калий, но это специфический рынок. На нем заключаются долгосрочные сделки с большими объемами и фиксированными условиями, поэтому цены меняются дискретно. Они приступили к подъему позже остальных и не спешат опускаться.

В целом удобрения на рынке commodities ведут себя так же, как и другие сырьевые товары, то есть теряют цену на фоне укрепления доллара вслед за повышением ставок ФРС США. Вероятно, такая коррекция также может быть поддержана сезонным фактором — в Северном полушарии во всю идет уборочная, а до новой посевной кампании еще далеко. Не исключено, что к следующей посевной котировки возобновят рост на фоне нового роста спроса и сохраняющегося дефицита удобрений.

Положение российских производителей удобрений выглядит надежным

Российские производители удобрений в целом оказались в более устойчивом положении и по отношению к зарубежным конкурентам, и по сравнению с другими отраслями. Их преимущество перед конкурентами в том, что на них не сказывается мировой энергетический кризис. Сырья и энергии в стране в достатке и им не приходится платить за них по рыночным ценам. Это позволяет поддерживать высокую рентабельность производства и при этом выигрывать в ценовой конкуренции на внешнем рынке.

Российские производители удобрений в целом оказались в более устойчивом положении по отношению к зарубежным конкурентам. Фото: Максим Платонов

К тому же часть продаж обеспечена внутренним рынком, хотя это и накладывает некоторые ограничения. В частности, цены на удобрения для поставок сельскохозяйственным предприятиям были заморожены производителями еще год назад, и эта заморозка продлилась до конца мая 2022 года. До конца года предполагается провести три раунда повышения внутренних цен, которые уже согласованы с Минэкономразвития, с ФАС и с Минсельхозом. Первая индексация должна была произойти с 1 июня — на 5% для всех видов удобрений, кроме селитры, вторая — с 1 сентября — на 5%, а селитры — на 10%. И третья индексация будет 1 декабря — на 8,4%, по селитре — на 8,6%.

На фоне других отраслей, испытавших серьезное воздействие санкций, как, например, черная металлургия, положение производителей удобрений также выглядит более надежным. Прямых санкций против удобрений в условиях дефицита не вводилось и вводиться не будет. В США и вовсе внесли удобрения и другую агропромышленную продукцию в список товаров первой необходимости, импорт которых не подлежит запрету.

Более того, закрыв для России расчеты в долларах еще в марте, в июле Минфин США выдал генеральную лицензию, разрешающую расчеты по поставкам удобрений и по сельскохозяйственной продукции. К тому же, буквально на днях Европейский Союз намерен разблокировать активы некоторых российских банков для расчетов по продовольствию и по удобрениям.

На фоне других отраслей, испытавших серьезное воздействие санкций, как, например, черная металлургия, положение производителей удобрений также выглядит более надежным. Фото: Максим Платонов

Такое исключительное отношение обусловлено тем местом на мировом рынке удобрений, которое занимает Россия. На нашу страну приходится около 10% мирового производства химических и минеральных удобрений, в том числе около 8% азотных, около 7% фосфорсодержащих и около 16% калийных. В то же время страна не относится к числу крупнейших потребителей удобрений, в отличие от Китая, Индии, Канады и США, которые являются не только крупнейшими производителями удобрений, но и их крупнейшими потребителями. Поэтому вес России в мировом экспорте удобрений еще больше, чем в мировом производстве. Доля России в мировом экспорте химических и минеральных удобрений составляет около 16%, в том числе около 13% по азотным, около 16% — по фосфорсодержащим и почти 18% — по хлористому калию.

Можно сказать, что отрасль производства химических и минеральных удобрений оказалась в наиболее выигрышном среди других отраслей положений, что должно отразиться на финансовых результатах года. Разница отчетливо заметна на фондовом рынке.

На Московской бирже присутствует некоторое небольшое количество акций производителей. Наиболее ликвидные из них — акции основного производителя фосфорсодержащих удобрений «ФосАгро» и поставщика азотных и азотсодержащих сложных удобрений «Акрона». Достаточно сказать, что с начала года, на фоне санкций, стоимость акций «ФосАгро» выросла на 23,5%, а цена акций «Акрона» поднялась на 35,9%, в то время как Индекс МосБиржи упал на 45%.

Алексей Калачев