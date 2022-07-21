Ксенинская гимназия: где учился Муса Джалиль и учил Александр Арбузов

История купеческого дома, образовательного учреждения, дома науки

Фото: Ксенинская гимназия, рубеж веков / pastvu.com

Угол Астрономической/Лобачевского и Кремлевской — место, где расположено немало примечательных зданий. Сейчас внимание СМИ и общественности более всего привлекает, конечно, дом Ушковых. При этом история соседнего объекта, где сейчас находится Казанский научный центр РАН, не менее примечательна: есть в ней и татарское купечество, и дореволюционное образование, и поэзия.

Татарский уголок в центре Казани



Сама улица Лобачевского в той версии, что существовала в XVIII веке, называлась Баратаевской. В доме, построенном в конце XVIII века, жил брат казанского генерал-губернатора Семена Баратаева, Иван Михайлович. В 1839-м Фома Петонди надстраивает зданию третий этаж.

Позже его купил Измаил (Исмагил) Апаков. Его брат Ибрагим Исхакович владел доходным домом, где размещались номера «Булгар», а также еще как минимум тремя — на Московской, 72/10, Баумана, 54 и Астрономической, 12-13. Исмагил занимался торговлей — мануфактура, зерно, кирпич. Лавки у семьи находились в Гостином дворе, на Хлебном базаре (где сейчас на Профсоюзной и Баумана выстроился ресторанный кластер). Под свои нужды по проекту архитектора Петра Романова Апаков превращает дом в 1878-м в четырехэтажный.

Для гимназии его покупает Ольга Александрова-Гейнс, которая по наследству получила от брата Александровский пассаж. Его она хочет отдать под городской музей, ну а деньги от семейного бизнеса тратит на благотворительность. У Апакова дом куплен за 50000 рублей — и переделан под трехэтажный под руководством Михаила Литвинова. Архитектор Казанского университета, казанский городской архитектор (это лишь часть его должностей) известен прежде всего реконструкциями — к примеру, Петропавловского собора.

Гимназия, названная в честь великой княжны Ксении, дочери Александра III, открылась в 1876 году. Сначала здесь было семь классов, в 1886-м появился дополнительный восьмой педагогический, а в 1890-м — приготовительный классы. Преподавали в нем профессора из Казанского университета (работали напротив) и Казанской духовной академии (на нынешней улице Ершова, 2). Выпускницы, до 80 в год, работали в городских и земских начальных школах, а также поступали на Казанские высшие женские курсы.

Гимназия въезжает сюда в 1892 году. К этому моменту в Казани уже есть одно учебное заведение для девушек — это Мариинская гимназия. Но желающих учиться слишком много. На открытие приезжает сама княжна Ксения, а после поддерживает ее денежно и морально. Хотя, конечно, продолжает финансировать гимназию и Александрова-Гейнс.

Памятник Лобачевскому, 1929 год. Фото pastvu.com

Джалиль и обувь

После революции статус здания серьезно меняется. Здесь размещается рабочий факультет для татарской молодежи. Самый его известный слушатель — поэт Муса Джалиль.

Рабфаки появились в стране в сентябре 1919 года — так решался вопрос получения образования рабочими и крестьянами. При этом на татарском рабфаке все учебные пособия и лекции были только на русском языке. Нур Сейфи, будущий редактор татарской газеты «Эшче», вспоминал: «Мне лично и многим другим товарищам учеба на рабфаке давалась трудно. Вот этот момент заставил нас организовать кружок самообразования. В этот кружок привлекли и студентов старших групп, главным образом сносно знающих русский язык и могущих помочь нам грызть гранит науки». Были организованы специальные подготовительные курсы для татар, но процесс все равно шел трудно. При этом на рабочем факультете вскоре училиcь марийцы, удмурты и другие представители малых народов. Сюда ехали со всех уголков СССР. Изначально Татрабфак работал в учительской семинарии в Старо-Татарской слободе, где во многих комнатах не было окон и дверей. С переездом в здание в районе Черного озера ситуация не улучшилась, при этом студенты здесь не только учились, но и жили: не хватало инвентаря, плохо была отлажена бухгалтерия. В архивах сохранилось заявление Мусы Джалиля с просьбой помочь ему с обувью: ее у него украли. При этом многих студентов здесь кормили, выдавали простыни и матрасы. В том числе и будущему автору «Моабитских тетрадей».

Сам Джалиль позже писал: «В годы рабфака в моем творчестве наметился переворот. В 1924 году я стал писать совсем иначе. Революционная борьба, рабочие будни фабрик и заводов, темы новой деревни входят в стихи в своем реально-жизненном виде».

На Лобачевского Татрабфак переехал в 1925-м, здесь появилась мебель, учебные пособия, преподавали для 400 человек в том числе и татары.

Здание Академии наук, фото Олега Лебедева, 1950-е годы. Фото pastvu.com

Гимназистки ушли, пришли академики

После в бывшей гимназии разместилась средняя школа, а во время Великой Отечественной войны — госпиталь. По окончанию, в 1945-м, сюда въехал Казанский филиал Академии наук СССР, президиум которого возглавлял химик Александр Арбузов. Также здесь работал создатель электронного парамагнитного резонанса, физик Евгений Завойский. Здание в 1950-м приобретает черты сталинского ампира (и лишается балкона) по проекту Петра Сперанского, а в 1957 году к нему пристраивают со стороны Лобачевского под руководством архитектора Махмута Игламова трехэтажный (с цокольным этажом) лабораторный корпус.

Таким образом, в одном месте в Казани сосредоточены несколько архитектурных стилей и решений: модерн, эклектика, сталинский ампир, советский функционализм, настройка зданий и их снос (потому что история химфака КГУ ждет нас впереди).

