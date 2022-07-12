Танцевать в лесу: аэробика с Гульназ Сафаровой
Сегодня в Горкинско-Ометьевском лесу Казани прошлот очередное занятие на татарском языке в рамках проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт». Жители города могли посетить бесплатный мастер-класс по танцевальной аэробике. Танцевальное занятие провели заслуженная артистка РТ, теле- и радиоведущая Гульназ Сафарова и тренер, руководитель спортивных направлений культурного центра «Сайдаш» Лейсан Мухаметзянова.
Видео: Камиль ИсмаиловСпорт Татарстан
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