Гид по Карла Маркса: самая длинная улица в центре Казани

Прогулка по Воздвиженской

Фото: Воздвиженская улица, начало XX века / pastvu.com

Закончив путешествие по Большой Красной, начинаем подниматься по параллельной улице — Карла Маркса. В этом пути мы пройдем четыре улицы. Начинаем с первой, Воздвиженской. В XVI веке в этом месте находилась Глядкова слобода, населенная стрелецкими войсками. Значительная ее часть повторяла тогдашнюю улицу Арскую. Главный архитектор Казани Василий Кафтырев собрал из них (и выпрямил) в 1768 году Большую Воздвиженскую и Большую Арскую. Через 30 лет это уже четыре улицы — Воздвиженская, Покровская, Грузинская и Арская. С 9 мая 1918 года это улица Карла Маркса.

Отель (Карла Маркса, 6)

Здание, которое казанцы продолжают называть отелем Marriott, стоит на месте старинного дома 1890 года, снесенного в 2008 году (стройка началась к Универсиаде-2013).

Фото: pastvu.com

Дом Ремезовой (Карла Маркса, 8)

Предположительно начала XIX века, перестроенный в 1855 году Фомой Петонди, элегантно вписавшего здание в окружающий ландшафт. После его купили Манассеины, которых в Казани жило немало — к примеру, у Авксентия Манассеина было 12 сыновей. Собственно, при них дом был пристроен со стороны нынешней Миславского (тогда — Казанского переулка) и Воздвиженской. Сейчас часть дома заняло консульство Республики Казахстан.

Фото: 2gis.ru

Управление Казанской Епархией (Карла Маркса, 9)

Постройка XVIII века украшена памятной доской о том, что здесь в 1940—1941 годах размещался штаб 18-й стрелковой дивизии. Стоящее далее по Миславского здание построено в то же время. То есть раньше перед Богородицким монастырем находилась небольшая площадь. А при управлении есть своя домовая церковь — Воскресения Христова. Эту усадьбу епархия купила в 1831 году у жены статского советника Екатерины Геркен — два двухэтажных кирпичных здания для духовного училища. В 1842—1868-м здесь размещалась и семинария.

В 1875-м дом расширили по проекту архитектора Петра Романова, в основном на деньги купца Павла Щетинкина. Церковь появилась тогда же, ее освятили во имя Антония и Феодосия Угодников Печерских. Потом здание еще раз перестроил Максим Михайлов, а церковь освятили во имя Павла Исповедника. Наконец, в 1904-м свою лепту внес Федор Малиновский.

Вид со стороны Миславского. Фото: sobory.ru

Дом Гурбяновой-Урванцова (Карла Маркса, 11)

Дом на углу Миславского 1770 года, который сначала принадлежал коллежской ассесорше Гурбяновой, потом, через несколько других владельцев, купцу второй гильдии Никифору Урванцову, чей сын Лев пристроил к фасаду два этажа по проекту Льва Хрщоновича. Флигель дома начала XVIII века находится на Большой Красной, в нем жил ректор Императорского Казанского университета Евграф Осокин.

Фото: pastvu.com

Дом Ужениновых (Карла Маркса, 13)

Дом о шести колоннах 1835 года по проекту Фомы Петонди — главный в усадьбе. Если приглядеться, то видно, что одно окно выделяется полуциркульной нишей с замковым камнем. Над ним находился балкон, под которым располагалась главная входная дверь.

Фото: wikimapia.org

Дом Великопольской-Моисеевой (Карла Маркса, 15/5)

В районе Япеева (Поперечно-Казанской) Воздвиженская заканчивалась. Стоящий здесь дом Василий Кафтырев продолжил до нынешней Япеева, увеличив фасад от трех до семи окон. До 1806 года дом принадлежал дочери князя С.Б. Болховского, генеральше Надежде Великопольской. Выйдя повторно замуж за помещика Моисеева, она продала дом гимназии.

Ранее писалось, что дом строили для купца Чекмарева, позже его купил Каменев, а потом сюда въехало общежитие первой гимназии. Архитекторы-реставраторы Мария Сизикова и Альбина Хайруллина пришли к выводу, что ни на одном из этапов жизни дома Чекмарев и Каменев его собственниками не были. Видимо, произошла ошибка при некорректном прочтении текстов прошлых лет.

На фоне ПО-2. 1936 год. Фото: pastvu.com

Здание первой мужской гимназии

Как нетрудно заметить, почти все улицы, составлявшие нынешнюю Маркса, названы в честь церквей, первая — не в честь Крестовоздвиженской церкви Богородицкого женского монастыря, как можно было бы подумать, а по Крестовоздвиженской церкви при Первой мужской гимназии.

Гимназия открылась в 1758 году, будучи в ведении и на содержании Московского университета. В 1803 году из нее вырос университет. В частности, здесь печатались первые книги на арабском и татарском языках в Казани, учились поэт Гаврила Державин, писатель Сергей Аксаков, математик Николай Лобачевский, химики Александр Бутлеров и Александр Арбузов, художник Иван Шишкин. В 1807 году гимназия разместилась в бывшем доме помещика Порфирия Молоствова 1798 года постройки (архитектор — Филипп Емельянов). В 1811-м его расширяют. В 1830-е годы гимназия занимала уже половину квартала.

Конец XIX века. Фото: pastvu.com

А в 1918-м преподаватель Первой казанской гимназии Максимов пишет председателю Казанского совета отделов по народному образованию:



«11 сентября сего года несколько вооруженных лиц ворвались в канцелярию гимназии. <…> в тот же день взломали дверь во всех квартирах при гимназии, в которых не было дома хозяев, взяли там наиболее ценные вещи, а самые квартиры запирать не велели, предлагая всем присутствующим брать из квартир все, что угодно. <…> гимназический двор наполнился разного рода лицами и через некоторое время почти все имущество из квартир было разграблено».

В том же году гимназия превращается в единую трудовую советскую школу II ступени. В 1932-м здание отдают Казанскому авиационному институту, на месте Крестовоздвиженской церкви строится еще одно крыло (авторы — Ахмед Бикчантаев и Всеволод Дубровин).