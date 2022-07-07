«Многие раскрученные бренды уступили место нашим производителям»

Эксперты рассказали о состоянии дел, трендах и развитии продуктового ретейла в Татарстане

Фото: Карина Аброськина

Сокращение импорта, сложности с завозом продуктов, сворачивание программ лояльности и увеличение объемов местной продукции отметили сразу несколько крупных ретейлеров Татарстана, комментируя ситуацию на рынке продуктовой розницы. При этом о приостановке развития речи не идет — компании продолжают открывать десятки новых магазинов в регионе. Так, только у сети «Верный» в Казани за последние месяцы появилось шесть гипермаркетов, еще три на подходе. Подробнее о том, как индустрия адаптируется к санкционной войне, находит замену пропавшим импортным товарам и подстраивается под покупательную способность татарстанцев в новых условиях, — в обзоре «Реального времени».

Меньше упаковки, новый ассортимент и тренд на готовую продукцию

Продуктовый ретейл в России, как и весь бизнес, переживает перезагрузку. Представители индустрии отмечают, если еще в марте было неясно, как поведут себя потребитель и спрос, где брать технологическое оборудование и запчасти, чем заменить импортные ингредиенты, то к лету уже наметился определенный вектор развития. Хотя сложности с поставками еще остаются.

Генеральный директор компании «Реагентство» Юрий Чикиров обращает внимание на то, что, несмотря на многие проблемы, с которыми столкнулся бизнес из-за западных санкций, сфера продуктовой розницы далеко не самая пострадавшая, тем не менее серьезные изменения происходят:

— Продуктовый ретейл можно охарактеризовать основной мыслью: «кушать хочется всегда». Данный сегмент, на мой взгляд, наиболее защищен, в отличие от других отраслей. На рынке, конечно, сейчас время ухода многих брендов, происходит сужение и замещение ассортиментных матриц, не все сети к этому готовы. Учитывая инфляцию, идет изменение объемов упаковок, как правило, их уменьшение, а также банальный рост цен. В части коммерческой недвижимости более уверенно себя чувствуют собственники с договорами аренды, привязанными к торговому обороту.

Продуктовый ретейл в России, как и весь бизнес, переживает перезагрузку. Фото: Максим Платонов

Вместе с тем представители крупных торговых сетей отмечают возрастающий интерес покупателей к готовой продукции, и многие как федеральные, так и региональные сети развивают собственное производство. В тренде — категория перекусов: сэндвичи, шаурма и прочее.

«Многие раскрученные бренды уступили место нашим производителям»

Исполнительный директор сети магазинов «Бахетле» Гузель Ананьева рассказала «Реальному времени», что еще одним трендом стало появление на полках большего количества продукции от местных производителей. Таким образом торговые сети замещают товары ушедших с российского рынка компаний.

— Наблюдается сокращение импорта, определенные сложности с завозом продуктов. На рынок выходит больше местных производителей. В сегменте крафтового пива, к примеру, очень много интересных новинок, в сыре, в кондитерских изделиях поступают предложения от местных производителей. Ассортимент расширяется. Многие раскрученные бренды уступили место нашим производителям. Продукт неплохой. Если говорить о пиве, то оно «живое», не имеет длительного срока хранения, какой есть у произведенного на больших фабриках. Но по качеству достойное.

При этом предпочтения покупателей, по сравнению с началом весны, очень сильно изменились. Гузель Ананьева отмечает, что товары длительного хранения перестали пользоваться спросом.

— Покупательский спрос восстанавливается. Средний чек растет, люди стали предпочитать более дорогой товар. Весной потребители покупали товары длительного хранения, готовились к неопределенности, сейчас активнее берут и скоропортящиеся молочные продукты, овощи, фрукты, гастрономию. Гречка, сахар, соль — все это сейчас спросом не пользуется. Понятно, что этим люди закупились еще весной.

Сейчас активнее берут и скоропортящиеся молочные продукты, овощи, фрукты, гастрономию. Фото: Антон Журавлев

«Возможности федеральных и региональных продуктовых ретейлеров несоизмеримы»

При этом Гузель Ананьева отметила, что у сети «Бахетле» нет планов по открытию новых магазинов в ближайшее время. «Реальное время» направило запросы в Х5 Retail Group и к сети универсамов «Верный» с целью узнать о деталях развития продуктовых сетей в Татарстане. Согласно информации с сайта «Верного», сеть недавно открыла в Казани три новых магазина, а в ближайшее время планируется открыть еще один — в деревне Куюки Пестречинского района.

Вопрос развития стоит ребром для всего бизнеса. Крупные продуктовые сети тоже столкнулись с целым рядом проблемных вопросов, которые скорректировали планы развития даже у самых сильных участников рынка. Тем не менее, как рассказал «Реальному времени» заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев, в масштабах больших компаний это лишь корректировки:

— Понятно, что ситуация у продуктовых ретейлеров поменялась. Это связано в первую очередь с последними событиями, произошло удорожание себестоимости проектов, во-первых, это удорожание ремонтных работ, во-вторых, удорожание за счет логистики, так как все оборудование у них иностранное. Плюс сроки. Все это, конечно, отразилось на их экономике. Поэтому с точки зрения развития есть определенные корректировки по ставкам аренды, по срокам каникул и так далее. В целом тройка ретейлеров («Пятерочка», «Магнит», «Верный») развивается, планы по развитию у всех есть, просто появились корректировки на предмет условий.

Федеральные игроки, по мнению Владимира Шайхиева, имеют серьезное преимущество перед региональными сетями. В качестве примера обращает на себя внимание сделка между «Эдельвейсом» и «Магнитом».

— Возможности федеральных и региональных продуктовых ретейлеров несоизмеримы. Даже с точки зрения закупа продукции, объемов. Надо понимать, что чем больше объемы, тем ниже цена. Конечно же, федералы в этом плане выигрывают. Также они выигрывают, приобретая стройматериалы у одного и того же поставщика в огромных количествах, естественно, дисконт выше, чем единичный объект. Это тоже с точки зрения экономики влияет. Региональная сеть «Эдельвейс» в конкурентной борьбе решила уступить федеральным игрокам. Они заключили договор, в один момент закрыли большое количество магазинов в пользу «Магнита». Утверждать, что «Магнит» сейчас уступает конкурентам по числу открывающихся магазинов, не стоит. Точечно где-то, может быть, они и проигрывают, но то, что они «эдельвейсовские» объекты забрали, это для них получился хороший шаг.

Изменение структуры рынка в пользу федеральных участников отмечает и генеральный директор компании «РЕАГЕНТСТВО» Юрий Чикиров, по его мнению, в связи с возможным сокращением покупательной способности наиболее серьезный рост будет наблюдаться в сегменте магазинов низких цен:

— Наблюдаем «в связи с конкурентными проигрышами» уход региональных сетей «Эдельвейс», «Эссен», «Бахетле». В то же время идет активный переформат в X5 (закрытие магазинов сети «Перекресток»). Не понаслышке знаем об активном развитии сетей низких цен, таких как «Светофор», «Находка», «Доброцен» и других, которые ставят очень амбициозные планы открытия новых точек.

Потенциал для открытия новых точек есть



Неизменен и приоритет в размещении торговых точек. Продуктовые сети по-прежнему стараются открывать новые магазины в больших жилых массивах, которые гарантируют постоянный поток покупателей. Заместитель гендиректора компании «А-Девелопмент» Владимир Шайхиев отмечает, что конкурентная борьба — один из стимулов для увеличения зоны покрытия, а потенциал здесь по-прежнему не исчерпан и он растет за счет ввода новых жилых комплексов.

— Потенциал для открытия новых точек есть. У нас строится много жилых комплексов. В каждом нормальном ЖК, не берем в расчет отдельно стоящие дома, застройщик уже закладывает первый этаж таким образом, чтобы туда сразу мог «сесть» продуктовик. То есть примерно площадь от 350 до 600 квадратных метров, чтобы можно было «посадить» туда продуктового ретейлера, создают полноценные зоны разгрузки, зоны внутренней логистики, все нормативы учитывают, и магазин сразу приходит в комфортные условия. Это вопрос инфраструктуры, сейчас многие застройщики идут правильным путем. Они не просто проектируют дома, они закладывают всю инфраструктуру. В этом плане очень интересен «Унистрой». Они построили в ЖК «Царево Village» небольшой микрорайонный торговый центр, который обеспечивает всем необходимым жителей. То есть у них уже было предусмотрено, что мы должны иметь там, например, продуктовика, алкогольный магазин, обязательно общепит, у них там есть коворкинг. Это инфраструктурный подход — не сдать кому-либо, а именно обеспечить жильцов жилого комплекса хорошей инфраструктурой. Это самый правильный подход, и, конечно, продуктовый ретейлер занимает основную общую долю и с точки зрения площадей, и с точки зрения других необходимостей.

Из-за технических проблем «Перекресток» и «Пятерочка», принадлежащие X5 Group, временно остановили оплату по картам лояльности

Санкционный удар по продуктовой рознице почувствовали многие покупатели. Из-за технических проблем «Перекресток» и «Пятерочка», принадлежащие X5 Group, временно остановили оплату по картам лояльности. Процессинг, с которым работали дисконтные карты, прекратил обслуживание в России, а перенос данных на новый занимает много времени. Кроме того, программы лояльности во многих продуктовых сетях были урезаны или изменены, а щедрых скидок становится все меньше. Весной продуктовые ретейлеры испытывали проблемы из-за отсутствия чековой ленты, проблем с упаковкой и в связи с логистическим кризисом.