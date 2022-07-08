Фотоаппарат, диджейский пульт, вязальные спицы: как заработать первые деньги

Видеоистории о первом опыте работы и подробный гайд, как его безопасно получить

Первая работа в современном мире случается, как правило, гораздо раньше получения диплома о профессиональном образовании. Молодые люди пробуют себя в разных областях, подрабатывают во время каникул, ищут дело по душе. И из этих первых шагов может вырасти большая, интересная и красивая жизнь в профессии. В совместном проекте «Реального времени» и Авито Работы (6+) — видеоистории представителей современной молодежи. Юный спортивный менеджер, юрист-общественник, чемпионка WorldSkills, репетитор и фотограф — ребята рассказывают о том, как заработали свои первые деньги, чего уже смогли добиться, о чем мечтают и почему так важно получить первый опыт работы как можно раньше. Рассказы ребят мы перемежаем полезной и детальной информацией о том, как найти первую работу, избежать подводных камней и заработать себе «на вкусняшки».

И диджей, и акробат, и спортивный менеджер

Дмитрию Тогулеву 20 лет, он учится на третьем курсе Поволжской государственной академии спорта и туризма. А еще имеет 2-й взрослый разряд по акробатическому рок-н-роллу, работает региональным руководителем ОООУКиС «Улицы России», курирует по Республике Татарстан международную премию уличных культур и спорта КАРДО и руководит Федерацией воздушно-силовой атлетики и пилонного спорта Татарстана. И все успевает!

Дмитрий рассказывает нам, что первые свои деньги за работу получил летом после девятого класса, когда по приглашению друга научился сводить и обрабатывать музыкальные треки. Эта работа представляла собой своеобразный микс труда диджея и звукооператора. Подрабатывал юноша на этом поприще до окончания школы.

Но главной его страстью был и остается спорт, танцы и воркаут. В этом направлении Дмитрий и развивается, и планирует дальнейший свой жизненный трек. Он рассказывает:

— Воркаутом я начал заниматься в 7-м классе, мы делали это вместе с другом. Развивали сообщество, и спустя некоторое время нас было уже полсотни человек. Для Нижнекамска это достаточно много, и я пошел в городское управление по делам молодежи и спорта просить организовать нам соревнования. К концу 10-го класса собрал все необходимые документы и организовал первые соревнования в Нижнекамске — это было на общественных началах. Но через какое-то время меня заметила общественная организация, которая развивает фитнес по РТ, мне предложили интегрировать к ним в мероприятие соревнование по нашим дисциплинам. Через год, уже на 1-м курсе, мы начали работать с экстрим-парком «Урам», вместе спроектировали площадку для воркаута, и с самого открытия парка я работаю с ними. Здесь за свои менеджерские способности я с 18 лет получаю деньги по договору.

Дмитрий планирует развивать эту работу дальше: учится оформлять заявки на грант, планирует после получения диплома развивать федерацию, открыть свое дело — секцию для детей. То есть в будущем видит себя и спортивным менеджером-организатором, и детским тренером — говорит, эти сферы друг другу совсем не противоречат.

— Если бы я не попробовал заниматься этим всем в школе, мне было бы намного сложнее определиться с выбором потом. Пока ты еще молодой, до 18 лет, для тебя все пути открыты, нет никаких обязанностей, поэтому можно пробовать все, открывать любые двери. А если ничего не получилось — не стоит переживать, всегда есть другие двери. Главное — не нужно ждать получения диплома, надо действовать прямо сейчас!

Листаем Авито и ищем первую работу

А чтобы, как советует Дмитрий, начать действовать прямо сейчас, самое время открыть платформу Авито Работа. Здесь выделена специальная категория вакансий «Для студентов». Специально для молодых соискателей Авито Работа подготовила отдельную выдачу вакансий с профессиями, которые точно релевантны для студентов — откликнуться на них можно без резюме и сопроводительных писем. Быстро и просто.

В Татарстане в этой группе опубликовано более 3 500 объявлений о найме. Представители площадки сообщили «Реальному времени», что в июне, по сравнению с прошлым годом, число предложений работодателей в ней выросло на 17%, а интерес со стороны соискателей увеличился в 2,6 раза, так что если вас вдохновили истории наших героев — стоит поторопиться!

По сведениям представителей платформы Авито Работа, кандидатов без опыта чаще приглашают на массовые линейные позиции, где не требуются особые знания и специальные навыки. Такие вакансии подходят студентам и старшеклассникам, чтобы начать свой трудовой путь и заработать во время каникул. Многие работодатели организуют для новичков обучение на рабочем месте, которое длится от нескольких часов до нескольких дней. Кстати, нередко на этих позициях предусмотрены еженедельные или ежедневные выплаты, так что можно быстро пополнить кошелек. А варианты с неполным днем, свободным или сменным графиком, удаленным форматом позволят совмещать подработку с отдыхом, а с началом учебного года — и с занятиями.



На Авито можно найти работу и для подростков — им поможет фильтр «Для кандидатов от 14 лет». Самый популярный вариант в этом сегменте — работа промоутером. Зарплата тут обычно выдается сразу после смены, рабочий день длится от двух часов, можно выбрать удобный район и обязанности: разносить рекламу по почтовым ящикам, клеить на доски объявлений, раздавать прохожим. Не менее популярна и вакансия курьера.

Жизнь в творчестве. Деньги — тоже

Анне и Анастасии Сейтумеровым по 20 лет. Они студентки 2-го курса КГАСУ, их будущая специальность — дизайнер архитектурной среды. С творчеством были связаны и их первые шаги на ниве самостоятельного заработка. Например, Анастасия рассказывает, что первые деньги получила за то, что создала композицию на День города в Набережных Челнах. Она рассказывает:

— Мне поручила эту работу моя преподавательница изобразительного искусства. Эскиз я придумала за вечер, а на следующий день приступила к работе. Получившуюся композицию выставили на Майдане в Набережных Челнах, и я очень ею гордилась. Вместе со мной трудились и наши самые младшие ученики, так что это был для меня еще и самый первый опыт преподавания.

Навыки наставничества даром для Анастасии тоже не прошли — сейчас она подрабатывает тем, что готовит абитуриентов КГАСУ к вступительным испытаниям.

Ее сестра-близнец Анна — начинающий фотограф. Девушка увлекается фотографией уже несколько лет — так и заработала свои первые деньги, проведя для знакомой фотосессию в парке «Черное озеро» в Казани. Но недавно ее хобби вышло на новый уровень:



— Как-то раз мои работы увидели в соцсети представители одного издания и пригласили на съемку. Это был мой первый репортаж, моя первая серьезная работа, мои первые деньги, полученные по договору с работодателем. Сначала было страшно, непонятно, но потом я успокоилась, «поймала волну». Когда я скинула обработанные фотографии заказчику, их оценили профессионалы и даже похвалили. Эта похвала дорогого стоила: она дала мне стимул работать дальше. Теперь меня периодически привлекают к следующим съемкам в этом издании — вот, буквально неделю назад работала на Сабантуе, — говорит Анна.

Несмотря на то, что одна из сестер зарабатывает на занятиях с абитуриентами, а вторая — репортажной съемкой, обе они планируют связать свое будущее с той работой, которая предполагается по их будущему диплому. Девушки хотят стать успешными архитекторами-дизайнерами, проектировать дома и продумывать интерьеры. Однако советуют сверстникам: не ждите получения диплома, пробуйте себя в разных видах деятельности, старайтесь учиться у профессионалов и получить их оценку, ведь это очень полезный опыт!

Как найти надежного работодателя: пять полезных советов

Чтобы, как Анна, начать работать на надежную компанию, которая даст не только опыт, но и деньги, советуем воспользоваться полезной информацией, представленной ниже. Это не общие слова — это реальный опыт многочисленных молодых людей.

Ищите вакансии или по знакомству, или на крупных рекрутинговых площадках — там строже входной фильтр для работодателя. Объявления о найме модерируются, а Авито Работа тщательно проверяет юридические документы и самих работодателей. Если зарплата в заинтересовавшей вас вакансии слишком большая и не соответствует предложениям других компаний, это повод насторожиться. За «космическими» суммами могут скрываться выплаты «в конверте» или премии за заведомо невыполнимые планы. Следите за формулировками. Слова «заработок не ограничен», «быстрый карьерный рост», «всему научу», «график свободный» и тому подобные, с большой долей вероятности, используют труженики сетевого маркетинга или и того хуже — финансовые пирамиды и прочие нарушители всевозможных статей российского Уголовного кодекса. Надежный работодатель никогда не станет просить с соискателя денег. Плата за вводное обучение, оформление документов и даже «бронь» рабочего места — железный повод прекратить общение и искать дальше. Проверьте информацию о компании в открытых источниках. Важный источник данных — отзывы людей, которые там уже работали (или работают до сих пор). Кроме того, есть государственные сервисы ЕГРЮЛ и Прозрачный бизнес — там по полному наименованию организации можно проверить, действует ли она и как у нее обстоят дела.

От стойки ресепшен — до чемпионского пьедестала

Сагдиана Рустамова учится на первом курсе магистратуры Казанского инновационного университета им. Тимирясова. В свой 21 год она уже золотой чемпион чемпионата Европы Euroskills по профессиональному мастерству в компетенции «Администрирование отеля». А свои первые деньги заработала в раннем детстве: в четыре года мама научила ее вязать, а в пять девочка уже продавала собственноручно связанные детские носочки бабушкам и дедушкам своих сверстников. Деньги, по ее собственным словам, тратила на лакомства для себя и была весьма горда собой: как-никак своим собственным трудом заработала себе на угощение!

Первый опыт взаимодействия с работодателем и серьезный трудовой договор у Сагдианы появился в 19 лет — от КИУ ее направили на практику по гостиничному делу в отель «Релита». Там девушка работала на стойке ресепшен 9 месяцев. Девушка рассказывает:



— Это был очень важный опыт для дальнейших моих побед, для дальнейшей реализации в гостиничной сфере. Очень повезло, что работодатель был связан с тематикой WorldSkills — давал дельные советы, которые очень помогли впоследствии. С этого отеля началась моя профессиональная деятельность. Эта практика меня направила: определила, что мне нужно знать, какими должны быть дальнейшие мои навыки, чтобы в дальнейшем развиваться в этой сфере.

Сейчас Сагдиана остается участницей национальной сборной движения WorldSkills, готовится к международным чемпионатам. Параллельно пробует себя в новой роли: преподает английский и китайский в языковой школе. Но, как делится девушка с нашим изданием, со своим дальнейшим путем уже определилась:

— Хочу связать жизнь с отельным бизнесом. В планах, конечно, открыть свой небольшой отель. Возможно, начну с хостела. Но это долгосрочная мечта, а сейчас хотелось бы устроиться работать в пятизвездочный отель и попробовать себя на новом уровне!

Как вас защитит площадка по подбору работы

Сагдиане повезло: первую работу ей обеспечил ее вуз. Не у всех складываются такие удачные условия, особенно если вы школьник. Так что искать работу на популярной Job-площадке — самая распространенная практика, которой пользуются 90% молодых людей. Тем более, что крупные площадки и сами обеспечивают некоторую степень защиты неопытного соискателя, даже если он сам в пылу азарта не обратил внимания на некоторые «звоночки» о сомнительной добросовестности потенциального работодателя и проигнорировал пять советов, приведенных выше.

Например, Авито Работа проверяет работодателей, которые размещают свои вакансии на платформе. Если в аккаунте работодателя стоит отметка «Компания проверена», это значит, что организация официально зарегистрирована и существует не менее полугода. У нее нет долгов по налогам, она не находится в стадии ликвидации или банкротства. Вакансии такого работодателя не противоречат условиям трудового законодательства и никого не дискриминируют. Кроме того, эта компания зарегистрировалась на платформе Авито больше трех месяцев назад и за это время разместила не меньше одной вакансии. И еще у нее нет постоянных жалоб от пользователей платформы.

Авито Работа дает еще три важных совета читателям «Реального времени», желающим найти свою первую работу:

при подборе вакансий общайтесь с работодателем в чате непосредственно на самой job-площадке, не переходите на сторонние сайты или в другие мессенджеры;

в целях финансовой безопасности до заключения трудового договора не отправляйте по электронной почте или в мессенджерах копию своего паспорта;

осторожнее с данными банковской карты: CVC-код не может требовать никакая в мире бухгалтерия, потому что это ваша личная идентификационная информация!

Правосудие и общественная активность друг другу не помеха

Никите Лобанову 23 года. В прошлом году он окончил Казанский филиал Российского государственного университета правосудия. Двигается молодой человек по двум трекам сразу: во-первых, работает секретарем в Верховном суде РТ. Во-вторых, уже 5 лет работает в «Лиге студентов РТ», он активный общественный деятель.

Никита рассказал «Реальному времени», что первой работой, за которую ему заплатили настоящие деньги, была отработка в школе на практике после пятого класса. Это было в 2013 году, и заработал мальчик тогда 3 500 рублей за лето. Но первой своей серьезной работой молодой человек считает работу в приемной комиссии КФ РГУП после окончания первого курса.



— Мне тогда предложили поработать в качестве администратора. Я был человеком, который находится на передовой — работал с абитуриентами, с их мамами и папами. Это была полноценная работа — 6 дней в неделю, с 9.00 до 18.00. Тогда я получил 10 тысяч за месяц. Но главным на тот момент для меня были даже не деньги, а тот опыт, который я получил. Мне нравится общаться с людьми, узнавать их истории, понимать, почему они выбирают ту или иную дорогу, делиться с ними своим собственным опытом. Там я понял, что люблю работать с людьми, и это было очень важно для меня: ведь работа юриста напрямую с этим связана! — рассказывает Никита.

Что касается работы в «Лиге студентов», то здесь молодой человек руководит одним из направлений в организации «Лига Форум» — образовательного ивента, который Лига проводит каждое лето. И это тоже стало одним из источников его заработка в студенческие годы.

Важный результат первых опытов трудоустройства — в том, что человек учится ценить свое время и усилия, вложенные в какое-то дело, считает молодой человек. И очень важно получить этот навык как можно раньше. У Никиты получилось!

Постскриптум

История каждого из наших героев уникальна. Их объединяет одно: инициативность, открытость новому и вера в собственные силы. Все это уже привело их к успеху — и поведет по жизненному пути дальше.

Не бояться и быть активным советует и Авито Работа. Может быть, поработав курьером, за лето ты заработаешь себе на фотоаппарат и начнешь получать деньги от репортажей. А может, устроишься стажером в шиномонтажную мастерскую, а через несколько лет уже откроешь свой бизнес. Или, начав с работы официанта, за лето вырастешь до администратора и поймешь, что твой будущий трек — индустрия гостеприимства? Даже в самых скромных начинаниях кроются большие возможности.

Авито Работа поможет с первыми шагами — нужно просто следовать полезным советам и не бояться нового!