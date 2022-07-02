«Куктау-20»: исследуем историю татарстанского кино. Часть 11-я. «Гульназек — победитель дивов»

Анимационная короткометражка о хитром охотнике

Фото: Кадр из фильма

Немалая часть татарстанской анимации страдает одним и тем же недугом — значимость сюжета, интересные герои или увлекательные решения по графике уступают идее по продвижению культуры, языка. Словом, кажется, что делают их не для зрителя, а для заказчика из числа государственных органов. При этом посмотреть что-то на тему татарского фольклора, но не зашоренного внутренними стереотипами (которые бывают пострашнее внешних) очень хочется. «Гульназек» — один из редких вариантов, достойных изучения.

Мастера фантасмагорий

«Гульназека — победителя дивов» сделали Елена Ермолина и Евгений Тишкин. На Казанском международном фестивале мусульманского кино он выиграл в двух номинациях — «Лучший национальный фильм для детей» и приз Гильдии киноведов и кинокритиков России. Также был отмечен фильм и на кинофестивале «Дни кино в Дамаске». Кроме режиссуры, авторы занимались рисованием, монтажом и съемкой, доверив сценарий Владимиру Голованову.

Ермолина до этого работала в таких проектах, как «Зилант», «Вдохновленный Тукаем», «Казанское ополчение в войне 1812 года». Она закончила Суриковское училище, занималась также декоративно-прикладным искусством и национальным костюмом.



Кадр из фильма

Тишкин учился в КХУ на художника-оформителя, работал художником-постановщиком ГТРК «Татарстан», а потом исполнительным директором творческого объединения «Гротеск». В его фильмографии есть социальный мультфильм «Иван-царевич и табакерка».

Также Тишкин и Ермолина режиссировали татарскую сказку «Кому трудней?» и абсурдистскую фантазию «В лес за осиной», в которой, кажется, перемешали легенды всего мира, создав калейдоскоп из диких образов и мелодий. Тишкин на премьере на том же мусульманском фестивале предлагал, чтобы разобраться в сюжете, просмотреть его несколько раз.

Жена, охотник и дивы



«Гульназека» также стоит изучать. Это имя главного героя-охотника. У него жена, с которой ему удается обмануть чудищ-дивов. Ермолина отрывается от всей души, говорят, чтобы добиться естественности персонажей, она разыгрывала сюжет дома. Гульназека озвучивает пластичный в жизни и в голосе Ильдус Габдрахманов.

В декабре 2019 года в московском Музее кино открылась интерактивная выставка «Гульназек — повелитель дивов». В нее вошли эскизы и рабочие материалы фильма, дополненные работами казанских художников Наили Кумысниковой и Асель Исмагиловой в техниках кожаной мозаики и тамбурной вышивки. Тем самым Ермолина продемонстрировала, насколько национальным может быть язык анимациии.