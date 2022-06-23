Что происходит с россиянами «Тампы»? «Колорадо» дожимает «молний» в самом курьезном матче финала

Ничушкин и компания в шаге от Кубка Стэнли

Четвертая игра Кубка Стэнли стала самой упорной в финальном противостоянии и при этом самой скандальной. Решающий гол Назема Кадри забивался при нарушении численного состава, однако «Тампа» доказать этого так и не смогла. Вместе с тем скидывать все на судейские решения «молниям» точно не стоит — их российские лидеры совсем не тянут команду за собой в этом противостоянии. Спортивная редакция «Реального времени» разобрала важнейший поединок в серии и приводит доводы, почему неудачи «Тампы» связаны с тем, что ее российские лидеры перестали играть как раньше.

«Тампу» наказывает хоккейный бог? Решающий гол Кадри в овертайме как восстановление справедливости

«Колорадо» в очередной раз дожало «Тампу» — теперь уже на чужом льду и выбив себе право оформлять чемпионство на собственной арене при своих болельщиках, вряд ли позволит себе упустить такой шанс.

А ведь в первом периоде все шло по плану Кучерова и компании. «Молнии» вели в счете дважды. Чего стоит только этот шедевральный результативный проход со своей половины площадки Хедмана, который как нож сквозь масло прошел через всю оборону «Тампы» и с неудобной руки отправил шайбу в ворота Андрея Василевского.



Однако даже при превосходстве в счете «Тампа» как-то не по финальному играла и у своих ворот, пропуская совсем необязательные шайбы. Будто это не решающие сражения за трофей, а середина регулярного сезона. Шайба Маккиннона залетела и вовсе после нескольких рикошетов и попаданий в конек. После такого гола у Андрея наверняка опускались руки.



Однако это не отменяет того факта, что в овертайме игроки «Эвеланш» все равно были острее и быстрее «Тампы». Итоговый гол Назема Кадри вполне логично выливается из общей картины игры. Обратите внимание на действия Михаила Сергачева в эпизоде, который смотрел хоккей с первого ряда.

Гол, правда, вышел скандальным. На повторе момента с заброшенной шайбой четко видно, что у «Колорадо» в момент броска на льду находилось шесть игроков. Но, во-первых, Нэтан Маккиннон был бы и рад покинуть площадку, да никак калитку не мог открыть. В игровом эпизоде он заигран не был. Ну а во-вторых, лишний игрок на льду не попадает под возможность просмотра эпизода судьями в овертайме. Это пропущенный момент игры.

Впрочем, после исхода этого матча невольно закрадывается мысль, что хоккейный бог решил-таки восстановить справедливость. В прошлом розыгрыше Кубка Стэнли «Тампа» тоже забрасывала решающую шайбу в ворота «Айлендерс» при семи (!) хоккеистах на льду. Наставник «освтровитян» Барри Троц тогда показывал судьям планшет и, возможно, даже доказал правоту, но шайба все равно была засчитана. Теперь бумеранг возвращается.

В Денвере у «Тампы» будет последний шанс, чтобы спастись в этой серии. Но, положа руку на сердце, давайте уже признаем, что в этом плей-офф «Колорадо» выглядит мощнее по всем компонентам — по скоростям, огню в глазах хоккеистов, удаче и, что самое главное, — в мотивации. «Молнии», очевидно, уже наелись победами, и такого запала, какой был даже два года назад, у них просто нет. Кажется, «Тампу» в это межсезонье ждет небольшая перезагрузка.

Россияне «Тампы» скисли окончательно?

Это первый поединок, когда ни Никита Кучеров со стороны «Тампы», ни Валерий Ничушкин со стороны «Колорадо» игру не определяли. Так же как и откровенно не проваливался Андрей Василевский, что не помешало ему пропустить курьезные голы, в которых вины россиянина точно никакой не было. Да, в прошлой игре Ничушкин тоже официально не забил, но была отмененная шайба, и все-таки со своей ролью нападающего, который постоянно кошмарит оборону флоридцев, он справился.

А вот россияне «Тампы» в этом финале пока выглядят бледно настолько, что «молнии» уступают по всем фронтам. Кучеров практически не забрасывает, Сергачев систематически ошибается, а Василевский не спасает, как раньше.

фото: nhl.com

В эпизоде с решающей шайбой Кадри, как мы уже отметили выше, Михаил Сергачев отыграл далеко не лучшим образом. Да, его смена вместе с Райаном Макдоной подзадержалась на льду из-за дальней скамейки и, что называется, «наелась». На фоне усталости Назем легко прошмыгнул мимо нижнкекамца, а потом и забил свою курьезную шайбу.

«Это была длинная смена в нашей зоне. Я не мог уехать, и Кадри влетел на большой скорости в нашу зону, засунул шайбу под мою клюшку и просто бросил подмышку Василевскому», — приводит слова Сергачева официальный сайт НХЛ.

Следует признать, что и фактор «лучшего вратаря мира» в этом противостоянии все больше уходит с повестки. Во-первых, сумасшедших спасений Андрей Василевский в этой серии почти не проводит, в отличие от той же полуфинальной серии с «Нью-Йорк «Рейнджерс». Да и «Везину Трофи» (приз лучшему вратарю сезона) отдали его коллеге и сопернику по полуфиналу Андрею Шестеркину.

Все это лишний раз подчеркивает необходимость боссам «Тампы-Бэй» задуматься над некоторой перезагрузкой франшизы. Нет, конечно, это не означает отказа от Василевского — «такая корова самим нужна», это все еще гений вратарского искусства и вратарь, которого оторвут с руками и ногами, отдав в придачу парочку своих лидеров. Но вот о поиске новой мотивации, например в виде достойного сменщика для постоянной конкуренции, генеральному менеджеру клуба Жюльену Бризбуа все же подумать стоило бы.