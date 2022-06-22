Пленка, над которой тепло

Ликбез по инфракрасному теплому полу

Исторически сложилось так, что самым дешевым способом отопления индивидуального дома был и остается газ. С учетом почти стопроцентной газификации Татарстана, другие способы используются не так часто. Но системы теплых полов мы часто устанавливаем там, где надо нагреть поверхность точечно — к примеру, в зоне у входа в дом, или на кухне, или в детской, где по полу ползает маленький ребенок. В таких «точечных» местах можно не озабочиваться укладкой водяных труб — многие специалисты советуют инфракрасный теплый пол, который чаще всего представляет собой тонкую пленку под ламинатом. Как устроена такая пленка, в чем ее достоинства и недостатки — разбираемся в проекте «Дом в фокусе».

Три компонента инфракрасного теплого пола

Пленочный теплый пол, работающий по принципу инфракрасного нагрева, состоит из трех конструктивных элементов.

Во-первых, нагревательная пленка — собственно, она и являет собой теплый пол. Это полимерное полотно толщиной не больше 0,4 мм. Ширина такого листа может быть 0,5 м, а может — 0,8 м. В строительных магазинах продаются листы такой пленки разной площади. На нем закреплены тончайшие графитовые полосы, а к ним подходят проводники из сплава меди и серебра. По проводникам идет ток, под воздействием которого графитовые полосы излучают волны инфракрасного спектра. Излучение это нагревает встречающиеся на его пути непрозрачные предметы. Таким образом, инфракрасная пленка, будучи уложена под напольное покрытие, нагревает его. В свою очередь пол отдает тепло остальному помещению. В зависимости от ширины пленки, энергопотребление на один квадратный метр составляет 140—150 Вт. Максимальная температура нагрева составляет 55 градусов по Цельсию. Пленка начинает плавиться при 210 градусах и выше.

Во-вторых, терморегулятор. Он нужен для того, чтобы контролировать, как работает теплый пол. Терморегулятором задается режим нагрева. Самый простой такой «пульт» выключает теплый пол автоматически в случае критичного перегрева излучателя, а варианты подороже позволяют дистанционно управлять нагревом и выставлять программы: например, пол должен включиться за полчаса до прихода домой хозяев.

И, наконец, третий элемент теплого пола — температурный датчик. Он крепится на пленку и, можно сказать, посылает сигналы о том, «как дела» у инфракрасной пленки.

Фото teplolux-star.ru

Чем хорош инфракрасный теплый пол

Согласимся, преимуществ у инфракрасного теплого пола на основе пленки с графитовым излучателем предостаточно.

Быстрый и легкий монтаж, пожалуй, относится к главным достоинствам этой инженерной системы. Не надо укладывать бесчисленные водяные трубы в бетонную стяжку — тут все проще, сопутствующих работ нет. Но просто бросить на пол кусок пленки и пойти по нему не получится — система инфракрасного пленочного пола укладывается под напольное покрытие.

Инфракрасный теплый пол тонкий (а значит, его установка не скрадывает высоту помещения).

Его можно стелить в отдельные зоны (как мы уже говорили). Вовсе не обязательно заниматься громоздкими работами с бетонной стяжкой или платить огромные деньги за систему теплого пола, если можно купить одну полосу шириной в 0,8 м и повысить степень комфортности собственного дома.

Морозостойкость — вам не нужно будет регулярно прогревать дачу зимой, если вы там не живете.

Быстрый нагрев комнаты и высокий КПД системы. Дело в том, что сама пленка не нагревается, она остается холодной.

Фото: pol-spec.ru

А чем плох?

Как и у любого материала, у инфракрасной теплой пленки есть серьезные недостатки. Так что делайте выбор, только если вы понимаете, с чем придется мириться.

Если у вас большой дом — вам влетит в копеечку и само обустройство пленочного теплого пола, и, конечно, его эксплуатация. Знающие люди говорят, что счета за электричество при такой системе обогрева целого дома и постоянной эксплуатации — зашкаливают. Зависимость от электричества. Во-первых, как и любой электрический прибор, теплый пол нужно будет укладывать профессионалу, как следует все заземлить, предусмотреть возможность автоматического защитного отключения. Заливать такой пол водой категорически не рекомендуется — просто опасно. Те участки, над которыми лежит теплый пол, нельзя закрывать мебелью со сплошным дном, без ножек. Просто тот участок, который окажется под таким дном, рискует сгореть (потому что инфракрасное тепло не будет уходить в окружающее пространство). Инфракрасная пленка недолговечная: на контроллеры обычно дают гарантию не более чем в 7 лет, но с другой стороны, и сама пленка служит лет 10.

Фото: stroy-podskazka.ru

Что нужно предусмотреть при монтаже

Предположим, вы собрались затянуть теплым полом помещение целиком. Для начала нужно сделать расчет. Исключить из этого расчета ту площадь, которая подпадает под крупногабаритной мебелью (диван, шкаф, стенка и т. д.). Под нее смысла класть пленку нет (это не только бессмысленно, но и опасно — см. предыдущую главу). Оставить свободной нужно и полосу шириной в 14—20 см вдоль каждой стены. То пространство, которое осталось, вам и предстоит застелить.

Поверх стяжки постелите теплоотражающий экран. Его задача — отразить все образовавшееся излучение внутрь помещения. Все стыки между полосами этого экрана нужно заклеить алюминиевой лентой-«самоклейкой».

Укладывайте пленку. Если приходится резать поперек, делайте это по специальной разметке. Пленка укладывается медными шипами вниз! Отдельные полоски соединяются проводами и клипсами. Соединение делают по одной стороне полос, а контакты на другой просто заизолируйте.

Теперь поставьте терморегулятор. Для него рекомендуют установить отдельный подрозетник. Дальше очередь термодатчика. Он прокладывается к ближайшей пленке и приклеивается скотчем между двумя любыми графитовыми полосками. Все, можно включать контроллер! Если теплый пол работает, сверху кладется напольное покрытие.

И последний совет: если у вас линолеум или ковролин, то теплый пол надо предварительно прикрыть ДВП.