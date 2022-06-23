Юлия Прохорова: «Узбекистан проводит политику открытых дверей для зарубежных инвесторов»

Эксперт рынка недвижимости — о новых возможностях для российского бизнеса в Средней Азии

Рост деловых связей с Узбекистаном отметил на этой неделе президент Татарстана Рустам Минниханов, встретившись на полях ПМЭФ с министром инновационного развития страны Иброхимом Абдурахмоновым. «У нас хорошая динамика», — подчеркнул он, приветствуя узбекистанскую делегацию и успешные шаги в таких проектах, как индустриальный парк «Чирчик», куда уже зашли несколько татарстанских компаний. Колумнист «Реального времени», эксперт рынка недвижимости Юлия Прохорова также отмечает большой потенциал для развития российского бизнеса в этой центральноазиатской республике. В очередной колонке для нашего издания управляющий партнер Perfect RED представила обзор рынка недвижимости Узбекистана.

Обзор. Республика Узбекистан

Узбекистан (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон; официальное название — Республика Узбекистан) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии, имеет государственные границы с пятью странами: с Киргизией на востоке, с Казахстаном на северовостоке, севере и северо-западе, с Туркменией на юго-западе и юге, с Афганистаном на юге, с Таджикистаном на юго-востоке.

Государственный язык — узбекский. Русский язык не имеет официального статуса, хоть и является вторым по значимости в стране.

Денежная единица — узбекский сум.

Узбекистан является членом ООН, СНГ, ЮНИДО, ЭСКАТО ООН, ВОЗ, ШОС, Межпарламентского союза, Организации исламского сотрудничества, Организации тюркских государств, Международной организации тюркской культуры, наблюдателем в Евразийском экономическом союзе и во Всемирной торговой организации.

По данным Всемирного банка, в период с 2017 г. Узбекистан добился значительного прогресса в преобразовании своей экономики и общества. В настоящее время правительство начинает следующий этап реформ, направленный на устранение структурных ограничений, таких как отсутствие рынков производства и экономическое доминирование государства в экономике. Согласно прогнозам Всемирного банка, отраженным в отчете «Перспективы мировой экономики», рост экономики Узбекистана в 2022 году составит 5,6%, а в 2023 — 5,8%. Это наилучшие перспективы в регионе.

Фото: anons.uz

Согласно данным официальной статистики, объем ВВП за 2021 год составил 734,6 трлн сум и, по сравнению с 2020 годом, возрос в реальном выражении на 7,4%.

Узбекистан — промышленно ориентированное государство, промышленность различных отраслей составляет более 50 процентов внутреннего валового продукта. Далее идут такие отрасли, как сельское хозяйство, строительство, грузовые и пассажирские перевозки, торговля и оказание услуг.

Страна обладает богатыми недрами, на ее территории имеются крупные месторождения нефти и природного газа, урана, золота, каменного угля, серебра, вольфрама и многих других полезных ископаемых. В связи с этим в Узбекистане хорошо развита горнодобывающая и нефтеперерабатывающая промышленность, цветная и черная металлургия, золотодобыча и переработка. Развитой и прогрессивной отраслью является легкая промышленность. Это связано с наличием огромных сырьевых ресурсов для нее, а именно — хлопка, из которого в стране производят качественные и недорогие текстильные изделия.

По итогам прошлого года Узбекистан освоил $11,1 млрд иностранных инвестиций — это 113% от годового прогноза. Инвестиции в основной капитал составили $9,8 млрд, продемонстрировав темп роста в 110% по отношению к показателям 2020 года. Первая пятерка стран с наибольшим объемом инвестиций в экономику Узбекистана: Китай, Россия, Турция, Германия, Южная Корея.

Фото: yandex.ru

С 2017 года Узбекистан начал проводить политику открытых дверей по отношению к зарубежным инвесторам, и сегодня многие отмечают что страна обладает потенциалом «спящего тигра», «нового экономического гиганта», «нового азиатского дракона».

Согласно исследованию инвестиционной привлекательности Foreign Direct Investment, ежегодно проводимого World Bank Group, Узбекистан занимает 103-е место в мире.

Ташкент. Анализ основных социально-экономических показателей

Ташкент (узб. Toshkent, Тошкент) — столица и крупнейший город Узбекистана, город республиканского подчинения. Крупнейший по численности населения город Средней Азии, а также авиационный, железнодорожный и автомобильный узел.

2 694 400 человек численность населения города в 2021 году, согласно официальной статистике.

358 кв. км территория города.

По данным Министерства занятости и трудовых отношений Узбекистана, уровень безработицы в стране на 1 января 2022 года составил 9,6%, что на 0,9% ниже, чем в аналогичный период 2021 года. В Ташкенте количество безработных самое низкое по стране и составляет 7%.

Уровень заработной платы в Ташкенте — самый высокий в стране. В 2021 году среднемесячная заработная плата составила 4 947 000 сум, что равно приблизительно 34 134 рублям (по состоянию на апрель 2022 года курс узбекского сума к российскому рублю равен 1 к 0,0069).

Анализ сферы жилищного строительства

За последние годы в Узбекистане в эксплуатацию введено несколько стратегически важных объектов инфраструктуры — например, кольцевая надземная линия метро. Кроме того, произведено расширение и капитальный ремонт большей части дорог. А жилищное строительство, по прогнозам экспертов, и вовсе может стать одним из драйверов экономики страны. Так, в марте 2021 года президент Шавкат Мирзиёев объявил о старте масштабной программы жилищного строительства во всех регионах Узбекистана. Суммарный объем ее финансирования составляет около 1,1 млрд долларов.

Новый этап в развитии Ташкента связывают с назначением на должность хокима (градоначальника) предпринимателя Джахонгира Артыкходжаева в 2018 году. Примерно в это время началась реализация проекта Tashkent City. Этот комплекс расположен на территории в 80 гектар, включает несколько бизнес-центров, гостиниц, торгово-развлекательных центров, парковую зону и высокоэтажную жилую застройку повышенной комфортности.

Значительное влияние на сферу жилой недвижимости оказала пандемия коронавируса. При этом, по мере того как экономика Узбекистана выходит из пандемического кризиса, уровень доходов населения нормализуется и местами продолжает расти. Такая динамика стимулирует население инвестировать в недвижимость. Самые высокие показатели роста заметны в столице — за два года количество сделок выросло на 66%.

Согласно данным ЦБ, покупка недвижимости стала альтернативным источником получения доходов для предпринимателей и части населения с достаточными накоплениями.

На активизацию спроса в этой сфере повлияло устранение административных барьеров на приобретение столичного жилья региональным населением. Немаловажную роль также сыграла внедренная правительством программа ипотечного кредитования готового жилья.

Анализ цен. Жилищное строительство

Средние стоимости, согласно анализа рынка недвижимости в Узбекистане, проводимого ЦЭИР; на основании открытых данных, исследования предложения на рынке.

Курс доллара в марте 2022 составлял около 11 500 сум.

Средние цены на жилье на вторичном рынке в столице в марте выросли на 2,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Наибольший рост отмечен в Чиланзарском (3,7%), Мирзо-Улугбекском (3,7%) и Сергелийском (3,2%) районах.

Эксперты отмечают, что рост предложения на рынке жилой недвижимости, а также покупательгую способность граждан продолжат поддерживать жилищные государственные программы.

Кроме того, процентные ставки по ипотечным кредитам останутся без изменений до конца 2022 года, это было предусмотрено постановлением президента Узбекистана.

Эксперты считают Ташкент полицентричным городом, центры которого сформировались в результате особенностей городской застройки в прошлом и благодаря развитию частного предпринимательства.

Ташкент разделен на 12 районов: Алмазарский, Бектемирский, Мирабадский, Мирзо-Улугбекский, Сергелийский, Чиланзарский, Шайхантаурский, Юнусабадский, Яккасарайский, Чиланзарский, Яшнабадский и Учтепинский.

В конце августа 2021 года площадь столицы была увеличена почти на 8 000 га за счет территории Ташкентской области. В этой зоне планируется реализация концепции «Нового Ташкента».

Город развивается главным образом в восточном направлении. Власти стараются не уплотнять существующую застройку в городе, чтобы сохранить зеленые зоны и улучшить благоустройство.

Большая часть многоэтажных жилых домов возводится в рамках государственной программы по обеспечению жильем молодых семей и уязвимых слоев населения. С момента ее запуска в 2017 году объем строительства в Ташкенте значительно вырос.

Юлия Прохорова