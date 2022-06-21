Дроп-гол волейбольной королевы Королевой не привел к победе

Наставник «Стрелы» отметил, что за весь сезон не было столько травмированных

Неудача в бронзовом матче с «ВВА-Подмосковье» не дала регбистам «Стрелы» возможность завоевать бронзовые медали по итогам второго сезона в Суперлиге. На важнейший матч пришлось слишком много травм и нарушений правил, и катастрофически мало реализаций попыток. Подробности — в итоговом материале «Реального времени».

Как волейболистка Королева произвела стартовый удар

Традиция делать символический удар перед началом игры — хорошая сама по себе, тем более, что в предыдущем матче «Стрелы» это привело к победе хозяев. Казанцы не нашли в рядах своей спортшколы представителей такого же знакового регбийного семейства, как матчем ранее в Пензе, и привлекли к этому процессу капитана волейбольного «Динамо-Ак Барс» Ирину Королеву. Она произвела удар не совсем по регбийному, с руки, так можно бить только в игре, производя так называемый, дроп-гол, но королеве волейбола разрешили некие вольности. Казанцы, согласно девичьей фамилии волейболистки — Заряжко, вышли на игру очень заряженными, но уже вторую игру подряд начало выдалось неудачным. Роман Рощин получил тяжелейший удар, возможно, это привело к сотрясению, и его уводили с поля сразу два представителя казанского клуба.

К середине первого тайма счет был 5:5, когда казанцы открыли счет, после попытки Джастина Ламберта, а летчики сравняли его, усилиями Аллена де Вита. Во втором случае нужно выделить партнеров военного летчика, которые реализовали коридор, находясь метрах в двух от зачетного поля. Короткий пас внутрь коридора, после чего партнер монинца отдал пас де Виту и он занес ее достаточно легко.

Казанцы вышли на игру очень заряженными, но уже вторую игру подряд начало выдалось неудачным

На 25-й минуте произошла ситуация, ставшая едва ли не ключевой. Прорыв по правому краю игрока подмосковной команды Ислама Абдулкадирова был остановлен при помощи грубой игры Эдди Людика. Поначалу арбитр посчитал, что Абдулкадиров приземлил попытку за боковой линией, то есть, в ауте, но после совещания с видеосудьей принял решение дать штрафную попытку — 5:12. Хотя Абдулкадиров после приземления мяча выглядел очень бодро, потрясая кулаками, и завалился на траву только через небольшое время. Людик был удален, но его отсутствие на площадке привело к тому, что Казань вышла вперед. Поначалу Арсений Петрушинин приземлил мяч, затем Омари Гриняев, и его попытку реализовал Йохан Тромп — 17:12. Тромп сменил на реализации Кобуса Мораиса, который дважды с достаточно удобных позиций пробил мимо ворот.

Кстати, момент с Гриняевым напомнил легендарные три очка в олимпийском финале баскетбольного турнира Мюнхена-1972, когда американцы вдвоем прыгали за высокой передачей, помешав друг другу. Так и здесь «подмосквичи» помешали друг другу, а Гриняев, поймав мяч, практически беспрепятственно бежал к чужой зачетке.

В меньшинстве «Стрела» сделала сразу две попытки

Увы, как Мораис дважды махнул мимо мяча, так и «Стрела» заработала в первом тайме сразу две штрафных попытки. Шамиль Давудов в защите попытался остановить Лейтона Экстина, но в результате схватил его за прическу, которой может позавидовать любительница африканских косичек. Еще одна штрафная попытка, плюс удаление Давудова — 17:19. В концовке тайма Михаил Бабаев, а Экстин, обидевшийся за порчу своей прически, реализовал попытку — 17:26 по итогам первого тайма. Травма Рощина, два удаления у Казани, чем-то старт «бронзового» матча напомнил сценарий предыдущей игры «Стрелы» в Пензе, где, кстати, играет брат Бабаева — Илья.

Начало второго тайма еще более усилило впечатление дежавю. Абдулкадиров совершил попытку, и тут же ее реализовал, поскольку основной бьющий Эскстин в это время принимал помощь медицинской бригады — 17:33. Следующие очки Экстин принес самостоятельно, поскольку сразу два регбиста «Стрелы» Шамиль Давудов и Иван Нежданов оказались вне игры.

В итоге четвертое место, собственно, тоже самое, на котором финишировало волейбольное «Динамо-Ак Барс» Ирины Королевой

«Возвращаться» в игру «Стрела» начала буквально сразу же, когда оказалась на краю пропасти. Вернувшийся в состав после удаления Людик совершил попытку, увы, но в этот раз ее не реализовал уже Тромп — 22:36, казанцам необходимо было занести и реализовать сразу две попытки, чтобы сравнять счет. Убил интригу Йохан де Вит, который за четверть часа до окончания игрового времени занес попытку, послы выигрыша коридора и восстановил преимущество ВВА — 22:41. К этому времени поле покинул травмированный Сергей Мотов, забегая вперед отметим, что затем унесут еще и Гуго Хантадзе, и наставник «Стрелы» Джей Пи Нил отметит в послематчевом комментарии, что «За одну игру травм было больше чем за весь сезон».

Для победы Казани теперь уже необходимо было занести три попытки, что сложно было представить за 15 оставшихся минут, а потом еще и реализовать их, что казалось невозможным по этому матчу, когда промахивались трижды из четырех. Казанцы в итоге практически решили проблемы с заносом попыток, когда Тромп, а затем Ламберт сделали счет — 32:41, но реализовывать попытки в этот день не получалось категорически. В итоге четвертое место, собственно, тоже самое, на котором финишировало волейбольное «Динамо-Ак Барс» Ирины Королевой.

«Стрела» проиграла в матче за бронзу, хотя два воспитанника казанского регби — Герман Давыдов и Дмитрий Кровяков завоюют медали этого достоинства, будучи игроками «ВВА-Подмосковье».

Джей Пи Нил: «Это просто был не наш день»

В своем послематчевом комментарии наставник казанцев Джей пи Нил начал с очевидного, отметив, что «Сегодня мы не забили 5 реализаций, и, по сути, оставили на поле 10 очков. Но причина поражения не в этом, мы не виним никого наших игроков. Я считаю, что в первой половине ВВА переиграло нас. В первые 40 минут мы пропустили больше захватов, чем, пожалуй, в любой даже самой худшей игре в этом сезоне. Иногда бывают твои дни, когда все получается, иногда ровным счетом наоборот. К сожалению, сегодня мы допустили очень много ошибок, которые нам не свойственны. Это просто был не наш день. Сегодня у нас было много нарушений правил. В целом, я согласен, что дисциплина или, точнее, ее отсутствие сегодня в некоторых моментах нам явно помешали».

«В целом, я согласен, что дисциплина или, точнее, ее отсутствие сегодня в некоторых моментах нам явно помешали», — заявил Джей Пи Нил

Между тем, после потерь в межсезонье, когда только в составе «ВВА-Подмосковье» на поле вышли два экс-«стрелка» Стефан Малан и Франко Нодье, после проблем с финансированием, решенными, что называется, на флажке, можем согласиться с итоговой реакцией Нила: «Если бы мне кто-то в начале сезона сказал, что «Стрела» будет в топ-4 команд чемпионата, я бы назвал этого человека сумасшедшим! Да, мы действительно начали не очень хорошо, но ребята с каждым днем все лучше и лучше понимали друг друга, команда сплотилась. Это именно то, что позволило нам создать такую хорошую команду. У нас нет суперзвезд, но мы играем каждый за каждого. Я горжусь тем, что мы потеряли многих ребят после прошлого сезона, но в этом году пришли новички, и мы построили новую сильную команду».

По итогам дебютного сезона «Стрелы» был выход в полуфинал Кубка страны, по итогам второго сезона — четвертое место, как в классической разновидности, так и в «семерке», хотя там остаются вопросы к федерации, принявшей такое решение. Третий сезон стартует совсем скоро, начнется он с турнира по семерке, который состоится в Пензе с 7 по 10 июля.



— У нас 10 дней отдыха, потом стартует чемпионат по регби-7, а затем и по классическому регби. Поэтому у нас есть полноценных семь дней отдыха, чтобы прийти в себя физически и эмоционально и все начать сначала. Нам нужны игроки, чтобы биться с лучшими в следующем сезоне. Плюс у нас по календарю предстоят аж 14 игр до зимнего перерыва! И я надеюсь что, наша команда по-прежнему будет единым целым, мы избежим травм и постараемся показать результат не хуже, чем в этом сезоне. Изменения в команде будут не очень большими. Мы смогли переподписать большую часть наших игроков, разве что один-два игрока покинут команду. Но, поверьте, нас усилят три-четыре очень интересных регбиста. Это пойдет на пользу клубу, — отметил собеседник издания.



Джаудат Абдуллин, фото strelarugby.ru