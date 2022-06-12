И все-таки «Тампа»! Невероятный Шестеркин в одиночку не протащил «Рейнджерс» в финал Кубка Стэнли

Россияне вновь затащили флоридскую франшизу в решающую серию сезона, а у ньюйоркцев лучшим оказался Шестеркин

Как и предполагалось, полуфинальная серия Востока в НХЛ стала противостоянием россиян. Если у «Тампы» Кучеров, Василевский и Сергачев отыграли так, как от них ждали, то у ньюйоркцев что-то произошло с Артемием Панариным. Зато Шестеркин превзошел все ожидания, но для выхода в финал этого не хватило. В итоге мы увидели феноменальный перелом серии с 0-2 для «Тампы» в итоговые 4-2. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги самой российской серии в розыгрыше Кубка Стэнли — 2022.

И снова «Тампа» в финале, а Василевский, Кучеров и Сергачев сделали результат

Как правило, критики отечественной Континентальной хоккейной лиги часто указывают на то, что состав финалистов Кубка Гагарина каждый год один и тот же. ЦСКА или СКА стабильно борются за попадание в финал на Западе, хотя на Востоке все чуть менее предсказуемо.

«Hold my beer» — сказали Национальная хоккейная лига и «Тампа-Бэй». Перевернув финальную серию Восточной конференции с 0-2 до 4-2, флоридская команда оформила уже третий выход в финал Кубка Стэнли подряд. А если и там одолеет «Колорадо», то обладатель главного трофея НХЛ не будет меняться те же три года подряд.

Вместе с тем не меняются и главные действующие лица успеха «молний». Голкипер Андрей Василевский вновь «тащит» как бог хоккея, Кучеров забрасывает решающие шайбы, набирает важнейшие очки и помогает забивать Стэмкосу. Ну а Михаил Сергачев бетонирует оборону, а когда нужно, может и щелкнуть по воротам, чтобы переломить ход матча, а то и серии.

В пятом поединке именно нижнекамский воспитанник сыграл роль первой скрипки в составе «Тампы», сломав все планы «Рейнджерс». Парни с Бродвея, вернувшиеся на родной лед, собирались было возвращать серию в свои руки и даже забросили первыми. Сергачев был с этим не согласен и в конце второго периода щелкнул от синей линии, выравняв счет.

Ну а под самый финал основного времени Михаил вновь взял игру на себя, повторил заученный урок. Однако после завершения основного времени шайбу записали на счет Ондржея Палата. Тем не менее именно Сергачев сделал все, чтобы «Рейнджерс» не смогли вернуться в серию.

Российская дивизия вновь вывела «молнии» в третий подряд финал Кубка Стэнли. У зрителей из России точно будет свой фаворит в решающем сражении. Валерию Ничушкину из «Колорадо», впрочем, тоже пожелаем удачи.

Русский мир. Кучеров и Шестеркин тепло разошлись после серии

Сколько раз самый «злостный» лидер «Тампы-Бэй» Никита Кучеров откровенно бесил ньюйоркцев своими грязными приемчиками, а в особенности против своего земляка — вратаря Игоря Шестеркина.

В четвертой игре Кучеров специально уронил Игоря Шестеркина уже после того, как игра была остановлена. Никита демонстративно проехался через вратарскую площадку, ожидаемо получил от защитников «Рейнджерс» тумаков и при этом еще умудрился зачем-то просунуть клюшку Игорю Шестеркину между щитков, а российский вратарь потерял равновесие.

В пятом матче нападающий «Тампы» специально бросал по воротам Шестеркина, когда исход матча был уже предрешен и игроки обеих команд уже бросили играть. Форвард спровоцировал потасовку уже после сирены. Да и вообще провокаций от Кучерова и остальных «молний» в сторону Шестеркина в течение серии хватало.

Но хоккей на то и хоккей, что на льду вы соперники, несмотря на одинаковые паспорта, а в соперничестве все средства хороши. Однако как только серия за выход в финал завершается, русские парни забывают все неприятности и благодарят друг друга за хорошую игру. Так же вышло и на этот раз.



После шестой победной игры на послематчевом рукопожатии Никита Кучеров тепло поприветствовал своих соотечественников из «Нью-Йорк Рейнджерс» — нападающего Артемия Панарина и голкипера Игоря Шестеркина. Так на льду стадиона «Амали-Арена» установился русский мир.





В принципе, хоккей — штука такая, что поведение на льду быстро сводится на нет на фоне пользы, которую приносит хоккеист. С Никитой Кучеровым точно случится именно так. В решающем матче финала Восточной конференции форвард «Тампы» отметился голевой передачей на Стивена Стэмкоса (2:1, 4-2), набрав уже 150-е очко (51+99) очков в 130 кубковых матчах за карьеру. В матчах плей-офф он уже 30-й игрок в истории НХЛ, набравший 150+ очков в плей-офф в карьере. Среди действующих игроков больше очков только у форвардов «Питтсбурга» Сидни Кросби (201 в 180) и Евгения Малкина (180 в 177). Из российских же хоккеистов выше только Евгений Малкин и Сергей Федоров (176 в 183).

От Панарина ждали большего. Зато Шестеркин превзошел ожидания

А вот российский лидер нападения «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин со своей ролью справился не так хорошо, как ожидали болельщики «синерубашечников». Нет, назвать его выступление в нынешнем плей-офф провальным язык не поворачивается. Именно россиянин спас серию и сыграл решающую роль в сложнейшем противостоянии с «Питтсбургом». Но дальше все больше стал уходить на второй план.

В 20 матчах в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли Панарин, набрав 16 (6+10) очков, стал только четвертым по результативности в нью-йоркской команде. И это никак не коррелирует с его зарплатой в 11,6 миллиона долларов за сезон. С таким контрактом к третьему сезону пребывания на Манхэттене от парня из Коркино болельщики ждали примерного того же, что вытворяет Никита Кучеров в «Тампе». За весь плей-офф Панарин нанес 50 бросков по воротам соперников при среднем игровом времени 20.16 и общем показателе полезности «-5».

Есть большие подозрения, что и травма в конце регулярного чемпионата оказалась несколько серьезнее, чем было представлено раньше. Панарин на себя времен гладкого чемпионата был похож лишь эпизодически. Впрочем, на передний план вышел другой россиянин, без которого «рейнджеры» в этом финале Востока даже не оказались бы. Игорь Шестеркин сделал все, чтобы его команда вырвала серии с «Пингвинз» и «Каролиной Харрикейнз», и практически единственный, кто сопротивлялся в противостоянии с «Тампой». Шестеркин совершил 669 сейвов в 20 матчах плей-офф — 33,45 в среднем за игру. Таким образом, Игорь по общему числу отраженных бросков за один розыгрыш стал вторым в истории «Рейнджерс». Выше только король Лундквист.

«Игорь был великолепен. Он в каждом матче давал нам шанс на победу. Во многих играх у соперников было преимущество по моментам, но он показывал выдающуюся игру. Он был нашим лучшим игроком в течение всего сезона, то же самое было и в этой серии», — сказал Жерар Галлан после шестой встречи с «Тампой».

Так что без своего героя в Нью-Йорке российские болельщики не остались.