Рустам Ганиев: «Переходя на российские аналоги, мы не теряем в качестве»

Глава казанской промышленной компании — о том, как отечественный бизнес адаптируется в условиях потери зарубежных поставщиков

Фото: Максим Платонов

После введения санкций оказалось, что у России большие проблемы с импортозамещением в таких отраслях, как автопром, авиапром, фармацевтика, электроника и станкостроение. А также сильная зависимость от запчастей, промышленного оборудования, чипов, семян и химических компонентов. Даже последний завод по производству полиграфических красок у нас в стране обанкротился в 2020 году. О том, как российский бизнес выживает в сложившейся ситуации и находит замену импортной продукции, в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает Рустам Ганиев, генеральный директор ПТК «Инжиниринг».



Логистика нарушена, импортных поставок нет

Процесс адаптации к новым суровым условиям все еще продолжается. Обстановка остается неустойчивой и непредсказуемой. Санкции против России не обошли и ПТК «Инжиниринг». За границей предприятие закупало электронику, пневматику, электроприводы, лакокрасочные материалы для производства своей продукции. Сейчас логистика нарушена и этих поставок нет. Но мы нашли возможность заменить ставшие недоступными импортные комплектующие на отечественные и китайские аналоги.

В частности, из-за новых санкций ЕС под запрет на поставки из европейских стран попали лакокрасочные материалы (ЛКМ). В России на европейские краски и пигменты приходилось около 50% рынка. Но это вовсе не означает, что нельзя подобрать что-то подходящее на отечественном рынке. Для производственных линий вполне могут подойти автомобильные краски.

Наши требования к ЛКМ не такие высокие, как в автомобильной отрасли. Нам, в отличие от автозаводов, не нужно будет менять покрасочное оборудование. Для нас важно, чтобы не забивался пистолет, слой краски был определенной толщины, состав и гомогенность не изменялись, сохранялись эксплуатационные свойства, свойства, влияющие на нанесение покрытия, а также скорость высыхания была оптимальной. Мы смотрим на состав отечественных красок, чтобы он был схож с европейскими, которые мы использовали, и тестируем. Получается, что, переходя на российские аналоги, мы не теряем в качестве, а в цене даже выигрываем, так как отечественные ЛКМ дешевле европейских.

Ситуация для многих производителей оборудования не критическая



Что касается электроники, некоторые компании успели создать «сырьевую подушку» и поэтому на данный момент могут стабильно обеспечивать партнеров заказами и сохранить рабочие места.

Мы тоже закупили всю электронику заранее, на два года вперед. Приобретать начали, как только поняли, что поставки в Россию из Европы могут прекратиться. Также из-за рубежа мы получали кабели LAPP, но и им удалось найти замену. Инженер КИПиА изучил все существующие на отечественном рынке модели, подходящие под наши требования, заказал все по одному метру и провел тестирование. Так был выбран оптимальный вариант. Но этот кабель не столько необходимость, сколько удобство, ведь таким образом используется меньше проводов, соединяющих суммирующие шкафы с основным пультом управления.

Ситуация для многих производителей оборудования не критическая. Почти все сырье для изготовления металлов в России есть. Во всем, кроме кремния, страна независима. Стоимость металлов приемлема для потребителей.

Цена наиболее востребованных позиций в черной металлургии у аккредитованных трейдеров упала на внутреннем рынке, по сравнению с пиковыми значениями этого года, более чем на 10%, по холоднокатаному листу снижение достигло 26%. Цена на арматуру у трейдеров, по отношению к пиковым значениям в марте этого года, снизилась на 11—13%. На горячекатаный рулон по сравнению с пиком в июне 2021 года — на 17%, на холоднокатаный лист по сравнению с тем же периодом — на 26%.

Цена наиболее востребованных позиций в черной металлургии у аккредитованных трейдеров упала на внутреннем рынке более чем на 10%. Фото ugmk.ru

Сложностей с получением сырья для нашего производства мы не видим. На нашем производстве в основном используются черные стали и нержавеющая сталь. Никаких логистических проблем также нет. С поставщиком металла мы работаем уже много лет, и перезаключать контракт нет смысла.

Как найти новых поставщиков в России?

Кстати, найти новых поставщиков и покупателей татарстанским предпринимателям помогает «Центр импортозамещения». Это онлайн-площадка на платформе республиканского маркетингового агентства, где размещен список из 108 тысяч товаров, ранее закупаемых за границей, и альтернативы по их замещению.

Также под эгидой Минпромторга создается общероссийская база данных по импортозамещению материалов, комплектующих, запчастей и оборудования. Определяется, что еще можно будет получить от традиционных поставщиков, что придется закупать в обход, аналоги чего можно найти в дружественных странах, а что смогут освоить российские производители.

В свое время наша команда получила в Фонде поддержки предпринимателей 3 млн рублей, на которые мы арендовали помещение, закупили оборудование и наняли людей. Так, в 2017 году появилась полностью самостоятельная компания — ПТК «Инжиниринг».



Подводя итог, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, у российского бизнеса есть все возможности для импортозамещения.



Рустам Ганиев