Дмитрий Москаленко: «Появятся ТЦ, которые не смогут обслуживать свои обязательства»

Президент Российского совета торговых центров — о налоговом моратории для ТЦ и перспективах индустрии без поддержки

Фото: Максим Платонов

Владельцы ТЦ попросили президента России о налоговом моратории до конца года, поскольку продолжение бизнеса в новых реалиях сопряжено со значительными трудностями. В этих условиях налоговая нагрузка играет «губительную роль» в судьбе торговых комплексов, отмечают в Российском совете торговых центров. Высчитывать налоги на имущество и землю предлагается с оборота предприятий. В противном случае бизнесу не избежать банкротства. Как сообщил «Реальному времени» президент РСТЦ Дмитрий Москаленко, вполне вероятно, что ТЦ не смогут обслуживать свои обязательства: «А дальше схема простая — банк забирает себе на баланс торговый центр как предмет залога». Эксперты также полагают, что без мер поддержки индустрию торговых центров ждет серьезный спад.

Прибыльность индустрии ТЦ уменьшается

Российский совет торговых центров просит поменять налоговую систему для моллов. Как пишет руководство РСТЦ в обращении к Владимиру Путину, индустрии необходим мораторий на взимание налога на имущество и земельного налога до конца года, а в дальнейшем эти обязательные платежи предлагается высчитывать с оборота предприятий.

На сегодня до 25% торгового оборота российских магазинов проходит на территории торговых центров, тем не менее с каждым годом прибыльность индустрии падает, указали авторы письма. «С каждым годом выручка и прибыльность индустрии уменьшается, но налоги не снижаются, а некоторые даже растут в плановом порядке, вне зависимости от состояния экономики. Как в стране (регионе) в целом, так и в хозяйствующей единице — торговом центре, в частности».

В обращении подчеркивается, что имущественный и земельный налоги, особенно в условиях ухода части арендаторов, очень сильно бьют по карманам владельцев ТЦ и некоторые из них остаются в минусе. «На текущий момент основными денежно-емкими и значимыми для индустрии стали налог на имущество и земельный налог. Учитывая, что они могут достигать до 20% в обороте компании, такие налоги стали играть принципиальную, если не сказать губительную роль в финансово-хозяйственной деятельности компаний».

Российский совет торговых центров просит поменять налоговую систему для моллов. Фото: Максим Платонов

Разорение крупных торговых центров, как отмечается в обращении, приводит в том числе и к потере рабочих мест. При этом к убыткам часто ведут особенности кадастровой оценки, которые затрудняют успешное ведение бизнеса.

— Кадастровая стоимость определяется в специализированных подразделениях региональных администраций (по схеме массовой оценки, без рассмотрения индивидуальных параметров каждого из оцениваемых объектов/участков) и зачастую не соответствует стоимости объектов и участков. Это приводит к очевидному перегибу в использовании такого налога, а также дает почву для работы целого ряда компаний и лиц, «помогающих» добиваться снижения кадастровой стоимости, — подчеркнули в РСТЦ.

Период пересмотра кадастровой стоимости, как правило, 2—3 года, как сообщили в совете, не оставляет шансов на выживание индустрии торговых центров, так как пересмотр вот уже в течение 7 лет никогда не приводил к снижению этой стоимости. «Притом что реальная ситуация в экономике развивалась разнонаправленно. В результате кадастровая стоимость объектов торговой недвижимости может существенно превышать цену, которую предлагает рынок и по которой проходят реальные сделки».

Москаленко: «Для ТЦ это критичная ситуация»

Владельцы ТЦ попросили не взимать указанные налоги до конца года, чтобы избежать массовых банкротств и закрытий торговых центров:

— Ввести мораторий на взимание налога на имущество организаций и земельный налог на период до 31 декабря 2022 года, с возможностью продления моратория на следующий год (годы), что определить по итогам 2022 года и его экономических показателей. При исчислении налога на имущество и земельного налога определять их как процент от оборота предприятий по их основному виду деятельности. Установить верхний предел для налога на имущества до 4%, а для земельного налога — до 1% от оборота.

Владельцы ТЦ попросили не взимать указанные налоги до конца года, чтобы избежать массовых банкротств и закрытий торговых центров. Фото: Максим Платонов

Президент Российского совета торговых центров Дмитрий Москаленко рассказал «Реальному времени», что ряд торговых центров по всей стране уже оказались в тяжелом положении.

— Самый яркий пример, когда объект отошел банку, — это крытый парк развлечений «Остров мечты» группы компаний «Регионы». Других таких же знаковых объектов не было, поскольку ТЦ начали восстанавливаться после пандемии. Тем не менее в разных регионах по-разному. В Волгограде есть пример ТЦ, где 70% арендаторов — это компании, которые заявили об остановке своей деятельности в России. Для ТЦ это критичная ситуация. Однако даже если сравнивать сегодняшнюю ситуацию, когда некоторые бренды ушли из России, с той ситуацией, которая была в пандемию, отличие в том, что сегодня ТЦ не закрыты. Они продолжают работать. Разница между тяжелой болезнью и смертью в том, что тяжелая болезнь — это все-таки жизнь.

По мнению Дмитрия Москаленко, если предложенные в обращении меры не будут приняты, ситуация будет усугубляться, владельцы комплексов не смогут выплачивать банковские кредиты.

— Вполне вероятно, что появятся ТЦ, которые не смогут обслуживать свои обязательства. А дальше схема простая — банк забирает себе на баланс торговый центр как предмет залога. Что для всех, в том числе для банка, будет неправильной ситуацией, потому что главный актив банка — это деньги, а не объекты коммерческой недвижимости.

«Есть ТЦ, где 70% арендаторов заявили об остановке деятельности в России»



Ответа на свое обращение к главе государства пока не получили, сообщил президент РСТЦ, однако его с нетерпением ждут. Тем временем общая ситуация для владельцев торговых центров не очень благоприятная, предпосылок к возвращению приостановивших деятельность арендаторов в Совете торговых центров не видят, наоборот, предполагается, что тренд на исход брендов продолжится.

Польский ретейлер и производитель одежды LPP объявил о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. Фото: Максим Платонов

Ранее «Реальное время» рассказывало о том, что польский ретейлер и производитель одежды LPP, управляющий пятью брендами — Reserved, House, Cropp, Mohito и Sinsay, объявил о продаже своего российского подразделения китайскому консорциуму. По всей стране закрытые ранее магазины возобновили работу.

Директор по развитию региональных сервисов, содиректор ретейл-департамента CORE.XP Михаил Рогожин в своей колонке для «Реального времени» подчеркнул, что ушедшие бренды не очень хотят терять российский рынок и будут пытаться искать способы так или иначе вернуться на него.

— Затраты у владельцев торговых центров, действительно, возросли. Возможное введение налогового моратория — это важно для собственников, и в какой-то степени должно им помочь немного разгрузиться в плане бремени, которое приносят им их объекты. Опять же, здесь ситуация у каждого своя. Кто-то научился с этим жить, у кого-то не получается, кто-то не знает местную локальную специфику, потому что, с одной стороны, подход один, но, как всегда, методы решения могут быть разными. Поэтому, в целом, инициатива понятна, и явно призвана помочь собственникам, они в этом заинтересованы. Если арендатору все равно, то арендодателю от этого будет сильно радостнее, — считает Рогожин.

По его словам, сложно сказать, какой будет ситуация в случае, если мораторий не введут. «В обращении владельцы приводят какие-то цифры относительно бюджета объекта, но это средняя температура по больнице. Может быть, даже специально увеличили их, чтобы выглядело все пострашнее. Здесь вопрос больше к девелоперам, которые больше посвящены в детали, либо к управляющим компаниям. Я знаю, что это существенное бремя, но насколько существенное, не могу сказать».

Тем не менее эксперты признают, что индустрия ТЦ нуждается в поддержке. Марина Малахатько, старший директор, глава ретейл-департамента CORE.XP, считает, что помочь могут льготные кредиты.

— Сфере ТЦ поможет льготное финансирование розничного бизнеса и поддержка наиболее страдающих отраслей, таких как кино, например, — заявила собеседница «Реального времени».