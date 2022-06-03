Краткий гид по опалубке

Определение, характеристики, разновидности опалубки для бетонного строительства

Мы уже говорили о типах бетона, о том, как выбирать арматуру для изготовления бетонных конструкций индивидуального дома. Но один аспект заливки бетона остался вне зоны нашего внимания: это опалубка. Предлагаем разобраться, из чего ее делают, какая она должна быть и какими могут быть ее разновидности по типу конструкции.

Что такое опалубка и из чего ее делают

Опалубка — это жесткая конструкция, своеобразный сплошной каркас, в который заливается бетонная смесь, чтобы потом отвердеть и превратиться в готовую конструкцию. После того как бетон стал твердым, опалубку снимают. Так что ее основная функция — удержать первоначальную форму, не «поехать» формой под давлением бетонной смеси, стать своеобразной «формой для выпечки» бетона. Метафора довольно близка: бетонный раствор консистенцией похож на тесто для шарлотки. Он выливается в опалубку, как негустое тесто в форму, — и только после окончательного приготовления изделие уже не нуждается «во внешней поддержке».

Соответственно, вот основные требования к опалубке:

она должна идеально правильно собираться в нужную форму;

в ней не должно быть щелей, поверхность нужна сплошная, чтобы в прорехи не вытекала бетонная смесь;

каркас должен быть достаточно жестким и прочным, чтобы не разъехаться и не деформироваться под давлением бетона;

сцепление бетона с опалубкой должно быть низкое (ее же потом снимать);

в идеале сделать все так, чтобы снятую опалубку можно было использовать снова.

В зависимости от конструкции опалубки и от бетонных элементов, которые в ней изготавливаются, она может быть сделана из разных материалов. Это могут быть дерево, металл, комбинация дерева и металла, пластик, резина (да-да, надувная опалубка, есть и такой зверь), армоцементная или даже железобетонная (такая вот вещь в себе получается).

Крепежный материал всегда используется металлический. Элементы опалубки, которые, собственно, составляют форму и скрепляются между собой, называются щитами.

Фото ravchan.ru

Несъемная опалубка: что это такое и какая она бывает

Все современные опалубки делятся на два типа: несъемные (остаются в конструкции после застывания бетонной смеси) и сборно-разборные (убираются после того, как бетон затвердеет, и их можно использовать несколько раз).

Несъемная опалубка — относительно новый вид конструкции, но ее уже полюбили многие строители. Она представляет собой плотный каркас, внутрь которого заливается бетонная смесь. Два самых популярных материала для ее изготовления — все тот же бетон или пенополистирольные плиты. К неоспоримым преимуществам конструкций из пенополистирола относятся:

малый вес (это облегчает работу строителям);

опалубка становится частью здания, а это дает возможность экономить на материалах (в первую очередь на теплоизоляции);

скорость и простота монтажа;

отсутствие необходимости тратить время и усилия на разбор опалубки и перенос ее в хранилище после того, как бетонная смесь затвердела;

гладкая поверхность пенополистирольной плиты ускоряет и упрощает внутреннюю отделку стен.

А изготавливается несъемная опалубка из пенополистирола так: сначала плиты или блоки укладывают в нужную форму, потом в пустоты устанавливают арматурный каркас, а потом в них заливается бетонный раствор. После того как бетон набрал прочность, фасад армируют сеткой и штукатурят. Такая технология применяется в монолитном строительстве (когда стены сплошь заливаются из бетона).

Бетонная несъемная опалубка редко используется в индивидуальном строительстве, ведь с ее помощью получается не дом, а натуральный бункер: усиленная конструкция большой толщины. Чтобы изготовить такую конструкцию, берут две нетолстых бетонных плиты, соединяют их металлическими перемычками, а между ними заливают бетонный раствор. Получается монолитная конструкция.

Фото rt82.ru

Сборно-разборная опалубка

Такой вид «коробки для бетона» нам более привычен: бетон залили, подождали, а потом опалубку тщательно сняли и спрятали до следующего раза. Экономно и сердито. Но у сборно-разборной опалубки тоже бывает множество разновидностей.

Начнем с того, что она различается по размеру щитов. Мелкощитовая опалубка собирается из маленьких «деталей». А значит, из них можно собирать каркас под монолиты сложной формы. Такая опалубка чаще всего используется для индивидуальных домов. А вот крупнощитовая опалубка — массивные щиты с прочными крепежными элементами. Из них собирают длинные стены домов, тоннелей, перекрытий. Это в основном предмет не нашего рассмотрения — о крупнощитовой опалубке речь идет при многоэтажном или техническом строительстве.

Есть несколько типов конструкции сборно-разборной опалубки.

Деревянная стационарная: она пригодится, если вам нужна нестандартная бетонная конструкция сложной формы или же если вы не собираетесь повторно ее использовать. После того как деревянная опалубка снята, ее утилизируют — а стало быть, как советует большинство строителей, для ее изготовления можно использовать доски, оставшиеся от разобранного сарая, к примеру. Или другой б/у материал, который больше уже точно нигде не потребуется. Это простой тип опалубки, сколачивается он легко, разбирается еще легче. А чтобы усилить прочность такой опалубки, ее усиливают упорами, распорками и перемычками.

Универсальная переставная: этот «конструктор» делают из стальных щитов. Чтобы из щитов получились пустоты для бетона, их соединяют друг с другом вдоль и поперек. Крепеж для такой конструкции — шпильки с гайками и трубки. Когда бетон схватывается, трубки выбиваются, шпильки вытягиваются и используются для следующего отрезка опалубки.

Фото dakspol.ru

Скользящая металлическая: эта технология опалубки для многоэтажных зданий, где используют монолитное литье, так что нас она не очень интересует.

Подвесная: такая опалубка применяется для изготовления межэтажных и чердачных перекрытий. Конструкция состоит из щитов (из фанеры или стальных листов), балок или стоек (из дерева или металла). Соединенные между собой щиты подвешивают на балках или ставят на стойки, которые можно регулировать по высоте.

Блок-формы — это по сути большие каркасы. Они могут быть и съемные, и несъемные. Их используют для небольших конструкций — это могут быть объемные элементы стен, колонны и т.д. В блок-формах делают железобетонные изделия на заводах — именно их применяют для изготовления шлакоблоков, пеноблоков, газоблоков.

Какая технология подойдет в вашем случае — определяется в зависимости от целого ряда факторов. Принимать такое решение лучше после подробной консультации со специалистом.