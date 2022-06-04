Как съездить с пользой за банковской картой в Казахстан: личный опыт

«Молодежь, одетая по моде, смахивает на русскоговорящих корейцев или японцев»

Фото: Лилия Косолапова (Уральск)

Санкции в отношении российских банков привели к появлению нового вида путешествий — за зарубежными дебетовыми картами. Художник и химик Лилия Косолапова с мужем Ильей Евлампиевым, программистом и краеведом, а также двумя детьми, решили добыть такую карту в городе Уральске, что в Казахстане. Добавим к ее рассказу лишь, что семья съездила в эту страну дважды: сначала чтобы оформить, а потом — чтобы забрать карту.

Где начинал карьеру Тукай

Мы достаточно часто ездим с семьей по ближайшим регионам России. На этот раз решили побывать в Казахстане и узнать, с какой страной иностранцы путают Татарстан! На машине с парочкой детей мы смогли доехать только до ближайшего конца бескрайней республики — до славного Уральска. Он знаком татарстанцам тем, что здесь рос, получил образование в медресе «Мутыйгия» и начал печататься Габдулла Тукай. Маленький Тукай добирался до уральских родственников 18 суток с караваном, а сегодня на автомобиле можно доехать от Казани за 9 часов.

Мы посетили музей Тукая в доме Мутыгуллы хазрата Тухватуллина на улице Тукая вроде, но адрес другой — академика Асана Тайманова, 57. Нужно заранее списаться через WhatsApp с председателем татарского общества Флюрой Ирековной по телефону +7 (701) 333-31-98. Экскурсию нам провел Марат абый, который оказался директором музея. Он показал свою коллекцию военной техники и сделанные им макеты. Остальные залы музея посвящены жизни и деятельности Тукая, его друзей, наставников и других значимых татарских деятелей в Уральске.

Музей и его хранитель Марат абый. Фото: Лилия Косолапова

Останки принцесс и дореволюционная застройка

Посмотрели еще Национальный музей и дом-музей Емельяна Пугачева. В Национальном музее на первом этаже много казахских украшений и старинных вещей. Я запомнила руку «Золотой принцессы» — останки древней женщины, найденных в Теректинском районе. Это кости руки с надетыми украшениями, как они были при раскопках — завораживает! На втором этаже экспозиция сразу начинается с периода репрессий в СССР, про революцию вовсе ничего нет.

В музее Пугачева мы узнали о старом названии Уральска — Яицкий городок. Название поменяли после подавления Пугачевского бунта, чтобы стереть память об этом событии. Пикантная подробность: на казахском река Урал до сих пор называется Жайык. В музее собраны любопытные вещицы — звуковые пушки, расшитые золотом кожаные перчатки, реконструкция клетки, в которой Пугачев стоял во время допросов, его портрет, написанный поверх изображения Екатерины II.

В Уральске сохранилась дореволюционная застройка, много одноэтажных каменных и деревянных домов — таких в Казани я не припомню. В Казахстане городов со старой застройкой только два — Уральск и Павлодар. Кочевые казахи в городах сами не жили. Уральск построили яицкие казаки, постепенно в город подтянулись татары — купцы и ремесленники. По разговорам поняла, что местные считают Уральск депрессивным и старой застройкой не дорожат.

Сейчас же в городе казахов много. И вокруг звучит казахская речь. Жители говорят быстро, разобрать на слух ничего невозможно, хотя письменную речь мы понимали неплохо, зная татарский. Некоторые и на русском говорят неразборчиво, а с официантами в национальных кафе мы иногда с трудом находили взаимопонимание. Но среди молодежи и старшего поколения много тех, кто понятно и чисто говорит на русском. Молодежь, одетая по моде, смахивает на русскоговорящих корейцев или японцев. А в старшем поколении уже проявляется что-то неуловимое, в чем узнаешь именно казаха.

В глаза бросилась такая особенность — в городе нет сетевых продуктовых. Пара супермаркетов и маленькие магазинчики «Азык тулек» на каждом шагу, набор товаров в них непредсказуем. В одном встретили и купили на пробу местный корт — засушенный соленый творог, его иногда делают и подкопченным. Говорят, что это полезное и питательное блюдо, а главное, хранится без холодильника — удобно, когда ты кочевник. Из местных блюд, кроме плова и лагмана, попробовали чай по-казахски с молоком и тары. Тары — это жареное просо, приготовленное вручную по особой технологии. Чай понравился, вкус мягкий, чуть сладковатый.

Магазин в Уральске. Фото: Лилия Косолапова

Филиал Лас-Вегаса и набережной Ялты одновременно

Вечером воскресенья мы забрели в городской парк культуры и отдыха, попав, по сути, в филиал Лас-Вегаса и набережной Ялты одновременно. Парк идет вдоль реки Чаган, по которой катаются на катамаранах, через реку перекинут подвесной мост. Полный набор развлечений — спиральные чипсы и мороженое, шашлыки и плов; тир с шариками, батуты для детей с безлимитом, пока хватит сил и терпенья; игровые автоматы по 200 тенге за игру (по курсу на момент нашей поездки это было 40 рублей). В конце парка с удивлением обнаружила горку «анаконда» высотой в два этажа для катания на ватрушках летом. Дно аттракциона устлано пластиковыми ковриками с торчащими щетинками. Минус парка — единственный стыдливо спрятанный в кустах деревянный сортир с незакрывающейся дверцей.

Эти развлечения, во-первых, дешевле, чем в России. А во-вторых, из-за размена валюты складывается ощущение, что это не совсем настоящие деньги, и тратишь не задумываясь.

Современный Уральск. Фото: Александр Куприенко / tengrinews.kz

Важно знать, что в Казахстане пока не работают российские карты из-за отключения системы SWIFT. Предпочтительно снять наличные заранее и разменять в обменнике. Можно открыть счет в казахском банке. Для этого нужно оформить ИИН (аналог нашего ИНН), подав заявление в любом местном центре обслуживания населения с российским или, что лучше, заграничным паспортом. Документ готовят в течение одного рабочего дня, после чего можно смело идти в банк. Для открытия счета в банке, кроме паспорта и ИИН, вам также может понадобиться временная регистрация (ее делают в любой гостинице) или печать в загранпаспорте о пересечении границы.

Если вы старше 5 лет, не забудьте сдать ПЦР не более чем за 72 часа до пересечения границы — и вперед, в Казахстан. Можно заехать и по российскому паспорту, но тогда штамп не ставят, его можно получить только при предъявлении загранпаспорта на пограничном контроле.