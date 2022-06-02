Наши в Испании: меньше туристов из России, рост цен на бензин и разные позиции в СМИ

Испанцы сочувствуют россиянам, но настроены против политиков

После начала Россией специальной военной операции на Украине в мире участились случаи притеснений и дискриминации россиян. «Реальное время» пообщалось с бывшими соотечественниками и русскоговорящими жителями за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним за последние три месяца. О настроениях и ситуации в Испании нам рассказал гид из Барселоны Евгений Фатьянов.

Местные испанцы относятся с сочувствием

По личным наблюдениям Евгения Фатьянова, его русскоязычные знакомые в Испании не жаловались на травлю или русофобию. В отличие от многих европейских стран, где банковские счета россиян блокировались, в Испании с такой проблемой не сталкиваются.

— Плохого отношения к россиянам и близко нет, все относятся с пониманием. Местные испанцы знают, что от обычных людей ничего не зависит, поэтому иногда даже с некоторым сочувствием относятся. В некоторых организациях даже место уступают, когда понимают, что ты из России, никакой агрессии за эти три месяца я нигде не почувствовал. Могу говорить только за себя — никаких проблем не возникало ни с одним банком, дополнительных бумаг не требовали. Все как обычно, как раньше. Я оформлял государственную помощь для оплаты аренды квартиры, и у меня без проблем приняли документы, — рассказал бывший россиянин.

«Я оформлял государственную помощь для оплаты аренды квартиры, и у меня без проблем приняли документы», — рассказал Евгений. Фото предоставлено спикером

«Заработки мои сильно упали»

Евгений много лет работает гидом в Барселоне, проводит экскурсии на русском языке. В группах есть и беженцы из Украины, и, к счастью, пока все обходилось без конфликтов с россиянами.

— Я гид и работаю с русскоязычными туристами. И ко мне туристы приезжают из разных стран, в том числе и из Украины. Сейчас, конечно, не туристы, а беженцы, но в любом случае они приходят на экскурсии, слушают их на русском языке и никаких претензий к тому, что я сам из Москвы, что я русский, от них никогда не слышал. Я не могу говорить за всю страну, я говорю только о том, что вижу и что со мной происходит. На мои экскурсии почти каждый день приходят беженцы, и их тут нормально приняли, судя по их рассказам, они всем довольны.

Сокращение числа туристов из России Евгений уже почувствовал, однако в масштабах страны, по его словам, потери в этом смысле незначительные.

— Конечно, для меня большая проблема, что туристов как из России, так и из Украины сейчас нет, и заработки мои сильно упали. Но в целом Испания как страна не сильно переживает по этому поводу, потому что объем россиян от общего потока туристов был, насколько я знаю, около 1,5%. Поэтому их отсутствие не сильно изменит ситуацию в туризме. А туристов из других стран по-прежнему много, даже больше, мне кажется, чем было до пандемии.

Сокращение числа туристов из России Евгений уже почувствовал. Фото: pixabay.com

Что изменилось в последние месяцы, так это интерес испанцев к политическим вопросам. За событиями на Украине здесь следят очень внимательно.



— Испанцы начали больше интересоваться политикой. Хотя они всегда ею интересовались, разные конфликты всегда были им интересны. Хозяйка моей квартиры всегда, когда приходит в гости, говорит: «Сочувствую, очень жаль, что так происходит, я слежу за новостями, вижу, что творится». Она относится с пониманием, знает, что у меня родственники и друзья в России.

Информация здесь подается с разных сторон

По словам собеседника «Реального времени», адекватное восприятие испанским обществом и отсутствие конфликтов создаются в том числе и подачей информации в СМИ, которые не акцентируют внимание на одной точке зрения.

— Испания — свободная страна, и информация здесь подается с разных сторон. Есть газеты, которые ориентированы на подачу именно новостей, то есть без особых мнений. Кто хочет читает такие газеты или смотрит телевизионные каналы. Есть СМИ, журналисты которых высказывают свое мнение, и мнения есть разные — кто-то на одной стороне, кто-то на другой. Люди читают и, как мне кажется, воспринимают достаточно объективно события, которые происходят. Тем более что сейчас есть возможность общаться и с беженцами с Украины, это, наверное, тоже как-то влияет на информационное поле. Но против людей из России здесь никто не настроен, исключение — российские политики. Потому что иногда идешь по улице и видишь портрет президента в неприглядном виде, или плохие надписи про него. Но это касается именно властей, а не страны и людей. То есть испанцы очень четко разделяют эти понятия.

По словам Евгения, Испания гораздо спокойнее воспринимает и вопросы ужесточения санкций. Благодаря собственным источникам нефти и газа, нефтяное эмбарго не вызывает больших противоречий внутри страны. Тем не менее растущие цены на топливо все же ударили по карманам местных жителей.

По словам Евгения, Испания гораздо спокойнее воспринимает и вопросы ужесточения санкций. Фото: pixabay.com

— В Испании есть своя добыча нефти и газа, поэтому именно Испанию этот вопрос не очень сильно волнует. Но бензин, конечно, дорожает — он вырос в цене заметно. А вот продукты и все остальное, честно говоря, не почувствовал повышения стоимости. Я не сравнивал, но не думаю, что произошли какие-то большие изменения в ценах. А сами испанцы, мне кажется, настроены так, что готовы пожертвовать чем-то своим ради того, чтобы был мир во всем мире. Но это по моим ощущениям, может быть, я не прав. Заметен только рост цен на бензин, мои знакомые за рулем, конечно, ругаются.

