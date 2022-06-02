День в истории: золотой запас России в Казани, основание Байконура и праздник бега

Чем примечательна дата 2 июня

Фото: rg.ru (Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г.)

Сегодня, 2 июня, в мире День бега, в России — День здорового питания и отказа от излишеств в еде. В разные годы и столетия в этот день в Италии решили упразднить монархию, в Англии прошла коронация Елизаветы II, в России решили построить Байконур и произошел «Новочеркасский расстрел». Родились российский государственный деятель Константин Победоносцев, заслуженный деятель искусств России и Татарстана Нурдия Джураева, шахматист, международный гроссмейстер Гата (Гатаулла) Камский. Умерли народный герой Италии Джузеппе Гарибальди, татарский композитор Назиб Жиганов, советский хирург-офтальмолог Святослав Федоров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Флотилия Петра I, приближение белочехов и золотой запас России в Казани

2 июня 1722 года в Казань прибыла флотилия Петра I (45 ластовых — грузовых — судов и до 200 островских лодок). Петр посетил Адмиралтейскую верфь, кожевенный и суконный заводы, присутствовал на литургии в Благовещенском соборе, осмотрел Богородицкий женский монастырь, побывал в гостях у губернатора Салтыкова, митрополита Тихона, вице-губернатора Кудрявцева. Все пять казанских ночей Петр I провел в своей каюте на галере. 8 июня император отбыл в Тетюши, посетил древний Болгар.

Фото: humus.livejournal.com

2 июня 1918 года Казань и Казанская губерния были объявлены на военном положении ввиду приближения белочехов. Создание первого антибольшевистского правительства на территории РСФСР подтолкнуло к активизации все контрреволюционные силы. При них были обнаружены документы, выданные французской миссией в Москве.



2 июня 1918 года золотой запас Советской Республики, хранившийся в Самарском отделении Госбанка, был погружен на пароход «Фельдмаршал Суворов» для эвакуации в Казань. На борту находилось свыше 57 миллионов рублей золотом, 30 миллионов — кредитными знаками. В Казани в это время оказалось сосредоточено более половины всего золотого запаса страны. Но сохранить это богатство в полном объеме большевики не смогли. В конце лета 1918 г. белогвардейцы при поддержке чехов выбили красных из Казани и захватили 496,873 тонны золота на сумму 651 532 117 рублей 86 копеек. Колоссальная сумма по тем временам.

Фото: chronograph.livejournal.com

2 июня 1925 года почта начала прием телеграмм на татарском языке, но кириллическим шрифтом. Активизацию деятельности Татарского областного комитета партии по отношению к переводу татарской письменности на яналиф можно объяснить многими причинами. В частности, сыграли свою роль и постановление ЦК ВКП(б) о создании Всесоюзного комитета по латинизации арабской письменности и участие в нем Татарской республики, которое было спущено сверху и обсуждалось на заседании бюро Татобкома. В результате было принято решение выделить представителя и ускорить постановку на бюро обкома вопроса о порядке мероприятии, «связанных с переходом к латинскому шрифту».

2 июня 1931 года произошло совещание при ректоре Казанского университета, на котором было принято решение о включении педагогических дисциплин в число обязательных для студентов всех отделений. Установили, что по каждому предмету должен существовать единый обязательный учебник, утверждаемый Наркомпросом РСФСР и издаваемый Учпедгизом.

Фото: wikipedia.org

Первый в стране зоосад, отмена воскресного труда, космодром Байконур

2 июня 1864 года в Москве открылся первый в России зоологический сад. Одним из главных инициаторов его создания стал профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Он называл зоосад «живым музеем на открытом воздухе». Финансирование зоосада осуществлялось за счет выручки от входной платы, а также благодаря пожертвованиям императорской семьи.

2 июня 1897 года императорским указом труд по воскресеньям и в праздничные дни в Российской империи запретили. Николай II подписал закон, который запретил труд на фабриках, заводах и других предприятиях в воскресенье и праздничные дни. Для рабочих инославных исповеданий разрешалось не вносить в расписание праздников те из праздничных дней, которые не чтутся их церковью. Для рабочих-иноверцев можно было вносить в расписание праздников другие дни недели взамен воскресных.



Фото: russian.space

2 июня 1955 года был основан космодром Байконур. Находится он на территории Кызылординской области Республики Казахстан между городом Казалинском и поселком Жосалы, вблизи поселка Тюратам. Сейчас комплекс Байконур арендуется руководством России у руководства Казахстана (договор аренды заключен на период до 2050 года). Стоимость эксплуатации космодрома составляет около 9 млрд рублей в год (в том числе стоимость аренды комплекса Байконур — около 7,4 млрд рублей в год, расходы на поддержание объектов космодрома — около 1,5 млрд рублей в год), что составляет 4,2% от общей суммы бюджета «Роскосмоса» (по состоянию на 2012 год).

Открытие радио, смерть Марка Твена, коронация Елизаветы II

2 июня 1896 года подал заявку на получение патента Великобритании один из изобретателей радио (наряду с русским ученым А.С. Поповым), итальянец Гульельмо Маркони. Он патентовал радиотелеграфию — систему обмена информацией при помощи радиоволн.

2 июня 1897 года еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти писателя Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Марк Твен был большим шутником, поэтому в свободное от работы время писал в различные газеты опровержения сообщений о своей смерти. В конце концов он добился того, что все редакторы газет договорились к этому сообщению приписывать «К сожалению».

Фото: marieclaire.ru

2 июня 1953 года в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация британской королевы Елизаветы II. Избранница вступила на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца Георга VI 6 февраля 1952 года, вскоре после этого тайный и исполнительный советы провозгласили ее королевой. Коронация была проведена более чем через год из-за традиции пропускать соответствующий промежуток времени после смерти монарха, прежде чем проводить такие церемонии. Это также дало комитетам по планированию достаточно времени, чтобы подготовиться к коронации.

