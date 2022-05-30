Выплаты по внешнему долгу России в рублях, атака на «Мону Лизу» и еще 13 карточек дня
Сегодня стало известно, что в центре Мелитополя прогремел взрыв, ЦБ ограничил обращение акций, заблокированных международными депозитариями, а Россия собирается платить по внешнему долгу в рублях. Тем временем МИД Норвегии заявил о переименовании Белоруссии из Hviterussland в Belarus, глава МИД РФ Сергей Лавров опроверг слухи о якобы ухудшившемся здоровье Владимира Путина. Эти и другие новости — в карточках «Реального времени».
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