Илья Салин: «Хочу создать свой театр кукол»

Фото: предоставлено Ильей Салиным

«Все, что у меня на душе, я выражаю в куклах, это мое проявление», — говорит 15-летний казанец Илья Салин. Поставив свою версию «Щелкунчика», для которой он собственноручно создал порядка 80 кукол, юноша не собирается останавливаться на достигнутом. В беседе с «Реальным временем» Илья признался, что мечтает открыть в Казани еще один театр кукол, который станет точкой притяжения как туристов, так и горожан. Недавно он со своими куклами произвел фурор и стал «Звездой Артека».

«Мне захотелось попробовать самому сделать куклу»

5 июня Илье Салину исполнится 16 лет, но прекращать играть с куклами он и не думает. Подросток оканчивает 9-й класс казанской гимназии №7, сам создает кукольных персонажей и ставит спектакли. Илья со 2-го класса посещает студию творческого развития «Оперение» (идейным вдохновителем был известный актер Константин Хабенский), на базе которой и можно увидеть спектакли Салина.

Увлечение куклами у мальчика началось с раннего детства. В следующем году будет 10 лет с момента основания домашнего театра.

— У меня в детстве были две любимые сказки — «Мойдодыр» и «Муха-Цокотуха». По второй еще в старом здании театра кукол шел спектакль, там играет мой педагог Александр Порфирьевич Карпеев. Я ходил на эту постановку раза четыре с бабушкой.

По словам Ильи, тогда ему уже был не так интересен сюжет постановки — он начал обращать внимание, как происходит действие, что делают актеры, как они управляют куклами.

— Когда я вернулся со спектакля домой, мне захотелось попробовать самому сделать куклу. Первая моя кукла была Муха-Цокотуха — я склеил ее из листов бумаги так, чтобы между ними можно было засовывать руку. И на лицевой стороне нарисовал главную героиню. Далее сделал всех остальных персонажей. И с моей подружкой мы перед родителями разыграли этот спектакль. Это было в апреле 2013 года. Так что в следующем году будет 10 лет с основания моего домашнего театра, — отмечает он.

«Никогда не терпел никаких издевательств от сверстников»

Илья рассказывает, что творческое начало у него от бабушки по маминой линии. Она художник-модельер, в свое время владела собственным ателье. Она постоянно придумывала невероятные образы, нестандартно подходила ко всему и по сей день помогает внуку в работе над его постановками.

— Профессия бабушки действительно связана с творчеством, в меня это тоже проникло. Но мои родители никак не связаны ни с театром, ни с искусством. Я родился у совершенно нормальных родителей. Мама по первому образованию — учитель английского языка, а сейчас она серьезно занимается психологий, коучингом. Папа был строителем, владел собственной компанией. В 2019 году, прямо перед Новым годом, его, к сожалению, не стало — он немного не дожил до 40 лет, — рассказывает Илья. — Когда я только начал заниматься куклами, папа не то что был против, но настороженно относился к моим увлечениям. Он же растил наследника своей строительной фирмы, и папа моего папы тоже был строителем. А тут сын чем-то странным увлекся… Но когда папа понял, что уже никуда не денешься, он как мог стал помогать мне. Он и фанеру привозил, различные деревяшки, помогал что-нибудь выпилить, дюралевые трубки мне поставлял.

У Ильи есть сестренка, которой в день интервью нашему изданию (27 мая) исполнилось 9 лет. Учитывая, что она и так завалена куклами, брат подготовил ей увлекательный квест по дому, в финале которого ее ожидал подарок — профессиональный набор для рисования.

— Я не думаю, что сестренка будет моим единомышленником. Наверняка она выберет для себя другую сферу деятельности. Но пока ей со мной интересно, я ее увлекаю этим, мы дурачимся. Любопытно, что куколки — это по моей части, а у нее детство прошло в машинках. Когда у моей мамы спрашивают, не кажется ли ей странным, что у нее дети поменялись ролями, она отвечает, что ничего страшного, так и должно было быть, — смеется Салин.

Юноша утверждает, что, несмотря на свои увлечения, никогда не был изгоем в компании сверстников.

— Никогда не терпел никаких издевательств и унижений от сверстников. Я в классе всегда был активистом, организатором всех мероприятий, иногда я прибегал и к помощи кукол. Ребята видели, что я человек абсолютно нормальный, и это нестрашно, если человек увлекается чем-то необычным. Наверное, первое время было какое-то необычное отношение ко мне, но с агрессией в свой адрес я никогда не сталкивался. А сейчас все, с кем я общаюсь, свыклись с этой мыслью, приходят на мои спектакли и замечательно ко всему этому относятся, — радуется он.

«Кукольные актеры — это все равно актеры»

На днях Илью ожидает первый ОГЭ. Он намерен окончить 11 классов гимназии №7 и попробовать поступить в Москве в один из институтов из «золотой пятерки театральных вузов» на драматического актера. Кроме того, он рассчитывает получить второе высшее образование как театральный режиссер.

— То, что я хочу выучиться на драматического актера, не значит, что я бросаю театр кукол — все это навсегда в моей душе, в голове. Как говорил Сергей Владимирович Образцов, кукольные актеры — это все равно актеры. Какие-то драматические навыки в любом случае должны быть. Я считаю это обязательным, — отмечает Салин.

Недавно Илья вернулся из главного детского центра страны, где был удостоен звания «Звезда Артека». Он стал одним из трех представителей Татарстана, получившим путевку в «Артек» благодаря победе в конкурсе чтецов «Живая классика». Кстати, в отборочном номере он также прибегнул к помощи кукол, вместе с которыми читал эпизод из «Синей птицы». По признанию Салина, поездка в «Артек» стала подарком самому себе и возможностью немного выдохнуть, погрузиться в уголок детства и отвлечься от суматохи перед ответственными экзаменами.

— В такие поездки я всегда с собой беру два небольших номера, которые легко перевозятся, из моей программы «Шоу для двух рук». Это две мухи, которые надеваются на руки как перчатки, — они и сделаны из перчаток, наперстков и двух теннисных шариков. Я представляю с их помощью любовную историю под цыганский романс. И второй номер — «Эх, яблочко», где два матросика танцуют с матрешками. Эти номера неизменно имеют успех. И в «Артеке» они мне помогли. Самый ответственный третий этап конкурса проходил в виде видеовизитки на полторы минуты. Мне помогли мои мухи, которым я предоставил рассказ о себе. Это получилось очень интересно, и меня выбрали одной из «Звезд Артека», — рассказывает он.

«Главной на сцене должна быть кукла»

Во время поездок в Москву Илья — завсегдатай театра кукол имени Образцова.

— Судьба свела меня с замечательным человеком — Анатолием Ивановичем Вещиковым, это ученик Сергея Образцова, последний из могикан. Он мне годится в дедушки, но я его считаю своим творческим родителем, он наставляет, направляет, пестует меня. И главное — учит, чему я ему бесконечно благодарен. Образцовская школа для меня — самая-самая. Причем не тот театр Образцова, который представлен сейчас, а именно старые образцовские традиции. Они не покрытым слоем пыли, как многие считают. Это что-то вечное, как нравственные ценности. Они достаточно простые. Главной на сцене должна быть кукла. Если вы придете в современный кукольный театр, то, скорее всего, увидите в первую очередь актеров, которые показывают себя. Актеру есть место в театре кукол, если это оправдано, — с упоением говорит он.

В Казани Илья занимается на базе студии «Оперение», которую основал и до 2017 года курировал известный актер Константин Хабенский. По всей стране было открыто 11 таких студий, и Казань выступила «пионером». Студия расположена в здании театра кукол «Экият».

— Когда я пришел в студию «Оперение» в 2014 году, я учился во втором классе. Константин Юрьевич к нам приезжал каждый год, наставлял, курировал. Мы ездили на фестиваль «Оперение», показывали свои спектакли, после чего он садился на сцену, говорил, что ему понравилось, а что нет, как он это все видит. И он даже был на одном из моих первых спектаклей в Казани, когда у меня все рухнуло, а я продолжил играть. Он посмотрел и сделал комплимент, что я все равно закончил спектакль, несмотря на обстоятельства, — отмечает Салин.

По словам Ильи, некоторые студийцы обиделись на Хабенского за решение выйти из проекта, однако у Салина никаких негативных эмоций на этот счет не осталось.

— Я ни в коем случае не обижаюсь, потому что жизнь идет своим чередом. А содержать 11 студий в разных городах и курировать их очень сложно. Те студии, которые выдержали это испытание, до сих пор работают. Например, наша студия в Казани. Я до сих пор в нее хожу, мы ставим спектакли, замечательно общаемся. Многие выпускники нашей студии поступили в ведущие театральные вузы России. Мы продолжаем свою бурную деятельность, — говорит он.

«Куклу можно сделать из любых материалов»

Недавно Илья представил в студии «Оперение» свою новую постановку «Щелкунчик». Для нее он собственноручно изготовил около 80 персонажей. Кроме «Щелкунчика», в активе юноши также спектакли «Лукоморье» и «Золотой цыпленок». Для разных постановок он использует различные техники изготовления кукол.

— Классические куклы делаются из папье-маше. Для меня этот процесс слишком трудозатратный и ни к чему не нужный. Вообще, куклу можно сделать из совершенно любых материалов, например поролона. Или сейчас очень модный для этих целей материал — изолон (один из строительных материалов, которыми утепляют стены). Он приходит на смену поролону, который через лет пять разрушается. Из изолона очень удобно вырезать кукол. Я собственно его и использую. В зависимости от спектакля я меняю технологию изготовления кукол, чтобы каждый спектакль был в индивидуальном стиле. В «Лукоморье» все куклы, дуб были сделаны из винных пробок. Когда заканчивается спектакль, я дарю зрителям раскрашенные в разные цвета пробки, которые мы перед спектаклем с сестренкой красим всю ночь, — говорит он.

Отвечая на вопрос, во сколько обходится производство одной куклы, Илья признается:

— Как всякому творческому человеку, мне не интересна финансовая сторона вопроса. Процесс изготовления куклы таков, что ты можешь на столе разложить подготовленные материалы, а тебе в голову стрельнет, что надо по-другому сделать, и тут ты достаешь сундуки и раскрываешь их. Потому что у меня не квартира, а «сборник» различных деталей, тканей, тесемочек, и все ждет своего часа. Моя комната — это и бутафорский цех, и репетиционный зал, и актерская гримерная, и даже кабинет директора. Родные это как-то терпят. Бывает, что мама приходит домой, а сын крошит пенопласт…

Когда шли репетиции перед премьерой «Щелкунчика», все действующие персонажи не помещались в комнате Ильи — пришлось перебраться в более вместительный коридор. Однако коридор расположен прямо посередине квартиры — в одну сторону ведет в кухню, в другую — в туалет. И когда при этом на полу регулярно встречаются то мыши, то короли, наверное, такое стерпит не каждый. Однако родные привыкли — все знают, что все это выльется во что-то удивительное.

На материалы для производства новых кукол Салин зарабатывает, продавая за чисто символическую цену билеты на свои постановки. Кроме того, его приглашают в школы на различные мастер-классы, где он рассказывает о себе, процессе производства кукол и т.д., что тоже приносит определенный доход. Также Илья подрабатывает и в качестве своеобразного аниматора на днях рождения и открытых мероприятиях в парках и скверах.

— Сейчас понимание «аниматор» скатилось в Свинку Пеппу или других сумасшедших персонажей. На самом деле, «анима» по латыни означает «душа», а кукольники — это те же аниматоры. Когда я приезжаю по приглашению на такие мероприятия, то обычно показываю спектакль, сказку. Если заказывают мастер-класс, то показываю его. Могу продемонстрировать процесс производства куклы. Иногда мы можем сами изготовить куклу с ребятами — я приношу материалы, показываю, что главное — воображение и фантазия, а куклу можно сделать из совершенно разных материалов, — подчеркивает он.

Есть в активе Ильи и концертная программа «Шоу для двух рук», включающая различные эстрадные номера. Как правило, именно эту программу он демонстрирует на летних верандах, когда его приглашают выступить в парках и скверах. Когда же театральная постановка выносится на летнюю веранду, она перестает быть театральной, предупреждает собеседник.

— В театр ходят за атмосферой, запахом кулис, люстрами, красивыми платьями, вечерней обстановкой. Именно это должно сохраняться в театре — своя атмосфера, — убежден он.

«Куклы — это мои друзья, детища, средства выражения меня»

О собственных новых постановках выпускник 9-го класса пока не думает — впереди ответственные экзамены.

— Сначала нужно успешно сдать ОГЭ. И потом я уже, возможно, приступлю к новой постановке. Мыслей полно, они возникают спонтанно. Я их зарисовываю, записываю, потом открываю блокнотик и самые интересные воплощаю в жизнь, — говорит он.

В доме у Салина огромное количество кукол. Иногда он с ними разговаривает и считает кукол проявлением самого себя.

— Бывает, я с ними разговариваю. Не так: «Что ты мне посоветуешь, друг мой?» А что-то вроде: «Давай, не подведи меня сегодня, чтобы все было благополучно». С теми же мухами я иногда на людях общаюсь, дурачусь, потому что это забавно выглядит. Куклы — это мои друзья, детища, средства выражения меня. Все, что на душе, я выражаю в куклах, это мое проявление, — признается он.

Чтобы пробиться в жизни, даже занимаясь таким необычным делом, нужно искренне его любить, убежден Илья. Именно тогда появляются силы и желание себя проявить и добиться, чтобы это увидели люди.

— Если ты этим увлекаешься, прикладываешь усилия, это даст свои плоды. Если это актуально, талантливо, здорово, это обязательно заметят люди, — убежден он.

Илья признается, что ощущает себя человеком из прошлого века.

— Все детство я собирал советские вещи. У меня дома патефон 37-го года, который до сих пор работает и на котором я регулярно слушаю Клавдию Шульженко, Леонида Утесова и других певцов того времени. Тем не менее я считаю себя совершенно современным человеком. А из того времени я почерпнул для себя нравственные принципы. Про себя так говорить не очень красиво, но, глядя на многих представителей современной молодежи, я понимаю, что у меня в душе и многих моих друзей хранится что-то доброе, светлое, чего сейчас не так много. Я надеюсь, что через свои спектакли, своих кукол я буду нести эти принципы, как Данко нес свое сердце, — подчеркивает юноша.

Кукольник говорит, что родные его очень поддерживают. Он ощущает, что мама им гордится:

— Мама говорит, что чудо, которое она родила, будет дарить чудеса другим. Она радуется, что я полезен и несу радость в мир. Когда меня спрашивают, испытываю ли я гордость за себя, я отвечаю, что испытываю гордость за свои творения. Когда я вижу, что кукла удалась, это приносит мне радость, а когда вижу, что радуются зрители, — это приносит мне счастье.

Мечта — собственный театр кукол

Илья признается, что ему любопытно наблюдать за экспериментами нового художественного руководителя театра кукол «Экият» Ильгиза Зайниева, однако у него другой путь и он намерен развиваться в собственном направлении.

— Мне интересно смотреть на эксперименты. Что мне нравится — я подмечаю для себя. Я смотрю постановки и в драматических театрах, и записи других кукольных театров в различных городах. И все мотаю на ус, — перечисляет он.

Илья надеется, что после сдачи экзаменов и учебы в университете события будут развиваться по тому сценарию, который он в розовых очках для себя выстроил.



— Сергею Образцову доверили создать театр в 30 лет, это достаточно молодой возраст. Пусть и у меня все сложится так, как должно сложиться. Если я продолжу этим заниматься, а я обязательно продолжу, судьба меня выведет к тому, чего я так давно хочу. Я хочу создать собственный театр кукол и думаю о создании своей школы, чтобы ставить спектакли в своем собственном стиле. Хочу создать свой театр со своими устоями, нравами, постановками, красками, — признается он.

Причем сделать это Илья хочет именно в Казани, куда намерен вернуться после планируемой учебы в московском вузе.

— В родном доме и стены греют. Мне кажется, в Казани нужно сделать еще одно место, ради которого люди приезжали бы в наш город, приходили на спектакли. В Москве и так много театров кукол. А в Казани только один. И пусть у города будет еще одна краска, — пожелал он.

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