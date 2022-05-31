Эксперты — о банковских объединениях: «Такой вариант был бы спасательным кругом»

По замыслу Банка России механизм позволит сократить издержки малых банков, но как это будет работать на практике — пока неизвестно

Фото: Максим Платонов

Банк России предложил новый механизм поддержки небольших банков за счет снижения издержек — создавать «подобие банковских объединений» с крупными. При этом небольшие банки должны сохранить независимость во всех ключевых решениях, а в объединениях смогут получить информационную, технологическую и экспертную поддержку. Опрошенные «Реальным временем» эксперты банковской сферы в большинстве своем согласны, что инициатива ЦБ поможет остаться на плаву малым банкам, которые сейчас «не справляются с возрастающим уровнем издержек».

«Кризисы стимулируют процессы слияния и поглощения»

Центробанк работает над возможностью создания объединений банков без выкупа долей, но с взаимной ответственностью всех участников. Об этом на встрече Ассоциации банков России сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина:

— Мы готовим предложения о новой возможности создания банковских объединений без выкупа долей, но с взаимной ответственностью всех участников. Похожая система хорошо зарекомендовала себя в ряде стран. Идея в том, что небольшие банки присоединяются к более крупному, становясь его бизнес-партнерами. Они смогут получать от «старшего» банка информационную, технологическую и экспертную поддержку. В результате основной фокус надзора будет на консолидированном уровне, а для участников радикально снизится операционная и регулятивная нагрузка, — заявила глава Банка России.

Оценивая инициативу регулятора, начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий в разговоре с «Реальным временем» отметил, что кризисы часто становятся драйверами изменений, в том числе и в банковской сфере. Кроме того, растущий уровень издержек действительно больно бьет по малым банкам:

— Кризисы стимулируют процессы слияния и поглощения, активизируют процессы укрупнения, экспансии банковских групп. Например, сейчас мы видим создание банковской группы у Владимира Потанина — он получил и «Росбанк», и «Тинькофф». Более того, эта тенденция прослеживается и на уровне государственных банков — есть планы по присоединению банка «Открытие» и РНКБ к ВТБ. Есть и другие факторы, способствующие объединению банков.

Эксперт отметил, что регуляторная нагрузка постоянно увеличивается, стремительно развиваются банковские цифровые технологии. Все это требует дополнительных расходов, привлечения дополнительного персонала. «Многие малые банки не справляются с возрастающим уровнем издержек. Их владельцы вынуждены выбирать — или отдать лицензию, или продать ее. Утрата независимости может быть неинтересна владельцам банков, и в конечном итоге эти банки просто стагнируют и умирают. Выходом из ситуации могли бы быть образования банковских объединений в различных формах», пояснил он.

«Такой вариант возможен и был бы даже спасательным кругом»

Собеседник издания считает, что рассматриваемый Центральным банком механизм поддержки может спасти небольшие региональные банки, крах которых серьезно навредил бы банковской системе страны:

— В российской практике есть вариант, когда холдинг владеет группой банков. Альтернативой ему может стать как раз обратный вариант — как было с «Райффайзенбанком» — когда малые банки владеют крупным. Они имеют в нем доли, пользуются его брендом. Крупный банк обеспечивает малые технологиями, экспертизой, представляет их интересы в Центральном банке и других государственных структурах. Такой вариант возможен и был бы даже спасательным кругом для некоторых малых российских банков. А в их спасении есть определенный государственный интерес, потому что разрушение региональной банковской инфраструктуры России, с ее колоссальными размерами — это явное вредительство. Процессы монополизации и огосударствления банковского сектора не способствуют росту российской экономики.

Выгода от вступления в объединение для малых банков очевидна. Однако будут ли крупные игроки, в том числе и попавшие под санкции западных стран, использовать более мелкие с целью обхода санкций? По мнению Осадчего, такой вариант исключен:

— Такой подход не должен становиться инструментом для обхода санкций. Связи между банками в любом случае будут оформлены юридически. Транзакции с банком, находящимся под блокирующими санкциями, есть повод для наложения таких же санкций. Например, «Еврофинанс Моснарбанк» попал под американские блокирующие санкции за то, что взаимодействовал с венесуэльской государственной нефтяной компанией, которая находится под санкциями.

Задача Центрального банка — проработать механизмы создания и работы новых структур. Фото: cbr.ru

Говорить о создании объединений как о свершившемся факте еще рано, убежден эксперт. Задача Центрального банка — проработать механизмы создания и работы новых структур.

— Пока до решения далеко, сейчас лишь рассматриваются возможные подходы. «Райффайзенбанк» прошел эту стадию, но сейчас он уже не является объединением кооперативных банков. Сейчас это такой классический холдинг. Стоит ли нам повторять этот процесс? Это большой вопрос. Существует объединение независимых банков с взаимной ответственностью, о котором знают все — это Федеральная резервная система. Это 12 независимых региональных банков, которые объединены в Центральный банк Америки. Но вряд ли такой вариант имеет в виду Эльвира Сахипзадовна.

«Наша страна в ближайшей перспективе не будет иметь никаких инвестиций»

Директор Банковского института НИУ ВШЭ Василий Солодков, в свою очередь, уверен, что в поддержке нуждаются не только малые банки, но и крупные участники рынка, вот только выгода от консолидации для больших банков очень спорная:

— Надо помогать и большим, и малым. Вот смотрите, простая вещь — у нас были банки с базовой лицензией, как правило, это небольшие банки, которые не имели права открывать корреспондентские счета. Например, сейчас есть «Альфа-банк». Он имеет право открывать корсчета, но ему их все закрыли, поскольку он под санкциями. То есть он спустился на уровень базовых банков с базовой лицензией. И всем понятно, что ему никто никаких корсчетов в жизни не откроет. И какой у него вариант? Пытаться эти расчеты делать через кого-то, то есть у того, кто не под санкциями. А не под санкциями как раз вот эти мелкие банки. Но с другой стороны, я считаю, что этот путь достаточно быстро будет перекрыт. Потому что как только банки-корреспонденты поймут, что через корсчета начинают работать подсанкционные банки, то, я думаю, эта история завершится.

По словам эксперта, предложение объединять небольшие банки вокруг более крупных — реакция Центрального банка на непростую ситуацию в экономике. Удар санкций по банковскому сектору уже сейчас более чем ощутим:



— Нужно понимать, что банки, которые под санкциями, государство будет поддерживать до последнего рубля из кармана налогоплательщика. Потому что за редким исключением в основном это госбанки. С одной стороны, это достаточно тяжелое рыночное положение, из-за того, что традиционные формы зарабатывания денег от них ушли, с другой стороны — за ними мощь государства.

Потому что, посмотрите, совершенно непонятный банк СМП продолжает работать. При этом из этого банка даже нельзя сделать перевод ни в какой другой российский банк. Такова глубина санкций, под которые он попал. У нас разорваны все логистические цепочки, рубль перестал быть свободно конвертируемой валютой, наша страна в ближайшей перспективе не будет иметь никаких инвестиций — ни денежных, ни технологических. Под угрозой находится вся экономика, а не какие-то ее отдельные сектора.

Закрытость информации о финансовых состояниях банков, по мнению Солодкова, не позволяет давать какие-либо точные прогнозы. Тем не менее, судя по предложению по объединению банков, Центробанк активно пытается влиять на общую картину:

— Ситуация невеселая сейчас и у больших, и у малых банков. Плюс к этому нужно понимать, что был разрыв между кредитными и депозитными ставками. То есть был период, когда ставки по депозитам оказались выше, чем кредитные по ранее выданным кредитам. ЦБ сейчас ставку снижает, и, соответственно, эта ситуация выравнивается. При этом информация о финансовых состояниях банков сейчас оказалась закрытой, поэтому по факту мы можем лишь гадать на кофейной гуще, не зная, что там на самом деле происходит.

Удар санкций по банковскому сектору уже сейчас более чем ощутим. Фото: realnoevremya.ru

«В чистом виде такой консолидации, о которой мы говорим, не было»

Экономист, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев подчеркивает, что путь консолидации действительно может позволить избежать массовых проблем у маленьких банков:

— С одной стороны, конечно, сейчас это, безусловно, нужно. Потому что многие небольшие банки действительно испытывают проблемы с поддержанием рентабельности и с тем, чтобы вообще как-то на рынке и дальше оставаться, сохранять финансовую устойчивость и рентабельный бизнес, так как они выпадают из тех ниш, где они раньше специализировались. У них очень высокая конкуренция, и есть проблемы с докапитализацией, и возможности акционеров на поддержку исчерпываются. И нужно искать варианты выхода из этого бизнеса.

Продать банк инвестору, по его словам, сейчас сложно: «действительно интерес новых инвесторов очень слабый, а если он есть, то он сопряжен с высокими рисками выхода этих банков на сегменты, скажем так, не очень легальных операций». Некоторые инвесторы «прямо рассматривают банки для целей не совсем банковской деятельности». И это риск для текущих акционеров — продаваться таким инвесторам, потому что потом они получат претензии регуляторов. «Поэтому, наверно, действительно нужно рассматривать путь консолидации через какие-то более крупные структуры, которые будут покупать небольшие банки у таких вот «уставших» банкиров», считает Самиев.

Тем не менее собеседник издания отмечает, что детали объединения пока не совсем понятны, тем более что в истории российского банкинга ничего такого до сих пор не было. А значит от предложения ЦБ до его воплощения в реальность еще долгий путь.

— Здесь много нюансов. Например, кто будет выступать таким консолидатором? Глава банка «Открытие» Михаил Задорнов озвучил идею, что небольшие банки могли бы там консолидироваться. Но вопрос, кто это будет, пока открытый, какие должны быть ресурсы у такого консолидатора. Ну и роль регулятора — что он будет делать? Понятно, что он может способствовать ускорению таких сделок, быстрее рассматривать их и так далее. Но кроме этого вряд ли что-то еще можно делать, здесь скорее дело в консолидаторах должно быть и в соответствующих инвесторах.

В истории такого не было, отметил эксперт. «Либо это были сделки с частными инвесторами, либо с государством, когда оно выкупало на какой-то крупный госбанк или на какие-то фонды банковские активы, такой обратный процесс по отношению к приватизации, действительно, происходил в некоторых странах. Это, опять, такие случаи, когда банки были хронически убыточными, инвесторов не было и что-то такое происходило». Однако в чистом виде такой консолидации в банковской сфере не было, подчеркнул Самиев. Хотя и привел примеры объединений через санацию: «фактически у нас уже это произошло, это один из вариантов консолидации, но вынужденной — когда консолидатор собирает проблемные банки и санирует их». В мире, по его словам тоже много таких примеров, но не в том варианте, который обсуждается сейчас Центробанком.

