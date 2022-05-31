Как российские таможенники создали проблемы турецкому резиденту «Алабуги»

На катализатор для производства стекла, содержащий соли палладия, потребовалось разрешение Пробирной палаты России

Фото: Олег Тихонов

Как стало известно «Реальному времени», резидент ОЭЗ «Алабуга» компания «Тракья Гласс Рус» подала в суд на Приволжскую таможню. У компании с турецкими корнями возникли проблемы при ввозе в Россию катализатора, в составе которого есть соли драгметалла. Таможенники потребовали разрешение Пробирной палаты России — таковы требования ЕврАзЭС. Истца ранее уже не раз штрафовали на таможне за различные формальные нарушения, и на этот раз компании помогал с оформлением таможенный декларант с терминала «Выборг». Однако избежать претензий все-равно не удалось.

«Драгоценный» катализатор

АО «Тракья Гласс Рус» из особой экономической зоны «Алабуга» судится с Приволжской электронной таможней, базирующейся в Нижнем Новгороде. Почти год назад, в июне 2021 года, компании при ввозе товара вменили нарушение статьи 16.3 КоАП РФ. А именно, несоблюдение требований, установленных международными договорами государств — членов ЕврАзЭС.

Дело в том, что «Тракья Гласс Рус» использует при изготовлении стекла катализатор, который представляет собой водный раствор неорганической соли драгоценного металла — дихлорида палладия с добавлением уксусной и соляной кислоты. Он-то и стал причиной претензий таможенников. Причем, резидент татарстанской ОЭЗ позаботился о профессиональном сопровождении своих грузов. Товары на таможне ему декларировал представитель другой таможни — ООО «Выборг-Терминал Северо-Запад».

АО «Тракья Гласс Рус» из особой экономической зоны «Алабуга» судится с Приволжской электронной таможней. Фото: Олег Тихонов

Он подал электронную декларацию на партию катализатора, который для производства в ОЭЗ «Алабуга» был доставлен из Германии. На Приволжской таможне провели проверку и пришли к выводу, что химреагент классифицирован неверно. Корректировка — смена кода товара — кардинально изменила ситуацию. В частности, на ввоз «драгоценного» катализатора потребовалось разрешение Пробирной палаты России. Именно она контролирует ввоз в РФ из государств, не входящих в ЕврАзЭС, и вывоз из нее драгметаллов и камней, и сырьевых товаров с их содержанием. Такой бумаги в комплекте представленных документов не оказалось.

В результате 11 июня прошлого года таможенники составили на АО «Тракья Гласс Рус» протокол об административном правонарушении. А спустя 10 дней и оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Пятое место по объемам производства стекла в мире

Завод по производству листового и автомо­бильного стекла и зе­ркал был открыт в ОЭЗ «Ала­буга» в октябре 2016 года, хотя, согласно официальным данным, был построен двумя годами ранее. Как рассказывало «Реальное время», его запустили с большой помпой. Этот торжественный момент почтил своим присутствием министр экономики Турции Нихат Зейбеджи. Вместе с президентом Татарстана Рустамом Миннихановым они дали старт запуску конвейеров общей инвестиционной емкостью $310 млн.

Были открыты сразу два производства — ОАО «Тракья Гласс Рус», выпускающее листовое (архитектурно-строительное) стекло и АО «Аутомотив Гласс Рус», специализирующееся на автомобильном стекле. Оба юрлица входят в компанию Sişecam Group c центральным офисом в Турции, которая занимает 5-е место по объемам производства стекла в мире (в Европе — первое), в первой пятерке она и по стеклотаре, и на втором — по изготовлению посуды из стекла.

Завод по производству листового, автомо­бильного стекла и зе­ркал был открыт с большой помпой в октябре 2016 года. Фото: Олег Тихонов

Что касается российского рынка стеклотары и посуды из стекла, Sisecam на нем лидирует. Первое производство она развернула в нашей стране в 2002 году и на сегодняшний день с мощностями 1,2 млн тонн стеклотары в год ей принадлежит около 30% рынка. Два года спустя, в 2004-м, Şişecam вложилась в производство посуды из стекла. На данный момент у турок работает в России несколько таких производств: завод по производству посуды из стекла в Нижегородской области и пять заводов по производству стеклотары в Вологодской, Владимирской и Ленинградской областях, Краснодарском крае и Башкирии. Здесь группа нарастила долю до 23%, что тоже обеспечивает ей первенство в своем сегменте в РФ.

Годовое производство зеркал в АО «Тракья Гласс Рус» достигает 6 млн квадратных метров в год, листового стекла — 230 тысяч тонн. Согласно базе данных «СПАРК-Интефакс», персонал общества на конец 2021 года превышал 250 человек. Выручка за прошлый год достигла 6,9 млрд рублей, чистая прибыль — 2,6 млрд. В целом инвестиции группы Sişecam в РФ за все эти годы составили $ 1,25 млрд рублей. Она обеспечила 3 414 рабочих мест на девяти заводах в РФ.

Отменить или заменить на предупреждение не вправе

Казалось бы, что могут значить для компании с оборотом в 7 млрд рублей какие-то 50 тысяч? Ан нет: «Тракья Гласс Рус» не согласилась с наказанием и оспорила его в арбитраже. Видимо, для репутации и отсутствия дальнейших проволочек важна любая сумма. Она пыталась добиться полной отмены наказания, либо замены его предупреждением.

По версии проверяющих, правонарушение резидент ОЭЗ «заработал» еще до подачи декларации таможенным представителем. «Тракья Гласс Рус» была обязана получить упомянутое разрешение с того момента, как товар пересек таможенную границу союза. Специалисты таможни напоминали в суде, что компания еще в 2018 году была поставлена на спецучет в пробирной палате как юрлицо, имеющее дело с драгметаллами. «Тракья Гласс Рус» полагала, что за выявленное нарушение должен понести ответственность нанятый ими таможенный представитель. Однако таможенный кодекс ЕАЭС возлагает эту обязанность на самого декларанта товаров.

«Тракья Гласс Рус» была обязана получить упомянутое разрешение с того момента, как товар пересек таможенную границу союза. Фото: Олег Тихонов

Считать ошибку в кодификации малозначительной у них, как оказалось, тоже нет оснований. Не согласилась таможня и на замену штрафа предупреждением, мотивируя это тем, что «Тракья Гласс Рус» не относится к субъектам малого и среднего предпринимательства. К тому же предупреждать могут только тех, кто проштрафился впервые. А для резидента ОЭЗ «Алабуга» этот случай, согласно картотеке Арбитражного суда, не единичный. Более того, судя по всему, штрафы с таможни по разным поводам ей «прилетают» каждый год.



Отбиться от них в судебном порядке ей пока ни разу не удавалось. 23 декабря 2021 года Арбитражный суд РТ отказал росийско-турецкой компании в иске. Такая же точка зрения оказалась и у суда апелляционной инстанции. Но это лишь половина пути. 2 июня жалобу производителя стекла рассмотрит Арбитражный суд Поволжского округа. А после него есть еще и высшая судебная инстанция страны.