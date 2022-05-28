«Бренды не хотят уходить с нашего рынка, что бы они ни говорили»

Эксперт — о причинах продаж ТЦ, адаптации столичных мегамоллов и преимуществах региональных объектов

Фото: Максим Платонов

На сегодняшний день западные санкции создали непростые условия для работы торговых центров в России: многие арендаторы из числа зарубежных компаний приостановили свою деятельность, в связи с чем собственники моллов понесли убытки и выставляют площадки на продажу. Почему инвесторы пока не спешат вкладывать деньги в ТЦ и какие преимущества региональные торговые центры имеют перед крупными московскими моллами — в авторской колонке для «Реального времени» рассказывает директор по развитию региональных сервисов, со-директор ретейл департамента CORE.XP Михаил Рогожин.

Если есть спрос, то есть и предложение

На сегодняшний день некоторые собственники пытаются выйти в кеш, понимая, что сейчас придется много работать с объектом. И если такого жгучего желания и возможности у них нет, то они будут пробовать его продать. Но вопрос в том, что никто не хочет продавать задешево, а покупать задорого. Поэтому из тех предложений, которые теоретически на сегодняшний день могут быть выставлены на продажу, будут реализованы далеко не все.

Потому что ценовые ожидания у текущих собственников бывают достаточно завышенные, а у желающих купить — заниженные, они понимают, что покупают «стрессовый» объект. Хотя есть объекты, которые надо немного улучшить, и они могут выстрелить потом. Просто этим нужно заниматься, чтобы было хорошее управление проектом, а оно есть далеко не у всех. И в случае, когда его нет и заниматься этим не хочется — люди думают о возможности продажи.

И опять же, думать о возможности продать и продавать — это разные вещи. Как в анекдоте: Изя хочет продать часы или продавать часы? То есть зачастую люди выходят на рынок просто прицениться. Некоторые готовы продать объект, но при наличии адекватного предложения (на их взгляд). А по сегодняшним меркам оно может быть не совсем такое, как они ожидают. Безусловно, тенденция к продажам торговых центров сейчас есть, но она не всеобъемлющая и касается тех объектов, которые не самые простые и, наверное, не самые новые.

Региональные ТЦ котируются лучше московских



В целом ситуация для всей страны примерно одинакова. Но, наверное, здесь особняком стоят Москва и Питер, потому что там есть немалое количество совсем уж больших объектов, и там соответствующий ценник. А таких инвесторов, которые сейчас готовы заплатить очень много денег даже за хороший объект, не так много.

Если брать более мелкие объекты и региональные, то тут как раз объект площадью 30—40 тысяч гораздо проще сейчас может быть продан и, скажем, потом «приведен в чувство». Поэтому инвесторы к ним присматриваются, поскольку объем денег, которые нужно будет потратить, гораздо меньше, чем за премиальные московские проекты. В каждом городе, думаю, найдется некоторое количество объектов, текущие собственники могут захотеть их продать.

Другой вопрос для покупателей — не всегда понятно, что с этими объектами делать. Если есть реальная возможность улучшения в течение 1—2 лет, то, конечно, нужно брать, если есть понимание, как и что делать. И кто конкретно будет это делать. А если рассматривать это просто как вопрос инвестиций, то тут может всплыть вопрос окупаемости.

Фото: Максим Платонов

Бренды не хотят уходить с российского рынка



Конечно, западные санкции повлияли на изменение уровня арендной платы в торговых центрах, ведь многие точки закрылись. Но общей тенденции в этом вопросе сейчас нет. По оплате здесь все пытаются договариваться. Ведь каждый собственник сражается сам за себя.

С одной стороны, когда ты владелец и у тебя временно закрываются LPP, Adidas, H&M и много других знаковых магазинов международных брендов, ты сидишь и думаешь, что делать, ждешь, пытаешься договориться. Потому что хочется, чтобы они открылись и продолжили работать, ты из этого исходишь. Ибо заменить их зачастую просто некем. А есть те, у кого закрылся только один условный Adidas (кто изначально не имел большого представительства таких сетей), такие объекты почувствовали этот исход немного полегче.

Что касается арендной платы, то здесь, с одной стороны, тоже все пытаются договориться, а с другой стороны, все ждут когда немного ослабнет политический деструктив. При этом есть понимание, что бренды, о которых мы упомянули, и иже с ними в принципе не хотят уходить с нашего рынка, потому что это довольно серьезная для них доля. Что бы они там ни говорили, для них это действительно много.

Поэтому они либо пытаются договориться с новыми партнерами из других стран или, возможно, с какими-нибудь дочерними компаниями, чтобы потом продолжить работу как бы не самим. Хотя товар останется их, возможно, придется чуть поиграть с названием брендов. Такая тема есть: в Москве уже пошли открытия магазинов польской сети LPP, которые немного изменили названия, но потихоньку возобновляют свою деятельность. То же самое будет с «Макдоналдсом». Все рестораны, которые принадлежали ему напрямую, теперь проданы некоему кемеровскому бизнесмену и будут открываться, по непроверенным пока слухам, даже с названием «Mc», с возможностью сохранения логотипной буквы М.

Фото: Максим Платонов

Актуальность «Икеи» никуда не уходит

В нынешних условиях владельцам ТЦ я бы сказал, что никогда нельзя закрывать глаза на альтернативы. Тем более в зависимости от того, что у тебя прописано в договоре с существующими неработающими временно товарищами. С одной стороны, конечно, надо глаза держать открытыми и смотреть на возможности, которые возникают и будут возникать, потому что когда-то придут китайцы, турки, иранцы, еще кто-то. Это все потихоньку движется, но когда это будет в большом объеме, пока предсказать нельзя.

С другой стороны, не нужно замыкаться, нужно пытаться договориться. Понимая, что если ты видишь перспективу, условно говоря, сохранения какой-нибудь «Икеи» в своем торговом центре, то, конечно, может, и стоит потерпеть немного, но только чтобы была какая-то взаимовыгода: ты ждешь, понимая ради чего, что получишь за период простоя этих магазинов, и тебя это устраивает, ты готов подождать.

Потому что найти альтернативу «Икее» сейчас сложно, может быть зайдет Hoff, но не факт, что он будет всегда развиваться и в таком объеме, как «Икея». А может быть, и будет. Например, в Казани Hoff мы запускали в ТЦ «Горки-Парк» и он достаточно неплохо себя чувствует и по сей день. Но тем не менее актуальность «Икеи» никуда не уходит и, наверное, не уйдет. Но, опять же, зависит от объекта. Если объект сильный, то у него может быть больше пафоса и пиетета в относительно мирной борьбе с брендами. А если объект послабее, то в какой-то момент сами бренды могут заплатить то, что они должны, а потом уйти из этого объекта. И ты останешься с такими дырами, что очень долго будешь думать, чем их залатать. А заменять «Зару» «Фикспрайсом», наверное, не очень здорово для объекта в целом.

Михаил Рогожин