Казань пополнила список городов, где добро на вышку сотовой связи удалось получить только в суде

Арбитражный спор компании «Русмаркет» и КЗИО Казани: 30-метровой антенне быть?

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», московское ООО «Русмаркет» с марта прошлого года пытается выбить у властей Казани разрешение на установку 30-метровой антенны для базовой станции сотовой связи. Комитет земельных и имущественных отношений отказал компании, ссылаясь на то, что это противоречит СанПиН. Дело в том, что в непосредственной близости от места предполагаемой вышки находятся жилой дом и детсад со школой. Но суды двух инстанций мнение муниципалитета не разделили: вышка — еще не сама станция, от нее нет никакого вреда. Отказ признан незаконным, заявку велено рассмотреть повторно. Городские власти пока упираются, подали жалобу в окружной суд. Эксперты же ругают чиновников и граждан за радиофобию, называя ее следствием неграмотности. В то же время они признают, что «сотовая связь — не витамины, которые исключительно полезны для здоровья».

В выдаче разрешения отказать

Уже больше года в Казани длится история с выдачей разрешения на установку 30-метровой антенной опоры для одного из сотовых операторов. Столичная компания «Русмаркет», которая создает инфраструктуру для размещения базовых станций сотовых операторов, обратилась в комитет земельных и имущественных отношений за разрешением разместить на одном из муниципальных участков такую вышку еще 5 марта прошлого года. В КЗИО медлить не стали: уже 26 марта последовал отказ. Судя по заявке, «Русмаркет» покусился на клочок в семь «квадратов» на ул. Октябрьской в Ново-Савиновском районе Казани в границах кадастрового квартала 16:50:1­10102.

Городские власти сослались на Постановление КМ РТ N416, регламентирующее все взаимоотношения с сооружениями связи. А именно, в КЗИО рассудили, что установка антенны нарушит санитарно-эпидемиологические требования по отношению к смежным земельным участкам. Дело в том, что согласно приложенной к заявке схеме, в непосредственной близости от места, на котором планировал воткнуть 30-метровую вышку «Русмаркет», находится жилой дом (до него меньше 25 метров), а также детский садик и школа (их разделяет около сотни метров).

В комитете отмечали, что опора для антенны предназначена для последующей установки оборудования базовой станции сотовой связи, электромагнитные излучения которой могут отрицательно воздействовать на окружающую среду и здоровье людей. К тому же тот, кто нанял «Русмаркет» (компания занимается исключительно построением инфраструктуры), судя по всему, поторопились: у них нет заключения о том, что проект будущей станции соответствует санитарным нормам и правилам.

Судя по заявке, «Русмаркет» покусился на клочок в семь «квадратов» на ул. Октябрьской в Ново-Савиновском районе Казани в границах кадастрового квартала 16:50:1­10102. Фото: yandex.ru/maps

Требования к самим средствам связи есть, а к опорам нет

«Русмаркет» пошел в суд и его выиграл, причем уже в двух инстанциях. Согласно выводам служителей Фемиды, в постановлении кабмина РТ, на которое ссылался комитет земельных и имущественных отношений, приведен исчерпывающий перечень причин для отказа. И такого основания, как несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований по отношению к смежным земельным участкам, в нем нет. В целом выяснилось, что требования к самим средствам связи есть, а к опорам, на которых они размещаются, нет. Вот и логика служителей Фемиды свелась к тому, что антенная опора (по сути, это ни что иное как металлический столб) сама по себе никак негативно не влияет на окружающей среду. Что же касается передающего оборудования, его на антенне устанавливает оператор. Для этого необходимо разработать проект и получить все необходимые согласования и разрешения.

Станции связи в принципе рекомендуется размещать на отдельно стоящих опорах и мачтах при соблюдении определенных требований. Те же СанПиН оговаривают, что, начиная от маломощных радиолюбительских радиостанций до тех, чья излучаемая мощность доходит до 1 тыс. Вт, на расстоянии 10 метров от любой ее точки должен быть закрыт доступ людей. Если антенна монтируется на крыше, то не менее чем на полутораметровой высоте вне зависимости от ее типа и направления излучения. При размещении антенн мощностью от 1 до 5 тыс. Вт расстояние до homo sapiens и соседних строений увеличивается до 25 метров. И на крыше антенну в этом случае нужно крепить намного выше: на пятиметровой высоте.

Ввод станции в эксплуатацию предполагает два этапа: сначала ее владелец обязан получить санитарно-эпидемиологическое заключение на проектную документацию, затем представить в экспертную организацию протоколы измерений уровней электромагнитных полей на прилегающей к базовой станции территории и внутри зданий. Результатом экспертизы также должно стать санитарно-эпидемиологическое заключение. Такой документ обязателен для начала размещения оборудования, но, как отметили суды, не препятствует получению разрешения на использование земельного участка. Вот только непонятно, как, сказав «а», потом можно не сказать «б»?

«Русмаркет» пошел в суд и его выиграл, причем уже в двух инстанциях. Фото: Максим Платонов

Каких-либо ограничений по расстоянию не предусмотрено

Общественность волнуется, считая, что в этом вопросе полная «вольница». В том числе что касается установки башен вблизи школ и детсадов. В том числе бьют тревогу и наши соседи. Так, к примеру, Управление Роспотребнадзора по республике Удмуртия сообщило, что с начала этого года от жителей Ижевска поступило семь жалоб на то, что антенны базовых станций смонтированы вблизи жилых домов. Во всех этих случаях замер уровня электромагнитных полей нарушений не показал. Так на каком же расстоянии от жилых домов допускается установка вышек для базовых станций сотовой связи? Согласно ответу Роспотребнадзора, размещенном на его сайте (а вопросы безопасности электромагнитного излучения находятся в его компетенции), расстояние от места установки опор для базовой станции до жилых домов, детских, образовательных, лечебных и т. п. учреждений «не регламентируется».

Никакое минимальное расстояние на этот счет не предусматривают и СанПиН. Для самих базовых станций может устанавливаться зона ограничения застройки. Каких-либо местных особенностей в этом плане, как выяснил суд, нет. В частности, Казанская городская Дума последний раз утверждала нормативы градостроительного проектирования 14 декабря 2016 года. Про возможные ограничения по расстояниям от жилых домов, детских, общеобразовательных учреждений, которые бы учитывались при размещении сооружений связи, в них ничего не говорится.

Исходя из этого, суд пришел к выводу, что отказ Комитета земельных и имущественных отношений нарушает права и интересы ООО «Русмаркет» в сфере предпринимательской деятельности. КЗИО было предписано рассмотреть заявку повторно. Судя по всему, местные власти с этим по-прежнему не спешат. Они подали кассационную жалобу. Ее рассмотрение в Арбитражном суде Поволжского округа назначено на 2 июня. Какие доводы будут приводить юристы Комитета земельных и имущественных отношений, узнать не удалось. На момент публикации материала ответ на запрос «Реального времени» не был получен.

Согласно ответу Роспотребнадзора, расстояние от места установки опор для базовой станции до жилых домов, детских, образовательных, лечебных и т. п. учреждений «не регламентируется». Фото: Максим Платонов

«МТС» выступали лишь в роли эксперта

Кто заказал «Русмаркету» установку 30-метровой антенны в Ново-Савиновском районе Казани, в материалах дела не говорится. Хранит молчание пока и сама компания: отклика на свой запрос мы не получили. Но к участию в судебном процессе как третье лицо было привлечено ПАО «Мобильные ТелеСистемы» в лице филиала в РТ. Исходя из этого, можно было предположить, что заинтересовано в разрешении этого спора именно оно.

Однако компания дистанцировалась от разбирательства. Пресс-секретарь МТС в Татарстане Айгуль Арсланова напомнила нашему изданию, что в данном судебном процессе ПАО «МТС» не является ни истцом, ни ответчиком». Более того, по ее словам, «на указанном в судебном деле участке оборудование связи не размещает». Этот оператор большой тройки по запросу суда лишь «предоставил дополнительные пояснения по делу». Как пояснила пресс-секретарь в устной беседе, «МТС» выступили скорее в роли эксперта. В ответе «Реальному времени» подчеркивается, что «ООО «Русмаркет» не является организацией, представляющей какие-либо интересы ПАО «МТС»». Последнее размещает оборудование «исключительно на законных основаниях с соблюдением всех норм, включая санитарные, и при наличии у контрагентов всех правоустанавливающих документов».

Судится во Владимире, Саратове, Краснодаре

Согласно картотеке арбитражных дел, «Русмаркет» судится по таким же поводам с властями едва ли не по всей стране: во Владимире, Саратове, Краснодаре, Екатеринбурге. И все с тем же результатом. Так, 23 декабря 2021 года Арбитражный суд Краснодарского края поправил администрацию Белореченского городского поселения: она не подписала договор на размещение 25-метровой антенной опоры, ссылаясь, как это было и в Казани, на то, что в непосредственной близости от места, где она намечалась, находится девятиэтажный многоквартирный жилой дом. Местные власти, конечно же, проиграли. На пока еще не опускают рук: подана жалоба в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа.

Согласно картотеке арбитражных дел, «Русмаркет» судится по таким же поводам с властями едва ли не по всей стране. Фото: pxhere.com

К схожим выводам пришли в ходе разбирательства и во Владимирской области. В городе Кольчугино планировалась такая же антенна как в столице РТ, но выбранное для нее место совпало с утвержденной Управлением архитектуры схемой земельного участка, который как будто бы предназначался физлицу. Стоит ли говорить, что решение Управления признали незаконным? После того, как 12 октября прошлого года апелляционный суд оставил это решение без изменения, муниципалитет больше не возражал. Вот и в городе Муроме той же области произошла такая же история: отказ-суд, решение в пользу установщика. В апреле этого года дело прошло через кассацию и у сопротивлявшейся до последнего местной администрации не осталось оснований для приостановления исполнительного производства.

«Радиофобия — это большая проблема. Но она не имеет под собой оснований».

— Сегодня по нормам размещение базовой станции возможно где угодно. И выигранные суды это доказывают, — констатирует ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

При этом, он признает, что «есть радиофобия: у населения, у чиновников. Собственно, поэтому имеют место эти протесты». По словам Муртазина, очень хорошо это было показано в фильме «Ирония судьбы-2»: герой доказывал, что базовая станция никуда не подключена, но при этом у жительницы дома были все признаки такой фобии.

— Радиобоязнь процветает — это большая проблема. Но она на сегодняшний день не имеет под собой оснований как таковых. Ни в одной стране мира на эту тему не было проведено исследований, которое бы доказывало, что базовые станции и те стандарты, которые есть сегодня, настолько вредны, — комментирует эксперт. — Исходя из этого, отказы, которые происходят, эмоциональны. Это борьба отдельных конкретных людей, в том числе чиновников, которые рассуждают так: «Это вредно, давайте не будем этого делать». Я боюсь, что таких людей много. Но в конечном итоге это просто палки в колеса, не более того.

«Сотовая связь — не витамины, которые исключительно полезны для здоровья».



— Однозначно сотовая связь — это не витамины, которые исключительно полезны для здоровья. Но, с другой стороны, все ею пользуются, — говорит гендиректор ИАА TelecomDaily Денис Кусков.

Он убежден, что «здоровье человека как физическое, так и психическое — это самое важное», но замечает, что «на сегодняшний день нет ни одного исследования, которое говорило бы о том, что это ужасно вредно и т. д. Иначе от сотовой связи вообще бы отказались, вернувшись к наборным «кругляшкам»».

— Мы сейчас живем в паутине: сотовая связь, Wi-Fi, телевидение, радио, питаемся химическими продуктами. Но нельзя приводить к общему знаменателю. У каждого организм все воспринимает по-разному. Кто-то выпьет стопку водки и его шатает, а кто-то бутылку сорокаградусной — и ничего. Вопрос в другом: если у кого-то возникли проблемы со здоровьем, их надо решать в медицинском учреждении, — рассуждает эксперт.

Кусков полагает, что должна быть разъяснительная работа как со стороны государства, так и операторов: «Те, у кого базовая станция была установлена на крыше дома, говорили: «Мы прокаженные», не зная того, что в этом случае у них, напротив, самый минимальный процент влияния. К сожалению, было и такое, что люди взрывали, сжигали, как они считали, станции пятого поколения. Одна проблема: в России их пока что почти нет». Гендиректор ИАА TelecomDaily считает, что такое поведение — это следствие неграмотности и отсутствия информации.



Он напоминает, что есть определенные СанПиНы, которые должна соблюдать компания, у которой Роскомнадзор принимает базовую станцию. В том числе относительно удаленности от тех же образовательных учреждений. Кускову известно о том, что сейчас хотят увеличить протяженность до базовой станции: «Это палка о двух концах. С одной стороны, чем дальше расположена такая станция, тем больше телефон излучает энергии. То есть люди, выступающие против, не понимают, что если засунуть ее куда-нибудь подальше, то телефон, которым они пользуются, будет приносить им больше вреда. А он, в отличие от базовой станции, находится у головы».

— Конечно же, я не считаю целесообразным размещение базовых станций напротив окон, особенно детских учреждений или больниц. Определенные требования, связанные с их удаленностью от жилых домов и тех же детских учреждений, должны быть, но с точки зрения метража в законодательстве действительно не все так просто, — признает эксперт.